В Московскую областную больницу им. Розанова поступил 60-летний мужчина с жалобами на затрудненное носовое дыхание. Также пациента беспокоил храп, сильные головные боли, остановка дыхания во сне, повышенное артериальное давление, падение слуха и хроническое нарушение сна. Как
Эксперты приняли решение оперировать. Из-за большого количества сопутствующих заболеваний операцию проводили под местной анестезией — наркоз этому пациенту был категорически противопоказан. Полип удаляли эндоскопическим путем.
Врач-оториноларинголог Московской областной больницы имени профессора Розанова
— Через ноздрю извлекли огромный полип размером 8х6 сантиметров. Сразу после удаления мужчина задышал носом. Как оказалось, образование закрывало всю носоглотку, поэтому не удивительно, что он испытывал трудности в дыхании, — рассказал оториноларинголог больницы Станислав Борисовский.
По словам врачей, сейчас их пациент чувствует себя отлично и уже лечится дома. А сам мужчина рассказывает, что после операции стал высыпаться, его головные боли прошли, а давление пришло в норму. Как объяснил Станислав Борисовский, в таком резком улучшении самочувствия мужчины нет никакого волшебства.
— За счет нормального дыхания кровь стала насыщаться кислородом, у него теперь ясная голова, светлый ум, а жизнь заиграла другими красками, — говорит лор-врач.
Когда полипы в носу могут переродиться в рак
Полипы в носу — это мягкие доброкачественные образования, напоминающие по внешнему виду гроздья винограда. Они могут со временем разрастаться, и как губки впитывают в себя все инфекции.
Встречаются полипы примерно у 4 % населения, и часто их находят совершенно случайно — например, при проведении МРТ по поводу сосудистых проблем.
Как рассказывал Александр Калашников, врач-оториноларинголог НМИЦ онкологии им. Петрова, если полипы существуют очень долго и, к примеру, часто травмируются, то они могут переродиться в злокачественные опухоли. Поэтому полипы требуют постоянного наблюдения, даже после удаления хирургическим путем — никто не даст 100-процентную гарантию, что они снова не вырастут.
По словам доктора, самые яркие настораживающие признаки полипов в носу:
отсутствие нормального носового дыхания;
носовое кровотечение;
тяжесть в области переносицы и лба;
нарушение восприятия запахов.