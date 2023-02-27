Сколько раз в неделю надо обязательно мыть полы в квартире

Сложная формула

Пыль не берется из ниоткуда, хотя иногда нам кажется, что это происходит именно так. «Вокруг света» выяснил , что на самом деле представляет собой пыль. Частички формируются из шерсти, перхоти и перьев домашних питомцев. Добавьте сюда частички насекомых, даже тех мошек, что иногда начинают летать над цветочными горшками, когда вы перебарщиваете с поливом.

Входят в состав пыли также фрагменты наших волос и кожи, частицы нейлона, стекловолокна, тканей и бумаги — предметов, которые мы используем в быту . В пыль трансформируются даже мелкие частицы материалов, из которых сделаны стены и пол.

И все бы ничего — если бы до 80% нашей пыли также не составляли микроскопические пылевые клещи. Они живут абсолютно в любой квартире, и довольно давно.

Не стоит демонизировать клещей — они не слишком опасны для человека, но вот отходы их жизнедеятельности могут спровоцировать серьезную аллергию . А каждое микронасекомое ежедневно продуцирует до 20 частичек экскрементов.

Если вы думали, что теперь формула пыли вам известна, — это не так. На самом деле пылинки умеют вбирать в себя любые вещества, которые попадают в квартиру, так что в них можно найти почти всю таблицу Менделеева, а также различные органические соединения.

Не забудьте и про бактерии, которые используют пылинки как способ перемещения в пространстве. Лишь в одном наперстке пыли из вашей квартиры — до пяти миллионов микробов.

К слову, они тоже оставляют после себя продукты метаболизма — это бактериальные эндотоксины, которые также могут вызывать у нас аллергию.