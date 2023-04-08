10 фраз, которые выдают человека с высоким эмоциональным интеллектом. Проверьте, может, это вы?

Как считаете, вы легко распознаете и понимаете эмоции — свои и чужие? Быстро «чувствуете» людей и их настроение? Такая способность называется эмоциональным интеллектом.
Если это качество у вас развито очень хорошо, то вы, скорее всего, умеете строить крепкие отношения, легко разрешать конфликты и вообще довольны жизнью и карьерой.
Как же понять, насколько высок эмоциональный интеллект именно у вас? Его уровень выдадут фразы, которые вы говорите каждый день или вовсе не используете. Вот они, их как минимум десять.
Писатели, брат и сестра, соавторы книг «Вы говорите неправильно», «150 наиболее часто употребляемых слов и их запутанная история» и других, блогеры, гости радио- и телешоуЛичный сайт
1. «Расскажи подробнее»
«Многие люди погружены в свои переживания и чувства, им важны только свои мысли и свое мнение. Но эмоционально продвинутые личности интересуются тем, что чувствуют и говорят другие», — считают эксперты, писатели Кэти и Росс Петрас, пишет
Если вы хотите быть человеком с эмоционально развитым интеллектом, побуждайте людей говорить о себе, причем искренне.
2. «Я тебя понимаю»
«Фразы вроде этой открывают условные линии связи и говорят о вашей высокой эмпатии, — объясняют Кэти и Росс Петрас. — Когда человек осознает, что интересен вам, что понят и услышан, он автоматически входит в ваш круг, создает с вами совместную среду, идеальную для сплочения».
3. «Я понимаю, о чем ты говоришь, но…»
«Так говорят люди с высоким эмоциональным интеллектом, если хотят выразить свое несогласие с чем-то, общаясь с тяжелыми в разговоре людьми или оказавшись в сложной ситуации, — говорят эксперты. — Если вы имеете противоположное мнение по какому-то острому вопросу, ищите компромиссное решение, будьте тактичны, а не вставайте в категоричную позу „Баба-яга против“».
4. «Как ты к этому относишься?»
«Сопереживать другим умеют далеко не все, — уверяют эксперты. — Если, слушая другого, вы способны встать на его позицию, понять, почему он ведет себя именно так, говорит именно это, то вы совершенно точно вызовете в собеседнике ощущение, что его уважают. И он это оценит».
5. «Что ты имеешь в виду?»
«Эмоционально развитый человек не станет говорить „Повтори!“, если ему объяснили что-то непонятно. Он попросит предоставить больше информации или сказать иначе, чтобы точнее разобраться в услышанном», — разъясняют эксперты.
6. «Отличная работа!»
«Регулярно признавать успехи и достижения других людей — хороший навык, — говорят Кэти и Росс Петрас. — Демонстрация признательности имеет большое значение и создает позитивную атмосферу вокруг вас.
Когда вы говорите: «Я ценю тебя», люди начинают ценить вас еще больше.
7. «Мне бы хотелось услышать твое мнение»
«Эта фраза и похожие — вроде „Посоветуй, пожалуйста, подскажи, оцени, помоги с этим или тем“ — это на самом деле золотые слова, — объясняют эксперты. — Человек, который их слышит, ощущает свою весомость, свою ценность, значимость. И будет благодарен вам за это».
8. «Меня беспокоит/расстраивает эта ситуация»
Когда возникает проблема, эмоционально интеллигентные люди сосредоточиваются не на человеке, который ее создал, а на ситуации в целом.
«Не надо обвинять, заставлять людей защищаться. Просто дайте понять, как вы относитесь к происшедшему. Это позволит вам избежать проявления агрессии или враждебности и найти решение проблемы», — говорят эксперты.
В целом это правильная тактика — проговаривать свои эмоции и впечатления (от слова «я»), возникающие в моменте. Это позволит людям чувствовать себя ближе к вам и побуждает их вести себя таким же образом. А найти взаимопонимание — уже огромный прогресс в любых отношениях.
9. «Прости»
«Если в вас есть здоровая доля смирения, вы точно человек с высоким эмоциональным интеллектом, — считают Кэти и Росс Петрас. — Не бойтесь сказать „прости“. Совершив ошибку, признайте ее и искренне извинитесь перед тем, кто этого заслуживает».
10. «Спасибо!»
Не забывайте те волшебные слова, которым вас учили в детстве. «Пожалуйста» и «спасибо» никогда не бывают лишними.
«Вежливость — это не только признак высокого эмоционального интеллекта, но и способ проявить уважение к другим, что в итоге влияет и на их позитивное отношение к вам», — резюмируют эксперты.