Легкий бронзовый загар всегда немного стройнит — кажется, что тело выглядит более красивым, здоровым и подтянутым. А где искать солнце зимой? Солярий — один из самых доступных вариантов. Однако такая внешняя красота и видимое здоровье могут обернуться против поклонников солярия, особенно молодых.
Загар вызывает зависимость
Как рассказали в НМИЦ онкологии им. Петрова, солярий особенно опасен для молодых людей — в погоне за стандартами красоты они быстро теряют чувство меры. У некоторых даже может развиться психологическая зависимость от загара — ее называют «танорексия».
Врач-дерматовенеролог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, дерматолог-онколог, трихолог
— Чаще всего танорексией страдают подростки в возрасте от 12 до 16 лет, особенно девочки, в странах, где мало солнца. Считается, что если человек два раза в неделю посещает солярий по 10 минут и не может от этого отказаться — это уже танорексия. Недаром во многих странах посещать солярий детям до 18 лет строго запрещено, —
Врач рассказала, чем может грозить такое увлечение искусственным солнцем.
1. Меланома
Это самый агрессивный вид рака кожи. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, у молодых белокожих людей до 35 лет регулярное посещение солярия повышает риск появления меланомы на 75%. По словам онкологов, в России ситуация похожая.
2. Плоскоклеточный рак кожи
Походы по соляриям не обязательно аукнутся в ближайшем будущем — могут пройти десятки лет. Например, как подсчитали в Европе, если посетитель солярия в возрасте 20–35 лет загорает по 12 минут один раз в восемь дней, у него на 90% больше шансов заболеть плоскоклеточным раком кожи до 50 лет. Это второй по частоте вид рака кожи и тоже считается очень опасным.
3. Рак груди
Регулярное посещение солярия — доказанный фактор развития не только рака кожи, включая рак кожи молочной железы и соска. Оно повышает риски рака самой молочной железы — по данным некоторых исследований, у женщин старше 40 в 2 раза. Дело в том, что избыток инсоляции приводит к нарушению гормонального баланса, а это способствует изменению тканей в железе.
Какая-нибудь польза есть?
По словам Екатерины Каримы, никакой. Исключение — применение специального медицинского солярия, который называют физио- или фототерапией. Его используются в комплексном лечении кожных заболеваний. Например, псориаза или атопического дерматита.
— Во всех других случаях посещение солярия несет в себе огромные риски для здоровья и наносит больше вреда, чем какой-то мифической пользы, — заверила эксперт.