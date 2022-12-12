Кардиолог Бокерия объяснила, как за 8 простых шагов без срывов отказаться от сахара

— Основная проблема, которую я вижу: многие думают, что есть только «черное» и «белое». На самом деле, жизнь довольно красочна и состоит из множества оттенков: и серых, и коричневых, и зеленых, и красных, и желтых, и много еще каких. Нельзя раз и навсегда отказаться от сахара, но можно есть его гораздо меньше, — говорит кардиолог.

В этом вам помогут 8 простых шагов.

Делайте все постепенно

Это одно из самых важных правил. Переход должен быть плавным, только так можно добиться результата.

— Полезно для начала исключить самый очевидный сахар: конфеты, пирожные, сладкие напитки; сахар, который вы кладете в чай или кофе. Выберите что-то одно, — говорит врач.

Так, если вы не можете сразу отказаться от чая или кофе без сахара, то уменьшите его количество в два раза. Когда вы сокращаете дозу сахара постепенно, тогда ваш организм и ваши вкусовые рецепторы привыкают к менее сладкому напитку, а процесс отвыкания проходит безболезненно.

Всегда читайте этикетки

Вы даже не представляете, как много в продуктах скрытого сахара. Так, этикетки с составами могут содержать названия различных сиропов, концентратов, которых на сегодняшний день известно более 60 различных вариантов.

Также обращайте внимание на слова с окончанием «-оза»:

фруктоза,

глюкоза,

сахароза,

лактоза,

декстроза.

Люди, которые пытаются отказаться от сахара, должны обязательно внимательно читать этикетки, в том числе и на соусах, сухих завтраках, молоке, батончиках, салатных заправках.