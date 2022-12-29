Изменения на коже, которые могут указывать на то, что ваша печень разрушается

Одна из главных функций печени — это фильтрация крови, которую орган пропускает через себя, освобождая от ненужных «отходов». Однако именно печень врачи называют «молчаливой»: если с ней не все в порядке, то человек может долго этого не замечать. Орган месяцами или даже годами не болит, в то время как заболевание успешно его атакует.
Один из самых распространенных диагнозов, с которым сталкиваются медики, — это жировая болезнь печени.
Жировая болезнь печени — состояние, при котором в печеночных клетках происходит накопление жира. Это может быть как реакцией органа на различные токсические воздействия, так и симптомом какого-либо заболевания и патологических изменений в организме. Чаще всего от него страдают люди с лишним весом.
Даже если вы равнодушны к спиртному, то ваша печень все равно может быть под ударом, говорят врачи. Ведь ее разрушают не только алкоголь, но и жирные, калорийные продукты, а также бытовая химия, которая есть в каждом доме.
Как понять, что с главным органом-фильтром не все в порядке? Вас должны насторожить следующие симптомы:
на лице или теле появились тонкие красные линии — чаще всего «капиллярная сетка» образуется на носу или местах, где кожа особенно нежная, например руки, живот или шея;
вы заметили, что на теле появилась мелкая красная сыпь: она не чешется и вообще не вызывает никакого дискомфорта;
у вас появились желтые бугорки-наросты: на руках, в уголках глаз. Это ксантомы, они представляют собой отложения липидов — жиров — в виде узелков желтовато-белесоватого цвета размером от 1 до 5 мм округлой формы.
Крошечные красные линии на коже, которые обычно появляются выше уровня талии, — это хорошо известные симптомы неалкогольной жировой болезни печени 4-й стадии (НАЖБП),
- Если функция печени нарушена в течение длительного времени, люди могут сильно чесаться, а на коже или веках откладываются небольшие желтые бугорки жира, — поясняют специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Позже человек начинает страдать от:
бессонницы,
слабости,
сильной усталости,
спутанности сознания и проблем с концентрацией.
Как можно проверить печень
Дело в том, что на ранних стадиях жировая болезнь печени никак не проявляет себя. Со временем на органе образуются рубцы — фиброз. Если состояние ухудшается, то организм уже страдает от цирроза — только тогда начинают ярко проявляться внешние признаки. По каким анализам можно заподозрить, что с печенью не все в порядке? И кому их точно стоит сдать? Рассказываем ЗДЕСЬ.