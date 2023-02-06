В медиасфере уже давно сформировался собирательный образ онкобольного человека. Но как на самом деле рак изменяет внешность? Почему некоторые люди с таким диагнозом набирают в весе, а другие, наоборот, выглядят очень худыми? Всегда ли онкобольные остаются без волос? На все эти вопросы отвечает онколог-химиотерапевт, эксперт Фонда медицинских решений «Не напрасно» и научный координатор онлайн-энциклопедии о раке «Онко Вики» Андрей Исаев-Апостолов.
Онколог-химиотерапевт, эксперт Фонда медицинских решений «Не напрасно» и научный координатор онлайн-энциклопедии о раке «Онко Вики»Личный сайт
Волосы
Основная причина, по которой онкобольные люди лысеют, — использование химиотерапии. Химиотерапия — исторически популярный метод лечения рака, его используют до сих пор. Это специальные капельницы, которые убивают раковые клетки. Но если немножко в это погрузиться, то выяснится, что убивают они не только раковые, но и в принципе все клетки, которые быстро делятся. То есть все клетки нашего организма, которые быстро обновляются: это клетки крови, ЖКТ, кожи головы и волос. Поэтому химиотерапия, несмотря на свою эффективность, имеет массу побочных эффектов и негативно отражается и на работе клеток крови, и на работе желудочно-кишечного тракта, и на волосах.
При этом не все химиотерапевтические препараты вызывают такую реакцию, однако встречается это довольно часто — потому что лекарства, которые провоцируют выпадение волос, нередко используют для лечения распространенных видов рака. Например, рака молочной железы.
Волосы выпадают довольно быстро, и это, конечно, неприятно для пациента, поэтому стереотип закрепился в сознании людей. Но еще раз подчеркну: это происходит не всегда и зависит от препарата. Если врач знает, что у лечения есть такой побочный эффект, он обязательно предупредит пациента.
Практически всегда этот процесс обратим, и спустя несколько недель после завершения лечения волосы начинают отрастать заново. Причем иногда бывает так, что волосы меняют свой цвет или структуру — то есть пациент сначала может быть блондином, а после лечения он станет брюнетом.
В кино и медиа показывают онкобольных лысыми, потому что это удобный, запоминающийся образ, который вызывает реакцию у зрителей. Плюс часто для кино или для книг используется лейкемия, рак крови. Потому что это агрессивная опухоль, которая требует быстрого лечения. Пациент с таким диагнозом бледнеет, худеет, теряет волосы. Получается яркий образ истощенного человека с синяками под глазами. Когда мы занимаемся лечением лейкемии, препараты, которые используем, действительно всегда вызывают облысение. При этом, напомню, этот процесс обратим.
В том, что пациент теряет волосы, ничего страшного нет, — главное, вовремя его предупредить и оказать психологическую поддержку. Все-таки это всегда шок и не нужно обесценивать эмоции человека. Для некоторых пациентов потеря волос может стать более травматичной, чем сам факт обнаружения рака. У меня были пациенты, которые хотели отказаться от лечения просто из-за того, что не хотели лысеть.
Вес
Действительно, пациенты резко теряют в весе при онкологических болезнях. Это происходит сразу по нескольким причинам. Если коротко, то опухоль — это достаточно агрессивная среда в организме, и она пытается потреблять питательные вещества в ускоренном темпе. То есть, если обычные ткани клетки условно съедают 200 ккал, то опухоль съедает 800 ккал. Она постоянно растет, делится, ей нужна энергия. Поэтому рак отбирает энергию у организма человека, ему не хватает привычного количества пищи.
Есть и другая сторона: когда опухоль выделяет специальные вещества, напоминающие вещества, которые появляются при воспалении. Они снижают аппетит, и обычно онкобольные не хотят есть. Более того, лечение, выздоровление вызывает множество побочных эффектов: нарушения пищеварения, тошноту, рвоту, боли в животе, нарушения стула. Мало того, что человек и сам не хочет есть, он еще и на фоне лечения вообще на еду смотреть не может. И тут очень важно следить за питанием, при необходимости обратиться за помощью к диетологу. Часто пациенты начинают голодать, потому что хотят «заморить» опухоль голодом. Но это неправильно, в первую очередь так можно заморить себя. Для убийства опухоли используются специальные методы лечения, голодом ее заморить не выйдет.
Получается замкнутый круг: опухоль потребляет много энергии, но человек при этом не хочет есть. Поэтому пациенты нередко теряют вес, но при правильном подходе и лечении потери будут минимальны.
Нет видов рака, от которых люди, наоборот, набирают в весе. Но при раке яичников, например, у пациента увеличивается живот, но не за счет жира, а из-за брюшной жидкости. Это не очень внешне похоже на увеличение веса. Кроме того, крупные опухоли могут увеличивать объем человека, потому что они растут и занимают пространства. Человек даже может выглядеть так, как будто наступила беременность, — но никакой беременности нет и в помине. И некоторые виды лечения рака приводят к увеличению веса, — например, гормональная терапия при раке молочной железы.
Внешние симптомы
Коварство онкологических заболеваний заключается в том, что каких-то очевидных, заметных симптомов нет, — часто опухоль долго себя не проявляет, и какие-либо признаки появляются уже только после того, как она становится большой или прорастает в другие органы. Поэтому так важен профилактический скрининг.
Есть, конечно, заметные виды рака, — например, меланома. Это довольно распространенный вид рака, и на него нередко обращают внимание, когда появляется подозрительная, меняющая размеры родинка. Некоторые виды рака, например, рак печени, могут приводить к желтухе — и тогда кожа желтеет внезапно. А некоторые виды рака проявляются через кровотечения — например, рак прямой кишки или рак матки. Такие виды онкологических болезней нередко обнаруживаются на достаточно раннем сроке.
То, как болезнь повлияет на внешность человека, зависит от вида онкологии и от способа лечения. Некоторые методики, например, могут приводить к отекам, одутловатости лица. Например, использование стероидов может провоцировать развитие синдрома Кушинга, — когда у человека лицо становится круглым, похожим на младенческое, появляются налитые щеки, иногда меняется форма тела. Есть опухоли, которые могут привести к асимметрии лица: человек просыпается, а у него один глаз закрыт, или он несимметрично улыбается. И в таких случаях нужно понять, что именно произошло. Иногда может появляться слабость в конечностях или они могут внезапно отечь.
У рака много симптомов, и они выглядят по-разному, но все их может заметить только врач. Но вот небольшой перечень самых распространенных признаков, сигнализирующих, что пора записаться к онкологу:
резкое похудение без причины — если одежда висит на вас мешком, то, возможно, есть повод провериться;
отсутствие аппетита — когда человек не хочет есть даже любимую еду;
боль, которая долго не проходит;
примесь крови в кале или моче;
кровотечение из половых путей;
изменения в голосе;
увеличение лимфоузлов.
При этом у рака нет каких-то специфических симптомов, которые обязательно свидетельствуют именно о злокачественной опухоли. Та же боль в груди, например, может быть вызвана множеством заболеваний. Однако любое изменение вашего тела без очевидных причин — повод обратиться к врачу.