«Губы бантиком, брови домиком»: чем может закончиться перманентный макияж

Перманентный макияж, в отличие от обычного, сопровождается проколами, повреждениями кожи и введением в ее верхние слои пигмента, поэтому процедура считается рискованной для здоровья. Об этом говорят эксперты как в России, так и за рубежом.
Конечно, наиболее пугающими выглядят заявления о том, что при перманенте можно занести гепатит С и ВИЧ, но это маловероятно, поскольку инструменты используют стерильные, по крайней мере так должно быть. Но если в отношении этих инфекций риски минимальны, то с другими проблемами все сложнее. Об этом «Доктор Питер» поговорил с экспертами.
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Стрелки, брови и сочные губы
Наиболее популярен перманентный макияж лица. Модницы делают себе идеальные брови, ровные классические или растушеванные стрелки, более насыщенные по цвету губы. Хотя мастера могут выполнить и имитацию родинок, добавить яркости ареолам сосков груди.
Для введения пигмента используют различные инструменты — ручные и автоматические, от этого зависит глубина введения краски и особенности нанесения. По сути, перманент — младший брат татуировок, но пигменты со временем выводятся, а кожа повреждается менее глубоко, хотя и не всегда.
Осложнения тщательно изучаются
Любая процедура, при которой травмируется кожа, не может считаться абсолютно безопасной. И это подтверждают исследования, которые ведут врачи с момента появления перманентного макияжа в практике косметологов. В одном из опубликованных в научном журнале исследований привели следующие цифры: среди тех, кто обратился за медицинской помощью после татуажа из-за побочных эффектов, у 83% были негативные реакции в отношении цветных пигментов.
Краски, которые используют при перманенте, могут иметь в составе канцерогены. У 8 человек из 280 обратившихся в области, где проводилось воздействие, выявили меланому. В другом исследовании врачи зарегистрировали несколько случаев занесения гемофильной палочки и развития воспаления шейных лимфоузлов. У некоторых вылечить осложнения помогли антибиотики, но некоторым потребовалась помощь хирурга.
Если не понравится — вывести тяжело
Понятие о красоте и идеале у мастера и клиента может расходиться. Кроме того, из-за особенностей кожи, используемых инструментов и техник не всегда все получается идеально. Пигмент может плохо «вставать» в тканях, из-за чего есть риск получить совершенно неожиданный результат.
И сохраняться он способен до 2-3 лет, а то и более. Удалить неудачный татуаж непросто, это делается при помощи неодимового лазера, которым буквально выжигают пигмент. Это время, деньги и дискомфорт. С первого раза вся краска не сойдет, нужно будет какое-то время ходить с тем, что наделали.
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Вместо четких контуров — язвы
Татуаж губ — одна их популярных процедур. Мастера обещают избавить от необходимости красить губы в течение двух лет. Но важно помнить: красная кайма и контуры губ — очень чувствительное место, кожа здесь богата кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Самое частое осложнение, возникающее при татуаже губ, — проявления герпеса первого типа.
Он высыпает за счет стресса, повреждения кожи и раздражения нервов. На фоне травмы губ высыпания могут быть очень обильными, выходящими за границы каймы, из-за чего в итоге пигмент может тоже покинуть нужные границы. Результат будет неожиданным. Некоторым помогает профилактический прием противогерпесных препаратов, но не всем.
Воспаление и корки
Конечно, при процедуре должны педантично соблюдаться правила антисептики, но кожа нестерильна, и добиться удаления с нее микрофлоры крайне трудно. Плюс к этому добавляется повреждение ее целостности и как закономерная реакция на это — воспаление. Поэтому могут появляться отеки, краснота, корки.
А если в ранку проникает патогенная флора, то возможно и нагноение. Любые дефекты ухода или нарушение строгих правил проведения процедуры могут грозить неприятными последствиями: дерматитами, хейлитами, воспалительными процессами в области век и лба. Все это неприятно и болезненно.
Реакции на анестетики и краски
Не стоит забывать и о том, что на любые применяемые во время процедуры средства — составы для обработки кожи, анестезирующие кремы или гели, а также пигменты — возможно развитие аллергических реакций. Предсказать их заранее невозможно, организм может отреагировать на первой процедуре или при проведении коррекции.
Особенно опасны анафилактические реакции на анестетики. Если мастер не имеет медицинского образования и аптечки противошоковой терапии, то чем закончится поход за красотой предсказать невозможно. Могут быть крапивница, отек Квинке или иные реакции тела.