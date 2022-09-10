- То, что пациент все эти годы жил с такой патологией — исключительная редкость. Обычно это нарушение распознают у детей еще в роддоме. В моей практике это первый случай, когда такая проблема диагностирована у взрослого человека, — рассказал врач-оториноларинголог ФСНКЦ ФМБА России Сергей Макаревич.

Из-за того, что болезнь выявили только в 32 года, у мужчины развились осложнения — у него деформировалась верхняя челюсть, начали мучить головные боли и одышка. Во время эндоскопической операции, которая заняла всего около 40 минут, врачи удалили избыток костной ткани, и мужчина наконец смог сделать свой первый вдох носом.

- Я даже не могу передать, насколько это необычные ощущения. Первая мысль после того, как сняли повязку, и я попытался сделать первый вдох: «Как же это круто!», — поделился он эмоциями.

По словам врачей, их необычному пациенту еще предстоит непростой этап восстановления — чтобы полноценно задышать, нос и головной мозг должны привыкнуть к новым ощущениям.