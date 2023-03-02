Тест: ответьте честно на 10 вопросов, и психолог расскажет, есть ли будущее у ваших отношений

Здоровые отношения — как радужный единорог

— Хорошие отношения — понятие сложное, субъективное, включающее множество разных аспектов, — говорит психолог Екатерина Альская. — Так называемый конфетно-букетный период — это время, когда нам сложно реалистично смотреть на объект обожания. Знакомое всем трепетание внутри — результат резкого повышения уровня гормонов, из-за которых наш мозг приукрашивает партнера. Организм как бы говорит: «Это оно! Давай скорее плодиться!» Нашим далеким предкам это помогло выжить, а сегодня это может создать сложности в построении крепких длительных отношений.

Со временем пелена влюбленности спадает, и тогда люди действительно начинают узнавать друг друга, видеть, что партнер не так идеален, как казалось, отмечает эксперт.