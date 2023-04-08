10 фраз, которые выдают человека с высоким эмоциональным интеллектом. Проверьте, может, это вы?

Как считаете, вы легко распознаете и понимаете эмоции — свои и чужие? Быстро «чувствуете» людей и их настроение? Такая способность называется эмоциональным интеллектом.

Если это качество у вас развито очень хорошо, то вы, скорее всего, умеете строить крепкие отношения, легко разрешать конфликты и вообще довольны жизнью и карьерой.