Виноваты не только холод и зима

- Весной тоже может появляться такая проблема — на состояние губ влияет общий недостаток витаминов и микроэлементов после зимнего периода, летом — сухой воздух, жара и агрессивное воздействие ультрафиолетовых лучей, а осенью приходят простуды с насморками, при которых мы дышим через рот, — говорит Наталья Логачева.

Трещины на губах и вредные привычки

- Помимо сезонных, существуют и другие причины появления трещин на губах: неправильный уход, обезвоживание организма, нарушения прикуса, различные дефициты, а также вредные привычки, первая из которых — облизывание и покусывание губ, — рассказывает врач. — Облизывая губы, мы даем им временный комфорт, но при высыхании слюны губы теряют влагу и трескаются еще сильнее. А при покусывании мы их травмируем. Чаще всего мы делаем это непроизвольно, но причиной этого может служить стресс, дискомфортные ситуации или депрессия.

Еще одна вредная привычка, лежащая в эмоциональной плоскости, — желание покусывать разные предметы, например колпачки ручек или коктейльные трубочки, что сродни привычке грызть ногти, уточняет доктор.