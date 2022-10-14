Артроз

При артрозе деформируются и разрушаются поверхности суставов , из-за чего появляются

боли при движении,

ограниченная подвижность.

Эта болезнь чаще всего поражает пожилых людей, хотя вовсе не обязательно, что в старости она разовьется. В то же время от артроза могут страдать и более молодые, особенно если работа связана с повышенными нагрузками на суставы — например, спортсмены, музыканты, страдающие лишним весом.

Артрит

У артрита множество разновидностей. Эта болезнь чаще всего связана с аутоиммунным процессом и может затрагивать не только суставы, но и другие органы — например, печень или почки . При артрите в суставе возникает воспаление, при котором может развиться

отек,

покраснение.

Артрит нередко встречается у людей среднего и молодого возраста. И при появлении подозрительных симптомов важно не тянуть с обращением к врачу — в этом случае можно быстро начать лечение и не допустить инвалидизации, сохранив подвижность и трудоспособность человека. Своевременно диагностировать артриты ревматического происхождения можно, к примеру, по некоторым лабораторным маркерам.