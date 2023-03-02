Тест: ответьте честно на 10 вопросов, и психолог расскажет, есть ли будущее у ваших отношений

Влюбляясь и мечтая о семье, каждый из нас надеется, что этот союз будет крепким и длительным. Но как удостовериться, что надежда не беспочвенна? Как понять, что у ваших отношений есть будущее — или они обречены на полный крах? Психолог составила тест. Он поможет разобраться.
Здоровые отношения — как радужный единорог
— Хорошие отношения — понятие сложное, субъективное, включающее множество разных аспектов, — говорит психолог Екатерина Альская. — Так называемый конфетно-букетный период — это время, когда нам сложно реалистично смотреть на объект обожания. Знакомое всем трепетание внутри — результат резкого повышения уровня гормонов, из-за которых наш мозг приукрашивает партнера. Организм как бы говорит: «Это оно! Давай скорее плодиться!» Нашим далеким предкам это помогло выжить, а сегодня это может создать сложности в построении крепких длительных отношений.
Со временем пелена влюбленности спадает, и тогда люди действительно начинают узнавать друг друга, видеть, что партнер не так идеален, как казалось, отмечает эксперт.
— Это неплохо, все мы люди, со своими достоинствами и недостатками. И чем быстрее мы их выявим, тем спокойнее нам будет пребывать в отношениях или же легче прекратить их, — говорит психолог.
Фундамент для здоровых отношений
Доверие,
принятие партнера с его достоинствами и недостатками,
забота и поддержка,
взаимоуважение,
умение обсуждать и договариваться.
— К сожалению, в реальности здоровые отношения — как радужный единорог: выглядит прелестно, но попробуй найди его, — говорит Екатерина Альская. — Однако отчаиваться не стоит. Пройдите тест ниже — и выясните, есть ли у вас с партнером крепкий фундамент для хороших, здоровых отношений.