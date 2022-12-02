Врач напоминает: гарнир вообще не всегда нужен. Возможно, вы сможете насытиться, если возьмете порцию мяса или рыбы побольше, а потом завершите ужин кусочком хлеба или салатом.

Кроме того, не следует думать, что рис, картошка и макароны — абсолютное зло. Более того, у каждого из этих продуктов есть свои полезные свойства. Однако есть один нюанс: все эти гарниры богаты крахмалом и простыми углеводами. Это значит, что на них можно легко набрать вес, если есть слишком часто и в больших количествах. Поэтому время от времени лучше выбирать другие продукты для гарнира.

Например, обратите внимание на фасоль. Она сытная и богата клетчаткой — вполне может стать как и гарниром, так и самостоятельным блюдом.

Еще можно добавить к основному блюду любой салат, микрозелень или шпинат. Отличным гарниром могут стать тыква или кабачки — калорий в них мало.

Всеми любимый салат из огурцов и помидоров также поможет дополнить ваш ужин. Можно попробовать приготовить салат из моркови или свеклы, или более экзотические варианты гарнира: морская капуста, водоросли, авокадо и спаржа.

Павлова также дала два совета, которые помогут сделать ваш ужин более полезным: