Как рассказали врачи Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА, этот случай для них — уникальный. К ним обратился 32-летний мужчина, который не мог дышать носом, причем обоняния у него не было в течение всей жизни. Он думал, что это связано с искривлением носовой перегородки, но врачи поняли, что главная причина его проблемы — совсем в другом. Пациенту сделали компьютерную томографию, которая показала редкую патологию — атрезию хоан. При ней внутренние отверстия, соединяющие полость носа и носоглотку (хоаны), зарастают, из-за чего нарушается проходимость воздуха. У мужчины оказалась самая сложная форма.
Врач-оториноларинголог ФСНКЦ ФМБА России
- То, что пациент все эти годы жил с такой патологией — исключительная редкость. Обычно это нарушение распознают у детей еще в роддоме. В моей практике это первый случай, когда такая проблема диагностирована у взрослого человека, —
Из-за того, что болезнь выявили только в 32 года, у мужчины развились осложнения — у него деформировалась верхняя челюсть, начали мучить головные боли и одышка. Во время эндоскопической операции, которая заняла всего около 40 минут, врачи удалили избыток костной ткани, и мужчина наконец смог сделать свой первый вдох носом.
- Я даже не могу передать, насколько это необычные ощущения. Первая мысль после того, как сняли повязку, и я попытался сделать первый вдох: «Как же это круто!», — поделился он эмоциями.
По словам врачей, их необычному пациенту еще предстоит непростой этап восстановления — чтобы полноценно задышать, нос и головной мозг должны привыкнуть к новым ощущениям.
Когда надо исправлять носовую перегородку
По словам врачей, в искривленной носовой перегородке нет ничего сверхъестественного — в той или иной степени, но она бывает почти у каждого третьего европейца. По словам заместителя директора петербургского НИИ уха, горла, носа и речи Сергея Рязанцева, операция по ее исправлению требуется всего лишь в 1-2 процентах случаев — остальные могут жить спокойно и без нее.
Профессор Рязанцев называл 3 основные причины, почему перегородка искривляется:
Физиологическая. Она связана с неравномерным ростом разных отделов лицевого черепа у детей, чаще всего из-за аденоидов.
Спортивные и бытовые травмы носа. К этой же группе относятся также травмы после ДТП, когда при столкновении человек может удариться лицом о руль или лобовое стекло.
Родовая травма. При родах у ребенка может случиться подвывих перегородки, но такое бывает редко.
По каким симптомам можно заподозрить искривление носовой перегородки, а также когда без операции не обойтись, читайте ЗДЕСЬ.