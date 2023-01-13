— Чаще всего танорексией страдают подростки в возрасте от 12 до 16 лет, особенно девочки, в странах, где мало солнца . Считается, что если человек два раза в неделю посещает солярий по 10 минут и не может от этого отказаться — это уже танорексия. Недаром во многих странах посещать солярий детям до 18 лет строго запрещено, — объяснила Екатерина Карима, врач-дерматовенеролог НМИЦ онкологии им. Петрова.

Врач рассказала, чем может грозить такое увлечение искусственным солнцем.

1. Меланома

Это самый агрессивный вид рака кожи. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, у молодых белокожих людей до 35 лет регулярное посещение солярия повышает риск появления меланомы на 75%. По словам онкологов, в России ситуация похожая.

2. Плоскоклеточный рак кожи

Походы по соляриям не обязательно аукнутся в ближайшем будущем — могут пройти десятки лет. Например, как подсчитали в Европе, если посетитель солярия в возрасте 20–35 лет загорает по 12 минут один раз в восемь дней, у него на 90% больше шансов заболеть плоскоклеточным раком кожи до 50 лет. Это второй по частоте вид рака кожи и тоже считается очень опасным.

3. Рак груди

Регулярное посещение солярия — доказанный фактор развития не только рака кожи, включая рак кожи молочной железы и соска. Оно повышает риски рака самой молочной железы — по данным некоторых исследований, у женщин старше 40 в 2 раза. Дело в том, что избыток инсоляции приводит к нарушению гормонального баланса, а это способствует изменению тканей в железе.