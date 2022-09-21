Желудок в депрессии: как то, что мы едим, влияет на наше настроение

- Мы рождаемся со вторым мозгом, который находится в нашем кишечнике, — говорит доктор медицинских наук, психиатр Сьюзан Трахман. — Это называется кишечной нервной системой, которая тесно связана с головным мозгом. Между этими двумя структурами существует прямая связь, и информация течет двунаправленным образом от одной к другой.

Если учитывать такие тесные отношения, неудивительно, что здоровье кишечника напрямую влияет на наше настроение. И наоборот, если мы злимся, нервничаем, расстраиваемся — это в первую очередь отражается на кишечнике. При этом здоровый кишечник может снизить риск сердечных заболеваний, онкологии.

Так а что насчет депрессии? Недавно ученые провели эксперимент : пересадили двум пациентам с депрессией, которая не поддавалась обычному лечению, фекальную микробиоту (то есть принудительно искусственно восстановили нормальный баланс кишечной микрофлоры).

- Уже через 4 недели у обоих пациентов снизились депрессивные симптомы, причем без каких-либо побочных эффектов, — говорит Сьюзан Трахман. То есть, состав микробиоты кишечника у людей с депрессией действительно меняется — вредных бактерий больше, чем полезных.