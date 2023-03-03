4 признака пассивного стресса

Вы слишком переживаете за других

Вы предельно бдительны и тревожитесь даже тогда, когда у ваших близких все в порядке. Вы бежите на помощь при любых сигналах якобы «опасности», чтобы убедиться, что с другом, партнером, ребенком, родственниками ничего не случилось.

Исследования показывают , что у матерей уровень гормона кортизола резко возрастает, когда их дети переживают стресс. Он повышается даже больше, чем у самого ребенка, испытывающего эмоциональную нагрузку.

Вам трудно говорить о своих чувствах

Людям, испытывающим пассивный стресс, трудно говорить о том, что именно и почему их беспокоит. Они не способны объяснить, почему они так тревожатся и переживают. Но распознать стрессор или триггер, а также связанные с ним эмоции очень важно, чтобы решить проблему.

Вы выбиты из колеи

Вы настолько охвачены тревогой и беспокойством, что не можете больше ничего делать — даже банальную уборку или сосредоточиться на не самой сложной работе. Это может говорить о повышенном уровне пассивного стресса.

Вам физически плохо

Для вторичного пассивного стресса характерны признаки депрессии, усталости и эмоционального выгорания, которые также являются сигналами вторичного стресса. Если вас беспокоят головные боли, чрезмерное утомление, даже онемение частей тела, это опасные симптомы.

Также испытывающие пассивный стресс постоянно «гоняют» в голове мысли о любимом человеке — но это совсем не то, что вы ощущаете, когда влюблены. Мозг «кипит» из-за тревоги и страха за близкого.