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Как понять, что у вас прямо сейчас пассивный стресс, — вот 4 верных признака

Если вы склонны принимать близко к сердцу переживания других людей, то рискуете провалиться в стрессовое состояние сами. Как понять, что это уже произошло?

3 марта 2023
пассивный стресс
Источник:
iStockphoto

Близкая подруга без конца жалуется, как ей тяжело с мужем и детьми, супруг каждый вечер рассказывает о проблемах на работе, а пожилые родители, не останавливаясь, сливают на вас негатив про свои болячки.

Если вы круглосуточно «варитесь» в проблемах других людей, негативных новостях или ситуациях, которые не можете контролировать, есть риск провалиться в пассивный стресс. Как его распознать? Вот несколько признаков.

Тим Боно
психология

преподаватель психологии и наук о мозге Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Что такое пассивный стресс

- Мы — социальные существа, и это нормально «ловить» сигналы других людей, — рассказал изданию Huffington Post психолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Тим Боно. — И если рядом с нами люди, которые грустят, горюют, боятся, стрессуют, то мы неосознанно перенимаем такое же поведение.

Излишнее погружение в проблемы других людей может вызвать самую настоящую усталость от сострадания — пассивный или вторичный стресс. Это не официальный клинический термин, а по сути описание эмоционального напряжения, крайней формы эмпатии.

- Это следствие истощения человека от того, что он берет на себя страдания других, помогает им справиться с ними или служит для них ресурсом, — объясняет Тим Боно. — И такой пассивный стресс, равно как и обычный, может оказывать физиологическое воздействие на человека.

По данным клиники Майо, высокий уровень невысказанного стресса может повлиять на иммунную систему человека и спровоцировать сердечные приступы, гипертонию и мигрени.

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Вы слишком переживаете за других

Вы предельно бдительны и тревожитесь даже тогда, когда у ваших близких все в порядке. Вы бежите на помощь при любых сигналах якобы «опасности», чтобы убедиться, что с другом, партнером, ребенком, родственниками ничего не случилось.

Исследования показывают, что у матерей уровень гормона кортизола резко возрастает, когда их дети переживают стресс. Он повышается даже больше, чем у самого ребенка, испытывающего эмоциональную нагрузку.

Вам трудно говорить о своих чувствах

Людям, испытывающим пассивный стресс, трудно говорить о том, что именно и почему их беспокоит. Они не способны объяснить, почему они так тревожатся и переживают. Но распознать стрессор или триггер, а также связанные с ним эмоции очень важно, чтобы решить проблему.

Вы выбиты из колеи

Вы настолько охвачены тревогой и беспокойством, что не можете больше ничего делать — даже банальную уборку или сосредоточиться на не самой сложной работе. Это может говорить о повышенном уровне пассивного стресса.

Вам физически плохо

Для вторичного пассивного стресса характерны признаки депрессии, усталости и эмоционального выгорания, которые также являются сигналами вторичного стресса. Если вас беспокоят головные боли, чрезмерное утомление, даже онемение частей тела, это опасные симптомы.

Также испытывающие пассивный стресс постоянно «гоняют» в голове мысли о любимом человеке — но это совсем не то, что вы ощущаете, когда влюблены. Мозг «кипит» из-за тревоги и страха за близкого.

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Как себе помочь

Отдохните от проблем других людей, подумайте о себе — и это совсем не эгоистично.

Важно понять, что вы не можете заставить другого человека перестать переживать. Поэтому надо начинать работать над собой, чтобы не относиться к чужим стрессам, как к своим собственным.

- Вы не должны и не можете всегда быть для всех спасителем. Признайте, что у вас нет возможности изменить ситуацию у других людей, — отметил психолог. — Отличный способ сделать это — найти человека, которому вы можете довериться и который поможет вам справиться с пассивным стрессом — проговорить, осознать проблему, понять, как она мешает вам жить. Важно не оставаться в одиночестве. Это необходимо.

Автор текста:Анна Майская
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