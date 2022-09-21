Желудок в депрессии: как то, что мы едим, влияет на наше настроение

Сюда же относится и «медвежья болезнь», когда мы нервничаем и желудочные боли на нервной почве. Ученые и врачи давно поняли: микробиота кишечника играет ключевую роль не только в пищеварительной, но и в иммунной системе. А также управляет нашим настроением.

Сьюзан Трахман
Сьюзан Трахман
Психология

Доктор медицинских наук, адъюнкт-профессор в Университете Джорджа Вашингтона, сертифицированный психиатр в области взрослой и судебной психиатрии.

- Мы рождаемся со вторым мозгом, который находится в нашем кишечнике, — говорит доктор медицинских наук, психиатр Сьюзан Трахман. — Это называется кишечной нервной системой, которая тесно связана с головным мозгом. Между этими двумя структурами существует прямая связь, и информация течет двунаправленным образом от одной к другой.

Если учитывать такие тесные отношения, неудивительно, что здоровье кишечника напрямую влияет на наше настроение. И наоборот, если мы злимся, нервничаем, расстраиваемся — это в первую очередь отражается на кишечнике. При этом здоровый кишечник может снизить риск сердечных заболеваний, онкологии.

Так а что насчет депрессии? Недавно ученые провели эксперимент: пересадили двум пациентам с депрессией, которая не поддавалась обычному лечению, фекальную микробиоту (то есть принудительно искусственно восстановили нормальный баланс кишечной микрофлоры).

- Уже через 4 недели у обоих пациентов снизились депрессивные симптомы, причем без каких-либо побочных эффектов, — говорит Сьюзан Трахман. То есть, состав микробиоты кишечника у людей с депрессией действительно меняется — вредных бактерий больше, чем полезных.

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Если так, тогда понятно, почему здоровье кишечника так важно для нашего хорошего настроения и все чаще его называют «критически» необходимым для работы мозга. Из этого понимания появилась целая область под названием «психология питания».

- Как правило в западных диетах не хватает клетчатки, — говорит психиатр. — Это влияет на популяцию и разнообразие видов бактерий, которые составляют микробиом. И если изменить пищевое поведение, то можно скорректировать генетическую предрасположенность к различным болезням.

Что есть, чтобы быть веселым

В 2018 году The World Journal of Psychiatry опубликовал результаты исследования, в котором ученые анализировали «антидепрессивные» свойства пищи. В итоге они получили, так называемую, антидепрессантную пищевую шкалу. В лидерах двустворчатые моллюски, такие как устрицы и мидии, различные виды морепродуктов, листовая зелень, салат, перец и крестоцветные овощи.

ТОП продуктов-антидепрессантов

  1. Морепродукты, крабовое мясо, мидии

  2. Рыба: сельдь, лосось, корюшка, тунец, минтай

  3. Печень

  4. Тыква

  5. Крестоцветные: цветная капуста, кольраби, краснокочанная капуста, брокколи, брюссельская капуста

  6. Папайя

  7. Клубника

  8. Свежая зелень, в том числе листья одуванчика, листовые салаты, шпинат

  9. Лимоны

  10. Перец

Как «кормить» кишечник, чтобы он был здоров

  • Питайтесь разнообразно, в вашем рационе должно быть много фруктов и овощей.

  • Ешьте ферментированные продукты, такие как йогурт, квашеная капуста и кефир. Это источники «хороших» бактерий.

  • Ешьте продукты с высоким содержанием полифенолов (растительных соединений). Например, миндаль, зеленый чай и темный шоколад. Это снимет воспаление.

  • Ограничьте искусственные подсластители, которые могут оказать негативное влияние на уровень сахара в крови и реакцию инсулина, а значит негативно повлиять на биом кишечника.

  • Подумайте о добавлении пробиотиков свой рацион.

Ирина Себелева