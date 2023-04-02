«Губы бантиком, брови домиком»: чем может закончиться перманентный макияж

Перманентный макияж, в отличие от обычного, сопровождается проколами, повреждениями кожи и введением в ее верхние слои пигмента, поэтому процедура считается рискованной для здоровья. Об этом говорят эксперты как в России, так и за рубежом.

Конечно, наиболее пугающими выглядят заявления о том, что при перманенте можно занести гепатит С и ВИЧ, но это маловероятно, поскольку инструменты используют стерильные , по крайней мере так должно быть. Но если в отношении этих инфекций риски минимальны, то с другими проблемами все сложнее. Об этом «Доктор Питер» поговорил с экспертами.