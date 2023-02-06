«Я хороший, все козлы»: 6 причин, почему человеку нравится быть жертвой

Суть жертвенности мы усваиваем с детства. Если показать характер и хлопнуть дверью, мама расстроится. Если принести из школы двойку, папа накажет. Если ты треснул соседа линейкой, хотя он первый начал исподтишка щипаться, получишь от учителя замечание ты, а не он…

Такие ситуации по мере взросления происходят все чаще. И человек начинает понимать: а ведь быть своего рода жертвой — это очень удобно. Например, притвориться больным, чтобы получить побольше внимания родителей. Так, конечно, делать нехорошо, но если никакие другие способы больше не работают, приходится прибегать к крайним мерам.

Психологи называют такие неосознаваемые положительные бонусы от позиции жертвы вторичными выгодами. Их главная позиция по жизни: «Все вокруг козлы, только я хороший».