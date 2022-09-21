Желудок в депрессии: как то, что мы едим, влияет на наше настроение

Сюда же относится и «медвежья болезнь», когда мы нервничаем и желудочные боли на нервной почве. Ученые и врачи давно поняли: микробиота кишечника играет ключевую роль не только в пищеварительной, но и в иммунной системе. А также управляет нашим настроением.
Доктор медицинских наук, адъюнкт-профессор в Университете Джорджа Вашингтона, сертифицированный психиатр в области взрослой и судебной психиатрии.
- Мы рождаемся со вторым мозгом, который находится в нашем кишечнике, — говорит доктор медицинских наук, психиатр Сьюзан Трахман. — Это называется кишечной нервной системой, которая тесно связана с головным мозгом. Между этими двумя структурами существует прямая связь, и информация течет двунаправленным образом от одной к другой.
Если учитывать такие тесные отношения, неудивительно, что здоровье кишечника напрямую влияет на наше настроение. И наоборот, если мы злимся, нервничаем, расстраиваемся — это в первую очередь отражается на кишечнике. При этом здоровый кишечник может снизить риск сердечных заболеваний, онкологии.
Так а что насчет депрессии? Недавно ученые провели
- Уже через 4 недели у обоих пациентов снизились депрессивные симптомы, причем без каких-либо побочных эффектов, — говорит Сьюзан Трахман. То есть, состав микробиоты кишечника у людей с депрессией действительно меняется — вредных бактерий больше, чем полезных.
Если так, тогда понятно, почему здоровье кишечника так важно для нашего хорошего настроения и все чаще его называют «критически» необходимым для работы мозга. Из этого понимания появилась целая область под названием «психология питания».
- Как правило в западных диетах не хватает клетчатки, — говорит психиатр. — Это влияет на популяцию и разнообразие видов бактерий, которые составляют микробиом. И если изменить пищевое поведение, то можно скорректировать генетическую предрасположенность к различным болезням.
Что есть, чтобы быть веселым
В 2018 году The World Journal of Psychiatry
ТОП продуктов-антидепрессантов
Морепродукты, крабовое мясо, мидии
Рыба: сельдь, лосось, корюшка, тунец, минтай
Печень
Тыква
Крестоцветные: цветная капуста, кольраби, краснокочанная капуста, брокколи, брюссельская капуста
Папайя
Клубника
Свежая зелень, в том числе листья одуванчика, листовые салаты, шпинат
Лимоны
Перец
Как «кормить» кишечник, чтобы он был здоров
Питайтесь разнообразно, в вашем рационе должно быть много фруктов и овощей.
Ешьте ферментированные продукты, такие как йогурт, квашеная капуста и кефир. Это источники «хороших» бактерий.
Ешьте продукты с высоким содержанием полифенолов (растительных соединений). Например, миндаль, зеленый чай и темный шоколад. Это снимет воспаление.
Ограничьте искусственные подсластители, которые могут оказать негативное влияние на уровень сахара в крови и реакцию инсулина, а значит негативно повлиять на биом кишечника.
Подумайте о добавлении пробиотиков свой рацион.