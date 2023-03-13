Иммунолог Шабалина рассказала, как быстро справиться с «простудой на губах»

Термин «простуда на губах» не медицинский, так называют внешние проявления специфической вирусной инфекции — простого герпеса 1-го типа. По мнению ВОЗ, носителями вируса, по разным оценкам, могут быть от 67 до 90% населения. Чаще всего вирусом заражаются еще в детском или подростковом возрасте через общую посуду, при использовании общих косметических средств, инфицированных полотенец.
Заразиться можно от человека, который имеет проявления на коже, а также от того, у которого симптомов нет, но вирус активно выделяется во время чихания, кашля или разговора с частичками слюны.
Можно ли быстро избавиться от «простуды на губах» или предотвратить ее появление? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Оксана Шабалина — врач — аллерголог-иммунолог высшей категории клиники «АБИА».
Врач — аллерголог-иммунолог высшей категории, взрослый и детский специалистЛичный сайт
Откуда такое название
Знаете, почему «простуда» на губах так называется? Этот не совсем верный термин возник при наблюдении за развитием симптомов. Когда мы сильно замерзаем во время весенних прогулок по переменчивой погоде, переохлаждаемся, простужаемся, то спящий в организме вирус герпеса 1 типа активируется и «выползает» наружу. На губы, на нос или другие части лица. Переохлаждение организма ведет к временному снижению охранной функции иммунитета, контроль над инфекцией ослабевает.
Поэтому первая профилактика рецидива герпетической инфекции — одеваться по погоде и заботиться о своем иммунитете.
Это проблема ослабления иммунитета
Если простой герпес рецидивирует (обостряется) более 3-х раз в году, это явный повод обратиться к иммунологу. Иммунная функция сильно снижена, вашему организму нужна помощь. Если же «простуда» на губах возникает редко — не более одного-двух раз в году, то это не страшно, но лечить рецидив лучше сразу.
Когда можно ожидать рецидив
Если вы заразились герпесной инфекцией, вы останетесь ее носителем на всю жизнь. В неактивном виде вирус обитает в области нервных ганглиев, никак не нанося вреда. Но в силу различных обстоятельств, которые меняют иммунную реактивность организма, могут возникать обострения. Причинами станут следующие факторы:
Тяжелые ОРВИ, при которых сильно слабеет иммунная защита.
Ангины, бактериальные инфекции носоглотки, которые также провоцируют иммуносупрессию.
Постоянные стрессы, переживания, волнения, ухудшающие общее состояние.
Постоянное переутомление, нарушение режима дня, хронический недосып.
Пребывание на открытом солнце, повреждение кожи на лице.
Колебания гормонального фона женского организма на фоне расстройств менструального цикла.
Тяжелые соматические, эндокринно-обменные и онкологические процессы.
Проведение лечения, направленного на подавление иммунной системы, — облучения, химиотерапии.
Обострения могут возникать с разной периодичностью, что зависит еще и от общего состояния организма, поступления с пищей витаминно-минеральных компонентов и т. д.
Как понять, что это он
Типичные высыпания при герпесе появляются в области переходной зоны между каймой губ и кожей вокруг рта либо на самих губах. Также возможны высыпания в области крыльев носа, слизистых во рту, на щеках. Возможно развитие герпеса на поверхности конъюнктивальной и роговой оболочки глаза, что очень опасно. Изменения в тканях при герпетическом кератите могут вести к потере зрения.
Типичные проявления герпеса в области губ — покалывание и зуд, сильное жжение определенного участка. Спустя несколько часов с момента первых проявлений на губах может появиться отечное красное пятно, размером от 3-5 мм до 2 см.
На месте пятна возникают группы пузырьков, которые заполнены жидкостью. Она состоит из межтканевой жидкости с огромным количеством вирусов. Пузырьки могут лопаться, на их месте образуется болезненная ранка, подсыхающая и образующая корочку. Постепенно корки сходят, образуя пятно, ткани заживают без шрамов и рубцов.
Если зачесалось и заболело
В первые часы нужно использовать мази и гели наружно с противовирусным веществом от герпеса — «Ацикловиром». Обычно такие средства нужно наносить 4-5 раз в сутки, 4-5 дней. Препарат может быть в разной форме — гель, мазь или крем, гораздо реже рекомендуют применять это же действующее вещество внутрь.
Возможно применение других противовирусных препаратов, которые обладают активностью в отношении вируса герпеса 1 типа, все они применяются только по рекомендации врача и строго в соответствии с инструкцией.
Какие методы лечения применять не стоит
Не нужно использовать на области губы, где формируются элементы герпеса, спиртовые настойки йода и другие сильно раздражающие средства, во избежание ожога нежной слизистой губ и кожи лица.
Не стоит пузырьки герпеса смазывать зубной пастой и лекарствами, не предназначенными для такого лечения. Из фитопрепаратов противовирусным эффектом обладает масло чайного дерева, масло чеснока, но их используют в разведении 1:10 с базовым маслом. Это — только в случае, если нет аптеки рядом.
Важное дополнение
Пациентам с рецидивами герпеса рекомендуется внимательнее относиться к своему здоровью: спать 8 часов, постараться удалить провокаторы хронического стресса, если таковой имеется. В пищу необходимо включать достаточное количество жира — оливковое, кокосовое, льняное масло и 70 г белка в день.
Иммунитет не любит быстрые углеводы — сладости, выпечку, макароны, картофель, рис. Лучше их заменить ягодами — голубикой, черникой, малиной, ежевикой, несладкими фруктами и зелеными овощами. Половинка авокадо в день очень полезна для кожи и клеток иммунитета.
Если у вас есть подозрение на снижение иммунной функции, то лучше подробно проработать индивидуальные рекомендации со своим иммунологом.