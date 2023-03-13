Иммунолог Шабалина рассказала, как быстро справиться с «простудой на губах»

Термин «простуда на губах» не медицинский, так называют внешние проявления специфической вирусной инфекции — простого герпеса 1-го типа. По мнению ВОЗ, носителями вируса, по разным оценкам, могут быть от 67 до 90% населения. Чаще всего вирусом заражаются еще в детском или подростковом возрасте через общую посуду, при использовании общих косметических средств, инфицированных полотенец.

Заразиться можно от человека, который имеет проявления на коже, а также от того, у которого симптомов нет, но вирус активно выделяется во время чихания, кашля или разговора с частичками слюны.

Можно ли быстро избавиться от «простуды на губах» или предотвратить ее появление? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Оксана Шабалина — врач — аллерголог-иммунолог высшей категории клиники «АБИА».