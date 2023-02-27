Сколько раз в неделю надо обязательно мыть полы в квартире

В чистом доме реже болеют — это действительно так. Хотя все хорошо в меру: фанатично ходить по квартире с тряпкой целыми днями не стоит — так недолго довести себя и до обсессивно-компульсивного расстройства.
На самом деле, то, что мы привыкли называть пылью, — это твердые частички размером от 10 до 0,01 микрона. Если они меньше 10 мкм, то способны витать в воздухе, а если достигают 50 мкм — постепенно оседают на различных поверхностях.
Сложная формула
Пыль не берется из ниоткуда, хотя иногда нам кажется, что это происходит именно так. «Вокруг света»
Входят в состав пыли также фрагменты наших волос и кожи, частицы нейлона, стекловолокна, тканей и бумаги — предметов, которые мы используем в быту. В пыль трансформируются даже мелкие частицы материалов, из которых сделаны стены и пол.
И все бы ничего — если бы до 80% нашей пыли также не составляли микроскопические пылевые клещи. Они живут абсолютно в любой квартире, и довольно давно.
Не стоит демонизировать клещей — они не слишком опасны для человека, но вот отходы их жизнедеятельности могут спровоцировать серьезную аллергию. А каждое микронасекомое ежедневно продуцирует до 20 частичек экскрементов.
Если вы думали, что теперь формула пыли вам известна, — это не так. На самом деле пылинки умеют вбирать в себя любые вещества, которые попадают в квартиру, так что в них можно найти почти всю таблицу Менделеева, а также различные органические соединения.
Не забудьте и про бактерии, которые используют пылинки как способ перемещения в пространстве. Лишь в одном наперстке пыли из вашей квартиры — до пяти миллионов микробов.
К слову, они тоже оставляют после себя продукты метаболизма — это бактериальные эндотоксины, которые также могут вызывать у нас аллергию.
Как же часто убираться?
Институт Эмнид в Германии не так давно провел исследование, изучив 1500 квартир. Анализ показал, что влажная уборка действительно эффективна — число пылевых частиц в воздухе падает. Однако уже спустя три дня все возвращается на круги своя.
Это говорит о том, что лучше всего пылесосить и протирать все поверхности раз в три дня. В то же время большинство людей предпочитает убираться раз в неделю — и это тоже нормально.
Дело в том, что чрезмерно увлекаться гигиеной нет смысла — эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина считает, что объявлять войну всем микроорганизмам в квартире не стоит.
— Жизнь в стерильных условиях требуется только для людей с ослабленным иммунитетом, а большинству из нас необходимо, чтобы какое-то количество микробов присутствовало в окружающей нас среде, — уверена эксперт.
Так что если вы не страдаете от аллергии и хотите укрепить свое здоровье — не делайте проблемы из ничего и убирайтесь по графику. Вашему ребенку стерильная чистота не пользу тоже не пойдет — его иммунитет только учится встречаться с различными факторами внешней угрозы.