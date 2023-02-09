15 секретов оздоровительного клининга: как правильно убирать квартиру в сезон ОРВИ
Есть определенный порядок действий для качественной уборки помещений, в которых вы проводите много времени. Об этом напоминают эксперты Роспотребнадзора.
9 февраля 2023
В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Вновь поднимает голову и ковид — эпидемиологи говорят о возможном начале новой волны — уже 4 недели цифры только растут, более 40% случаев заражений коронавирусной инфекцией приходится на Москву, Петербург и Подмосковье.
Заразиться гриппом или коварным COVID-19, который с каждым штаммом становится все агрессивнее, можно не только в общественных местах и транспорте, но и в собственном доме — если вирус принесет один из домочадцев.
Важно каждый день проветривать квартиру — причем делать это, даже если на улице мороз. Ранее «Доктор Питер» рассказывал о системе проветривания «5x5» — подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
Влажную уборку эксперты Роспотребнадзора рекомендуют в сезон гриппа и ковида проводить 1-2 раза в неделю.
Важно не только пробежаться со шваброй по центру комнаты, но и протереть пыль и пропылесосить, протереть с мылом или салфеткой с антисептиком ручки дверей, шкафчиков, комодов, тумбочек и выключатели — на них часто обращают внимание раз в год, а это одни из самых грязных мест в квартире, к ним постоянно прикасаются далеко не чистыми руками.
То же касается спинок стульев, необитых мягкими материалами, поверхностей столов и журнальных столиков.
Заканчивать уборку необходимо ванной комнатой и санузлом.
Сначала из санузла нужно вынести все, что перемещается — достать все предметы из шкафчиков, убрать с полочек косметику, кремы, баночки, коврики.
Для уборки ни в коем случае нельзя использовать жесткие щетки и средства для чистки, содержащие кислоты — они могут поцарапать поверхности.
Уборку начинайте с верхних уровней — протрите карниз для штор и самые дальние полочки и шкафчики, аккуратно уберите пыль с лампочек. Затем помойте кафельную плитку специальным дезраствором — движениями сверху вниз. Не забывайте и про обработку дверей и ручек в ванной комнате.
Место, которое часто не замечают во время уборки, — порог ванной, там скапливается много грязи, его надо регулярно мыть.
Унитаз, раковину и ванну чистите средством для уборки с бактерицидным действием.
Зеркала моют после того, как завершат самую «грязную уборку», выбирайте средства, содержащие спирт, — они не оставляют разводов.
Мыть пол следует с использованием дезинфицирующего средства — особенно в уголках, где расположена сантехника.
После уборки надо дать помещению проветриться до сухости.
После того, как вы вернете в ванну все, что вынесли во время уборки, обязательно замените полотенца.
В завершение уборки в санузле тщательно помойте руки с мылом.