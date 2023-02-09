В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Вновь поднимает голову и ковид — эпидемиологи говорят о возможном начале новой волны — уже 4 недели цифры только растут, более 40% случаев заражений коронавирусной инфекцией приходится на Москву, Петербург и Подмосковье.

Заразиться гриппом или коварным COVID-19, который с каждым штаммом становится все агрессивнее, можно не только в общественных местах и транспорте, но и в собственном доме — если вирус принесет один из домочадцев.