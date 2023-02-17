В Университете Нью-Мексико выяснили, что МРТ с контрастом может нанести вред печени

Ученые из Университета Нью-Мексико (UNM) выяснили, что МРТ-обследование с контрастом может спровоцировать опасное накопление наночастиц в организме. Это приведет к серьезным сбоям в работе внутренних органов. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Для того чтобы «подсветить» внутренние органы и ткани, в МРТ-исследованиях используется металл гадолиний, а также различные наноструктуры и соединения на его основе. С помощью такой технологии врачам удается не пропустить образовавшуюся опухоль или другую опасную патологию.

Чтобы не происходило вредного воздействия на организм, атомы гадолиния особым образом «упаковывают» — это мешает им взаимодействовать с клетками. Однако исследование ученых показало, что иногда такие «упаковки» могут не справляться со своей задачей: атомы металла каким-то образом покидают ее и накапливаются внутри клеток почек. Пострадать могут и другие органы. Эксперты пришли к такому выводу, изучив ткани пяти человек, у которых развился нефрогенный фиброз.