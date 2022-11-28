Чернослив относят к категории сухофруктов. Эти вкусные и полезные плоды подходят большинству людей. Ими можно отлично перекусить на работе, добавлять в первые, вторые блюда и десерты, выпечку и коктейли. За счет своих свойств чернослив помогает в регуляции пищеварения и стула, укрепляет плотность костей, поставляет в организм антиоксиданты и витамины, минеральные компоненты.
Но идеальных продуктов не существует, поэтому чернослив можно есть не каждый день и далеко не всем. Подробнее о противопоказаниях и вариантах употребления чернослива «Доктор Питер» поговорил с диетологом Гульшат Сираевой.
Не каждая слива станет черносливом
Чтобы стать черносливом, подходят далеко не все сорта фрукта. Есть достаточно строгие требования к отбору плодов — это мелкие сливы, которые легко сушатся и затем долго хранятся. Важно, чтобы исходное сырье содержало примерно 20% сухого остатка, а сахара — не более 12%. Кроме того, в составе должно быть как можно меньше кислот и воды.
Чернослив обычно производят промышленно, сушат в специальных паровоздушных камерах несколько часов при строго заданных температурах и постоянном обдуве воздуха. В итоге продукт теряет до 60% воды, и только потом из него удаляют косточку. В противном случае возможно брожение сливы. Для мягкости фрукты обдают кипятком или горячим паром.
Кому нельзя есть чернослив?
Хотя список противопоказаний у чернослива небольшой, важно о нем знать. Так, крайне осторожно нужно употреблять сухофрукт тем, кто страдает от проблем с желудком, особенно в фазе обострения, имеет синдром раздраженного кишечника или язвенный колит, болезнь Крона. Также под запрет попадает продукт у тех, кто страдает от аллергии или индивидуальной непереносимости.
Можно ли есть чернослив ежедневно?
Категорического запрета на ежедневное употребление этого продукта нет. Однако важно соблюдать благоразумие и меру. Особенно с учетом возможных эффектов чернослива в отношении пищеварения и уровня сахара в крови. Рекомендуют съедать не более 10 штук в день, при избытке фруктов возможно вздутие, спазмы в животе или диарея. Осторожно с черносливом нужно быть диабетикам — в нем достаточно много простых сахаров, они могут привести к скачку глюкозы в крови, если съесть много.
Чернослив идеально сочетать с различными продуктами — орехами, цукатами, творогом, кашей, мясом и овощами. Он также используется как начинка и украшение пирожных и тортов, десертов.
7 полезных свойств чернослива
Этот вкусный и полезный фрукт обладает разносторонним действием. Среди наиболее изученных его позитивных свойств можно отметить:
Мягкое послабляющее действие. Он работает как при употреблении сушеных плодов, так и при заваривании кипятком с приготовлением настоя.
Настой чернослива помимо послабляющего обладает и легким мочегонным эффектом, помогает вывести избыток жидкости из организма, разгружает почки.
Если регулярно употреблять чернослив, он снижает риск развития инфаркта и инсульта. Это связано с его способностью снижать давление, расслабляя стенки сосудов, очищать их от холестеринового налета.
Витамины и микроэлементы помогают повысить тонус кожи, омолодиться, бороться с первыми признаками старения.
Есть ряд исследований, которые показали антионкогенные свойства плода, особенно в отношении рака кишечника.
Известны и антисептические свойства плода, он помогает в борьбе с простудами и бактериальными инфекциями.
За счет содержания витамина К, магния, фосфора и калия употребление чернослива помогает в укреплении костей. Этот фрукт полезен для людей, у которых повышен риск остеопороза.
Как выбрать полезный чернослив
Поскольку сухофрукты необходимо правильно хранить, чтобы они не испортились, вам стоит ответственно подойти к выбору продукта. Внимательно осмотрите кожуру плодов, она должна быть плотная, без видимых повреждений. Разломите одну штучку — мякоть цельная, без обесцвеченных участков и плесени. Если упаковка сухофруктов не прозрачная, откажитесь от покупки — есть риск того, что плоды невысокого качества.
Доктор Сираева замечает — почти все сухофрукты обрабатывают сернистым газом. Затем их коптят в серном угаре для блеска. Чтобы чернослив еще больше блестел, его смазывают глицерином. Чем больше блеска, тем больше жира. Поэтому их обязательно перед употреблением нужно замачивать в холодной воде. А после ошпарить кипятком. Настоящие сухофрукты должны быть на вид неприглядными, невзрачными, сухими, сморщенными.
Хранить купленные плоды рекомендуется в холодильнике, в банке или герметичном пакете, без доступа прямого солнечного света. Так можно сохранить плоды на протяжении года.
О чем еще нужно знать
Важно, чтобы продукт не подвергали химической обработке для того, чтобы продлить срок годности или избавиться от вредителей. Нередко для этого применяют сорбиновую кислоту. При небольшой ее дозировке это вещество не опасно, но превышение уровня грозит расстройством пищеварения и аллергией.
Чтобы избавиться от различной химии и загрязнений, перед тем, как употреблять плоды, их нужно залить кипятком, вымочить минут 10-15, затем сполоснуть проточной водой и разложить на салфетке.