Как бесплатно пройти обследования КТ и МРТ по полису ОМС

Зачастую чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, врачу необходимы результаты КТ или МРТ. Это относительно безопасные и эффективные методы диагностики, которые позволяют оценить как состояние всего организма, так и какого-то конкретного органа.

В чем разница между КТ и МРТ

МРТ чаще всего назначают при травмах, патологиях в органах малого таза, заболеваниях пищеварительной и кровеносной систем, в том числе при инсультах;

КТ используется при диагностике органов брюшной полости и почек, костной и дыхательной систем организма. Этот метод помогал врачам диагностировать ковидную пневмонию.

При помощи современных аппаратов врачи могут выявить патологию даже на самых ранних стадиях развития заболевания. Несмотря на свою высокую стоимость, КТ и МРТ входят в бесплатный вид услуг по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), и не обязательно тратить большие деньги на проведение необходимой диагностики организма в коммерческих клиниках.