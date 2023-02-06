Волосы

Основная причина, по которой онкобольные люди лысеют, — использование химиотерапии. Химиотерапия — исторически популярный метод лечения рака, его используют до сих пор. Это специальные капельницы, которые убивают раковые клетки. Но если немножко в это погрузиться, то выяснится, что убивают они не только раковые, но и в принципе все клетки, которые быстро делятся . То есть все клетки нашего организма, которые быстро обновляются: это клетки крови, ЖКТ, кожи головы и волос. Поэтому химиотерапия, несмотря на свою эффективность, имеет массу побочных эффектов и негативно отражается и на работе клеток крови, и на работе желудочно-кишечного тракта, и на волосах.

При этом не все химиотерапевтические препараты вызывают такую реакцию, однако встречается это довольно часто — потому что лекарства, которые провоцируют выпадение волос, нередко используют для лечения распространенных видов рака. Например, рака молочной железы.

Волосы выпадают довольно быстро, и это, конечно, неприятно для пациента, поэтому стереотип закрепился в сознании людей. Но еще раз подчеркну: это происходит не всегда и зависит от препарата. Если врач знает, что у лечения есть такой побочный эффект, он обязательно предупредит пациента.