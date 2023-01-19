Крошечный порез во время маникюра может стать причиной рака

Справка:

ВПЧ — это вирус папилломы человека. Как правило, проявления заражения незаметны, болезнь часто протекает в форме бессимптомного носительства. Тем не менее, вирус может привести к дисплазии или раку шейки матки, полового члена, прямой кишки, неоплазии гортани, ротовой полости. Мужчины и женщины могут быть инфицированы ВПЧ в равной степени.

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