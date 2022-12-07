В Московскую областную больницу им. Розанова поступил 60-летний мужчина с жалобами на затрудненное носовое дыхание. Также пациента беспокоил храп, сильные головные боли, остановка дыхания во сне, повышенное артериальное давление, падение слуха и хроническое нарушение сна. Как рассказали в минздраве Московской области, обследование на компьютерном томографе показало причину всех этих недомоганий — огромный полип в носу.

Эксперты приняли решение оперировать. Из-за большого количества сопутствующих заболеваний операцию проводили под местной анестезией — наркоз этому пациенту был категорически противопоказан. Полип удаляли эндоскопическим путем.