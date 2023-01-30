Онколог Карасев назвал 4 причины, почему не получается навсегда избавиться от полипов

Когда на слизистой появляется вырост на тонкой ножке, то при обследовании врач в большинстве случаев определит полип. Они могут вырасти в кишечнике, желчном пузыре, желудке, на шейке матки и даже в носу. Зачастую мы их никак не ощущаем, — если речь идет о внутренних органах, конечно. Так, например, полип в носу может мешать вам дышать и вести привычный образ жизни.

Не каждый полип способен переродиться в злокачественную опухоль. Но это не повод их не искать и не удалять. Однако бывает так, что даже после успешной операции врач на очередном обследовании находит новый полип. Пациент удивляется: «Доктор, мы же все удалили!»