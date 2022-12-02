В Сети можно нередко встретить советы пропускать ужин во имя похудения. Однако на самом деле поступать так точно не следует. Засыпать голодным ради стройной фигуры — не лучшая идея. Другой вопрос, что объедаться на ужин тоже не стоит — вы и вес наберете в перспективе, и нормально выспаться не сможете.
Так что лучше есть на ужин? Чем заменить такие популярные в нашей стране гарниры — картофель, макароны и рис, которые часто присутствуют в вечерних блюдах? Об этом рассказывает эндокринолог Зухра Павлова.
Врач напоминает: гарнир вообще не всегда нужен. Возможно, вы сможете насытиться, если возьмете порцию мяса или рыбы побольше, а потом завершите ужин кусочком хлеба или салатом.
Кроме того, не следует думать, что рис, картошка и макароны — абсолютное зло. Более того, у каждого из этих продуктов есть свои полезные свойства. Однако есть один нюанс: все эти гарниры богаты крахмалом и простыми углеводами. Это значит, что на них можно легко набрать вес, если есть слишком часто и в больших количествах. Поэтому время от времени лучше выбирать другие продукты для гарнира.
Например, обратите внимание на фасоль. Она сытная и богата клетчаткой — вполне может стать как и гарниром, так и самостоятельным блюдом.
Еще можно добавить к основному блюду любой салат, микрозелень или шпинат. Отличным гарниром могут стать тыква или кабачки — калорий в них мало.
Всеми любимый салат из огурцов и помидоров также поможет дополнить ваш ужин. Можно попробовать приготовить салат из моркови или свеклы, или более экзотические варианты гарнира: морская капуста, водоросли, авокадо и спаржа.
Павлова также дала два совета, которые помогут сделать ваш ужин более полезным:
ешьте время от времени вареные овощи — это пойдет на пользу пищеварительному тракту;
пейте больше воды.
Кстати
Завтрак считается самым важным приемом пищи за день. Если не поесть утром, вы будете чувствовать себя усталым и рискуете съесть слишком много. О том, какие продукты на завтрак лучше не есть, можно узнать ЗДЕСЬ.