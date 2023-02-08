«Без бальзама даже из дома не выхожу», — рассказывают, как мучаются из-за трещин на губах многие женщины. Нередко этот неприятный симптом проявляется в холодные месяцы года и у детей. Губы сохнут, буквально покрываются коркой и болят.
Почему так происходит, как решить проблему, рассказывает медицинский эксперт.
врач клинической лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук, директор по производству лаборатории «ЛабКвест»
Почему трескаются губы
- Кожа губ — самая тонкая на всем человеческом теле. Она не имеет многослойного эпителия, который защищает глубинные слои тканей, противостоя внешнему воздействию, — объясняет врач клинической диагностики Наталья Логачева. — Кожа губ склонна к сухости, поскольку лишена потовых и сальных желез, небольшое количество которых есть только в уголках губ. Поэтому под влиянием различных факторов на губах могут возникать трещины. Чаще всего это происходит в холодный период года — особенно когда при ветре и морозе человек дышит через рот.
Также провоцирующий фактор, вызывающий трещины на губах, — отопление и сухой воздух в помещениях, говорит эксперт.
Виноваты не только холод и зима
- Весной тоже может появляться такая проблема — на состояние губ влияет общий недостаток витаминов и микроэлементов после зимнего периода, летом — сухой воздух, жара и агрессивное воздействие ультрафиолетовых лучей, а осенью приходят простуды с насморками, при которых мы дышим через рот, — говорит Наталья Логачева.
Трещины на губах и вредные привычки
- Помимо сезонных, существуют и другие причины появления трещин на губах: неправильный уход, обезвоживание организма, нарушения прикуса, различные дефициты, а также вредные привычки, первая из которых — облизывание и покусывание губ, — рассказывает врач. — Облизывая губы, мы даем им временный комфорт, но при высыхании слюны губы теряют влагу и трескаются еще сильнее. А при покусывании мы их травмируем. Чаще всего мы делаем это непроизвольно, но причиной этого может служить стресс, дискомфортные ситуации или депрессия.
Еще одна вредная привычка, лежащая в эмоциональной плоскости, — желание покусывать разные предметы, например колпачки ручек или коктейльные трубочки, что сродни привычке грызть ногти, уточняет доктор.
- Если приборы общепита теоретически могут быть чистыми, поскольку находятся в индивидуальной упаковке, то канцелярия лежит на грязном офисном столе, количество микробов на котором просто зашкаливает, — поясняет Наталья Логачева. — Избавиться от таких привычек поможет умение «отращивать дзен», самоконтроль, а в тяжелых случаях — врач-психотерапевт, который назначит успокоительные средства.
Курение и соленая пища
Курение, особенно в зимний период, также травмирует клетки поверхностного слоя губ, а вдыхание дыма через рот дополнительно их обезвоживает.
- Этому же способствует и употребление острых, кислых и соленых продуктов, которые вытягивают влагу или делают кожу более чувствительной, а следовательно — более уязвимой, — говорит врач. — Даже полезная пища, например стручковый перец, ягоды или цитрусовые, могут вызвать раздражение и привести к воспалению и растрескиванию.
Правила ухода — чем пользоваться нельзя
- Слабое увлажнение, неправильный или недостаточный уход за кожей губ можно исправить с помощью применения специальных бальзамов или гигиенической помады, которые быстро увлажняют кожу и помогают ее регенерации, — рассказывает Наталья Логачева. — Средства, которые подходят для этого, должны быть в упаковке, которая исключает нанесение руками, а в их составе — натуральные косметические масла, например жожоба, ши или какао, пчелиный воск или алоэ вера.
От стойкой матовой губной помады, средств с пилингами, ароматизаторами, красителями и блестками лучше отказаться. Летом для защиты от ультрафиолетовых лучей стоит использовать средства для губ с содержанием SPF. Также важен и правильный питьевой режим и сокращение употребления кофе и алкоголя.
Когда трещины на губах — сигнал о болезни
Если губы у вас трескаются довольно часто, есть смысл обратиться к врачу, советует эксперт.
- Проблема может быть связана с усвояемостью витаминов (особенно группы В) и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, — говорит Наталья Логачева. — Врач назначит анализы для выявления дефицитов и нарушений в работе ЖКТ и подберет соответствующую терапию.
Другие медицинские причины появления трещин на губах, при которых без использования лекарственных средств и вмешательства врачей не обойтись, это:
хейлит, вирус простого герпеса, вызывающий высыпания,
атопический дерматит,
бактериальные инфекции,
кандидоз — грибковая инфекция, поражающая слизистые оболочки.
- Кандидоз может проявиться после приема антибиотиков, которые нарушают микрофлору не только в кишечнике, но и во рту и на коже, проявляясь зудом и сухостью, — поясняет медицинский эксперт. — Если вылечить инфекцию, пройдут и трещины. Лечение определит врач, который назначит анализы для выявления конкретной инфекции.