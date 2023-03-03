Близкая подруга без конца жалуется, как ей тяжело с мужем и детьми, супруг каждый вечер рассказывает о проблемах на работе, а пожилые родители, не останавливаясь, сливают на вас негатив про свои болячки.
Если вы круглосуточно «варитесь» в проблемах других людей, негативных новостях или ситуациях, которые не можете контролировать, есть риск провалиться в пассивный стресс. Как его распознать? Вот несколько признаков.
преподаватель психологии и наук о мозге Вашингтонского университета в Сент-Луисе.Личный сайт
Что такое пассивный стресс
- Мы — социальные существа, и это нормально «ловить» сигналы других людей, —
Излишнее погружение в проблемы других людей может вызвать самую настоящую усталость от сострадания — пассивный или вторичный стресс. Это не официальный клинический термин, а по сути описание эмоционального напряжения, крайней формы эмпатии.
- Это следствие истощения человека от того, что он берет на себя страдания других, помогает им справиться с ними или служит для них ресурсом, — объясняет Тим Боно. — И такой пассивный стресс, равно как и обычный, может оказывать физиологическое воздействие на человека.
По данным клиники Майо, высокий уровень невысказанного стресса может повлиять на иммунную систему человека и спровоцировать сердечные приступы, гипертонию и мигрени.
4 признака пассивного стресса
Вы слишком переживаете за других
Вы предельно бдительны и тревожитесь даже тогда, когда у ваших близких все в порядке. Вы бежите на помощь при любых сигналах якобы «опасности», чтобы убедиться, что с другом, партнером, ребенком, родственниками ничего не случилось.
Исследования показывают, что у матерей уровень гормона кортизола резко возрастает, когда их дети переживают стресс. Он повышается даже больше, чем у самого ребенка, испытывающего эмоциональную нагрузку.
Вам трудно говорить о своих чувствах
Людям, испытывающим пассивный стресс, трудно говорить о том, что именно и почему их беспокоит. Они не способны объяснить, почему они так тревожатся и переживают. Но распознать стрессор или триггер, а также связанные с ним эмоции очень важно, чтобы решить проблему.
Вы выбиты из колеи
Вы настолько охвачены тревогой и беспокойством, что не можете больше ничего делать — даже банальную уборку или сосредоточиться на не самой сложной работе. Это может говорить о повышенном уровне пассивного стресса.
Вам физически плохо
Для вторичного пассивного стресса характерны признаки депрессии, усталости и эмоционального выгорания, которые также являются сигналами вторичного стресса. Если вас беспокоят головные боли, чрезмерное утомление, даже онемение частей тела, это опасные симптомы.
Также испытывающие пассивный стресс постоянно «гоняют» в голове мысли о любимом человеке — но это совсем не то, что вы ощущаете, когда влюблены. Мозг «кипит» из-за тревоги и страха за близкого.
Как себе помочь
Отдохните от проблем других людей, подумайте о себе — и это совсем не эгоистично.
Важно понять, что вы не можете заставить другого человека перестать переживать. Поэтому надо начинать работать над собой, чтобы не относиться к чужим стрессам, как к своим собственным.
- Вы не должны и не можете всегда быть для всех спасителем. Признайте, что у вас нет возможности изменить ситуацию у других людей, — отметил психолог. — Отличный способ сделать это — найти человека, которому вы можете довериться и который поможет вам справиться с пассивным стрессом — проговорить, осознать проблему, понять, как она мешает вам жить. Важно не оставаться в одиночестве. Это необходимо.