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Сколько раз в неделю надо обязательно мыть полы в квартире

Современная жизнь задает такой темп, что порой не хватает времени даже на то, чтобы поесть, — чего уж говорить о стерильной чистоте в квартире. Однако пропускать влажную уборку все-таки не стоит.

27 февраля 2023
Сколько раз в неделю надо обязательно мыть пол в квартире
Источник:
iStockphoto

В чистом доме реже болеют — это действительно так. Хотя все хорошо в меру: фанатично ходить по квартире с тряпкой целыми днями не стоит — так недолго довести себя и до обсессивно-компульсивного расстройства.

На самом деле, то, что мы привыкли называть пылью, — это твердые частички размером от 10 до 0,01 микрона. Если они меньше 10 мкм, то способны витать в воздухе, а если достигают 50 мкм — постепенно оседают на различных поверхностях.

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Сложная формула

Пыль не берется из ниоткуда, хотя иногда нам кажется, что это происходит именно так. «Вокруг света» выяснил, что на самом деле представляет собой пыль. Частички формируются из шерсти, перхоти и перьев домашних питомцев. Добавьте сюда частички насекомых, даже тех мошек, что иногда начинают летать над цветочными горшками, когда вы перебарщиваете с поливом.

Входят в состав пыли также фрагменты наших волос и кожи, частицы нейлона, стекловолокна, тканей и бумаги — предметов, которые мы используем в быту. В пыль трансформируются даже мелкие частицы материалов, из которых сделаны стены и пол.

И все бы ничего — если бы до 80% нашей пыли также не составляли микроскопические пылевые клещи. Они живут абсолютно в любой квартире, и довольно давно.

Не стоит демонизировать клещей — они не слишком опасны для человека, но вот отходы их жизнедеятельности могут спровоцировать серьезную аллергию. А каждое микронасекомое ежедневно продуцирует до 20 частичек экскрементов.

Если вы думали, что теперь формула пыли вам известна, — это не так. На самом деле пылинки умеют вбирать в себя любые вещества, которые попадают в квартиру, так что в них можно найти почти всю таблицу Менделеева, а также различные органические соединения.

Не забудьте и про бактерии, которые используют пылинки как способ перемещения в пространстве. Лишь в одном наперстке пыли из вашей квартиры — до пяти миллионов микробов.

К слову, они тоже оставляют после себя продукты метаболизма — это бактериальные эндотоксины, которые также могут вызывать у нас аллергию.

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Как же часто убираться?

Институт Эмнид в Германии не так давно провел исследование, изучив 1500 квартир. Анализ показал, что влажная уборка действительно эффективна — число пылевых частиц в воздухе падает. Однако уже спустя три дня все возвращается на круги своя.

Это говорит о том, что лучше всего пылесосить и протирать все поверхности раз в три дня. В то же время большинство людей предпочитает убираться раз в неделю — и это тоже нормально.

Дело в том, что чрезмерно увлекаться гигиеной нет смысла — эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина считает, что объявлять войну всем микроорганизмам в квартире не стоит.

— Жизнь в стерильных условиях требуется только для людей с ослабленным иммунитетом, а большинству из нас необходимо, чтобы какое-то количество микробов присутствовало в окружающей нас среде, — уверена эксперт.

Так что если вы не страдаете от аллергии и  хотите укрепить свое здоровье — не делайте проблемы из ничего и убирайтесь по графику. Вашему ребенку стерильная чистота не пользу тоже не пойдет — его иммунитет только учится встречаться с различными факторами внешней угрозы.

по материалам «Вокруг света» и КП

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