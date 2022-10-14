Несмотря на некоторое сходство слов — артрит и артроз, у этих болезней разная природа и протекают они по-разному. Как понять, из-за чего именно болят суставы, объяснила врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.
Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL
Артроз
При артрозе деформируются и разрушаются поверхности суставов, из-за чего появляются
боли при движении,
ограниченная подвижность.
Эта болезнь чаще всего поражает пожилых людей, хотя вовсе не обязательно, что в старости она разовьется. В то же время от артроза могут страдать и более молодые, особенно если работа связана с повышенными нагрузками на суставы — например, спортсмены, музыканты, страдающие лишним весом.
Артрит
У артрита множество разновидностей. Эта болезнь чаще всего связана с аутоиммунным процессом и может затрагивать не только суставы, но и другие органы — например, печень или почки. При артрите в суставе возникает воспаление, при котором может развиться
отек,
покраснение.
Артрит нередко встречается у людей среднего и молодого возраста. И при появлении подозрительных симптомов важно не тянуть с обращением к врачу — в этом случае можно быстро начать лечение и не допустить инвалидизации, сохранив подвижность и трудоспособность человека. Своевременно диагностировать артриты ревматического происхождения можно, к примеру, по некоторым лабораторным маркерам.
К слову
Есть, к примеру, такое заболевание как остеоартрит. О нем рассказывал «Доктору Питеру» главный внештатный ревматолог Петербурга, академик Вадим Мазуров. Остеоартрит (хотя в Международной классификации болезней его до сих пор называют остеоартрозом) — широко распространенное заболевание, которым страдают около 13 процентов людей.
Оно развивается медленно, годами. В отличие от хронического артрита (ревматоидного или псориатического), при остеоартрите
нет системного поражения органов и систем организма,
нет постоянного болевого синдрома,
нет изменений показателей крови (С-реактивного белка, СОЭ).
Это локальное, умеренное воспаление в оболочках 1-3 суставов — как правило, чаще поражаются коленные суставы. Для остеоартрита характерны
небольшое припухание сустава,
отсутствие повышенной температуры тела.
Среди факторов риска ревматолог называл травмы, нарушения обмена веществ, связанные с сахарным диабетом и ожирением, генетические нарушения.
Сходство всё равно есть
Несмотря на то, что артрит и артроз имеют разную природу, некоторые симптомы у них схожи:
боль в области сустава,
ограниченная подвижность,
скованность.
Как защитить свои суставы от проблем: 6 советов врача
Как рассказала Ольга Малиновская, снизить риски проблем с суставами можно, если придерживаться некоторых правил:
Откажитесь от фастфуда, трансжиров и готовой еды. Вместо этого в свой рацион чаще включайте овощи, фрукты, цельные злаки, нежирное мясо, рыбу и морепродукты. Какие еще продукты надо есть, чтобы не болели суставы, читайте ЗДЕСЬ.
Готовьте чаще блюда с желатином. К примеру, полезным для суставов считается холодец.
Добавляйте в свой распорядок дня умеренную физнагрузку. Хорошо подойдут плавание и суставная гимнастика. Однако тем, кому уже поставлен диагноз, заниматься спортом надо аккуратно — лучше всего это делать под контролем врача.
Носите обувь на удобном каблуке.
Защищайте суставы от переохлаждения.
Если есть избыточный вес, постарайтесь его снизить.