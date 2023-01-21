Высокие или низкие: ученые выяснили, у людей с каким ростом чаще может развиться рак

Большинство из нас недовольно своим ростом. Высокие люди зачастую хотели бы быть немного пониже, некоторые стесняются своего роста, некоторые просто не могут подобрать одежду по размеру. Невысокие, наоборот, часто мечтают быть повыше: всегда хочется того, чего у нас нет, — аналогичная история с кудрявыми и прямыми волосами.

Как выяснили эксперты Международного всемирного фонда исследования рака, рост может еще и указывать на то, что у человека повышен риск заполучить опасную патологию. И тут не повезло высоким людям. Для таких выводов ученые проанализировали глобальные мировые данные о связи между диетой, весом, физической активностью и наличием онкологии, пишет британское издание Express.