Крошечный порез во время маникюра может стать причиной рака

50-летняя жительница Калифорнии узнала о страшном диагнозе через несколько месяцев после неудачного маникюра. Свою историю пострадавшая
Грейс Гарсия регулярно делала маникюр на протяжении 20 лет и в ноябре 2021 года в очередной раз посетила салон красоты. В этот раз все закончилось не совсем удачно: вместе с обновленными ноготками женщина заполучила глубокий порез на безымянном пальце — мастер был не слишком аккуратным. Грейс вернулась домой, намазала палец мазью и стала ждать, когда все пройдет.
Однако порез долго не заживал, женщина пошла к врачу, ей выписали антибиотики. Вроде бы рана стала затягиваться, но Грейс все равно испытывала боль всякий раз, когда к этому месту кто-то прикасался. В апреле 2022 года, через пять месяцев после появления пореза, на его месте образовалась шишка, а спустя еще некоторое время на пальце выросла бородавка. Медики сделали женщине биопсию, которая показала, что Гарсия заразилась вирусом папилломы человека (ВПЧ). Еще через несколько месяцев у нее диагностировали рак кожи.
Справка:
ВПЧ — это вирус папилломы человека. Как правило, проявления заражения незаметны, болезнь часто протекает в форме бессимптомного носительства. Тем не менее, вирус может привести к дисплазии или раку шейки матки, полового члена, прямой кишки, неоплазии гортани, ротовой полости. Мужчины и женщины могут быть инфицированы ВПЧ в равной степени.
Подробнее о заболевании можно прочитать ЗДЕСЬ.
Американка уверена, что в ее страшном диагнозе виноват маникюрный салон. По словам женщины, мастер плохо простерилизовал инструменты (или вообще этого не сделал), поэтому и случилось заражение.
Врачи провели Гарсии операцию, во время которой удалили все раковые клетки. Болезнь не распространилась на другие участки тела, и женщина полностью выздоровела. Несмотря на то, что операция прошла успешно, теперь Гарсии придется регулярно посещать дерматолога.
Врач — гинеколог-эндокринолог первой категории, врач УЗД клиники «АБИА»Личный сайт
— Инфекция может изменить генетический материал человека таким образом, что развивается неконтролируемая пролиферация (повышенное деление. — Прим. ред.) клеток кожи или слизистых оболочек. Иногда это приводит к раку. Вероятность рака зависит, среди прочего, от типа ВПЧ. Другие факторы, такие как ВИЧ-инфекция, также могут увеличить риск развития рака, поскольку иммунитет организма снижен, — пояснила эксперт.
Заразиться можно следующим образом:
через полотенца, чужой бритвенный станок, пользование любыми другими личными предметами;
половым путем (заражение также возможно при оральном сексе, если слизистая оболочка полости рта соприкасается с инфицированными участками кожи);
еще один способ — передача возбудителя от матери к ребенку во время родов, что иногда приводит к доброкачественным опухолям в области гортани (папилломам гортани).
Вообще, маникюр — процедура рискованная. И дело тут не только в ВПЧ, ВИЧ и гепатитах. Так, например, нельзя удалять саму кутикулу — защитную кожицу у основания ногтя. Почему? Объясняет врач.