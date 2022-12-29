Изменения на коже, которые могут указывать на то, что ваша печень разрушается

Наша печень — трудолюбивый, но «скромный» орган. Если с ней что-то не в порядке, то она никак не даст об этом знать. Рассказываем, как можно заподозрить опасное состояние.