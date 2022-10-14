артроз и артрит — в чем разница
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Несмотря на некоторое сходство слов — артрит и артроз, у этих болезней разная природа и протекают они по-разному. Как понять, из-за чего именно болят суставы, объяснила врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.

Ольга Малиновская
Ольга Малиновская
Диагностика

Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL

Артроз

При артрозе деформируются и разрушаются поверхности суставов, из-за чего появляются

  • боли при движении,

  • ограниченная подвижность.

Эта болезнь чаще всего поражает пожилых людей, хотя вовсе не обязательно, что в старости она разовьется. В то же время от артроза могут страдать и более молодые, особенно если работа связана с повышенными нагрузками на суставы — например, спортсмены, музыканты, страдающие лишним весом.

Артрит

У артрита множество разновидностей. Эта болезнь чаще всего связана с аутоиммунным процессом и может затрагивать не только суставы, но и другие органы — например, печень или почки. При артрите в суставе возникает воспаление, при котором может развиться

  • отек,

  • покраснение.

Артрит нередко встречается у людей среднего и молодого возраста. И при появлении подозрительных симптомов важно не тянуть с обращением к врачу — в этом случае можно быстро начать лечение и не допустить инвалидизации, сохранив подвижность и трудоспособность человека. Своевременно диагностировать артриты ревматического происхождения можно, к примеру, по некоторым лабораторным маркерам.

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К слову

Есть, к примеру, такое заболевание как остеоартрит. О нем рассказывал «Доктору Питеру» главный внештатный ревматолог Петербурга, академик Вадим Мазуров. Остеоартрит (хотя в Международной классификации болезней его до сих пор называют остеоартрозом) — широко распространенное заболевание, которым страдают около 13 процентов людей.

Оно развивается медленно, годами. В отличие от хронического артрита (ревматоидного или псориатического), при остеоартрите

  • нет системного поражения органов и систем организма,

  • нет постоянного болевого синдрома,

  • нет изменений показателей крови (С-реактивного белка, СОЭ).

Это локальное, умеренное воспаление в оболочках 1-3 суставов — как правило, чаще поражаются коленные суставы. Для остеоартрита характерны

  • небольшое припухание сустава,

  • отсутствие повышенной температуры тела.

Среди факторов риска ревматолог называл травмы, нарушения обмена веществ, связанные с сахарным диабетом и ожирением, генетические нарушения.

Сходство всё равно есть

Несмотря на то, что артрит и артроз имеют разную природу, некоторые симптомы у них схожи:

  • боль в области сустава,

  • ограниченная подвижность,

  • скованность.

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Как защитить свои суставы от проблем: 6 советов врача

Как рассказала Ольга Малиновская, снизить риски проблем с суставами можно, если придерживаться некоторых правил:

  1. Откажитесь от фастфуда, трансжиров и готовой еды. Вместо этого в свой рацион чаще включайте овощи, фрукты, цельные злаки, нежирное мясо, рыбу и морепродукты. Какие еще продукты надо есть, чтобы не болели суставы, читайте ЗДЕСЬ.

  2. Готовьте чаще блюда с желатином. К примеру, полезным для суставов считается холодец.

  3. Добавляйте в свой распорядок дня умеренную физнагрузку. Хорошо подойдут плавание и суставная гимнастика. Однако тем, кому уже поставлен диагноз, заниматься спортом надо аккуратно — лучше всего это делать под контролем врача.

  4. Носите обувь на удобном каблуке.

  5. Защищайте суставы от переохлаждения.

  6. Если есть избыточный вес, постарайтесь его снизить.

Анастасия Романова