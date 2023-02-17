В Университете Нью-Мексико выяснили, что МРТ с контрастом может нанести вред печени

Ученые из Университета Нью-Мексико (UNM) выяснили, что МРТ-обследование с контрастом может спровоцировать опасное накопление наночастиц в организме. Это приведет к серьезным сбоям в работе внутренних органов. Работа
Для того чтобы «подсветить» внутренние органы и ткани, в МРТ-исследованиях используется металл гадолиний, а также различные наноструктуры и соединения на его основе. С помощью такой технологии врачам удается не пропустить образовавшуюся опухоль или другую опасную патологию.
Чтобы не происходило вредного воздействия на организм, атомы гадолиния особым образом «упаковывают» — это мешает им взаимодействовать с клетками. Однако исследование ученых показало, что иногда такие «упаковки» могут не справляться со своей задачей: атомы металла каким-то образом покидают ее и накапливаются внутри клеток почек. Пострадать могут и другие органы. Эксперты пришли к такому выводу, изучив ткани пяти человек, у которых развился нефрогенный фиброз.
«Я крайне удивился после того, как мы обнаружили наночастицы гадолиния в клетках почек всех пяти добровольцев. Пока непонятно, как его атомы высвобождаются из препаратов, проникают в клетки и образуют там эти частицы», — заявил доцент UNM Брент Вагнер.
Исследователи также провели эксперимент на мышах. Грызунам ввели несколько видов контрастных агентов на основе гадолиния. Наблюдения показали, что даже однократное введение может спровоцировать накопление токсичных наночастиц.
Мнение эксперта
Использование контрастов — совершенно необходимая опция, если мы хотим получать диагностическую информацию высокого качества, рассказывала в интервью «Доктору Питеру» нейрорадиолог Татьяна Трофимова. Для КТ применяются йодосодержащие препараты, для МРТ — гадолиний содержащие.
Нейрорадиолог, профессор кафедры рентгенологии и радиационной медицины ПСПбГМУ им. Павлова, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Петербурга и СЗФО
Еще несколько лет назад в Европе призвали отказаться от четырех линейных контрастных веществ для МРТ на основе гадолиния.
- Гадолиний сам по себе токсичен, но он применяется в виде хелата (комплексного соединения) — это обеспечивает формуле стабильность и уменьшает возможность токсического эффекта. Молекулы контрастного препарата на основе гадолиния бывают линейными и макроцикличными. Наиболее устойчивые и безопасные — последние. В Европе приостановили использование как раз линейных контрастов. Вместе с тем отмечается целесообразность их применения по определенным показаниям. Есть особые ограничения для беременных и детей, — поясняла эксперт.
Что еще надо знать про МРТ
Для МРТ, как и для большинства обследований, есть ряд противопоказаний, говорит невролог Ольга Родионова. Однако некоторые до сих пор уверены, что МРТ можно назначать всем. Кому точно стоит отказаться от обследования? Об этом читайте ЗДЕСЬ.