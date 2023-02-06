«Я хороший, все козлы»: 6 причин, почему человеку нравится быть жертвой

Суть жертвенности мы усваиваем с детства. Если показать характер и хлопнуть дверью, мама расстроится. Если принести из школы двойку, папа накажет. Если ты треснул соседа линейкой, хотя он первый начал исподтишка щипаться, получишь от учителя замечание ты, а не он…
Такие ситуации по мере взросления происходят все чаще. И человек начинает понимать: а ведь быть своего рода жертвой — это очень удобно. Например, притвориться больным, чтобы получить побольше внимания родителей. Так, конечно, делать нехорошо, но если никакие другие способы больше не работают, приходится прибегать к крайним мерам.
Психологи называют такие неосознаваемые положительные бонусы от позиции жертвы вторичными выгодами. Их главная позиция по жизни: «Все вокруг козлы, только я хороший».
6 причин, почему человеку нравится быть жертвой
Все его жалеют и уделяют внимание.
Необязательно пытаться делать что-то новое — уверенность в провале позволяет не выходить из зоны комфорта.
Можно спокойно обвинять других — ведь вы жертва.
Жертва не несет никакой ответственности за свои решения. Это главный ее бонус — поэтому такой человек старается выбирать работу, где ни за что не нужно отвечать.
Жертва чувствует себя особенной и значимой, ведь она страдает во благо других.
Жертва никогда не разочаровывается, потому что ничего не ждет.
Чем это плохо?
Кроме испорченных отношений с окружающими, вы забираете во взрослую жизнь установку: «просто так» вас никто не полюбит. Надо сидеть тихо, не высовываться и при возможности «переводить стрелки» на кого-то другого — только тогда можно будет радоваться жизни.
«Людей с жертвенной позицией хочется одновременно пожалеть и отойти подальше, — пишет психолог Мария Одинцова в книге „Психология жертвы. Сказкотерапия для взрослых“. — Они винят окружающих во всех проблемах, но при этом не признаются себе, что получают выгоды от своего поведения».
Страшнее всего для таких людей, как говорят психологи, ощущение, что жертвенность никто не оценит. Поэтому они страдают максимально демонстративно. «Конечно, вы идите, отдыхайте, а я тут еще поработаю».
Один из главных бонусов жертвы — возможность не нести ответственность. Такие люди всегда выбирают работу и отношения, где ответственность не предполагается, потому что уверены в своей никчемности.
Выученная беспомощность
Это еще один вариант жертвенности, следующий как раз из желания не брать на себя ответственность. И самое удивительное: таких людей много, хотя они даже этого не понимают. Более того, из этого даже сложились стереотипные гендерные позиции. Например, женщина осознанно становится домохозяйкой, чтобы не отвечать за обеспечение семьи. А мужчина работает с утра до ночи, чтобы официально иметь право не заниматься детьми. И оба считают, что это ситуация, которая не требует никаких изменений.
Психологи говорят: чтобы перестать получать выгоды от позиции жертвы, нужно не только осознать их, но и принять себя в этой роли. Ответьте сами себе на 4 вопроса, чтобы понять, зачем вам роль жертвы.
Какую потребность психики я удовлетворяю, когда выбираю эту роль? Например, подобное поведение помогает получать внимание, подарки или похвалу.
Как бы я мог удовлетворять ее по-другому? Здесь нужно придумать варианты закрытия дефицита. Не страдать, что муж эгоист, а прямо сказать, что хотела бы букет цветов.
Что будет со мной и с моей жизнью, если я откажусь от вторичных выгод? Это самый сложный вопрос, который предполагает принятие ответственности.
Какие бонусы вы получите, если откажетесь от роли жертвы? Когда уходит потребность быть жертвой, появляется привычка прислушиваться к своим желаниям.
По материалам Psychologies.