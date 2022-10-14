Отоларинголог Калашников рассказал, когда полипы в носу могут переродиться в рак

Полипы в носу — это мягкие доброкачественные образования, локализирующиеся на слизистой оболочке носовых ходов или пазух. Встречаются у 4% населения планеты. Полипы могут разрастаться. Сначала они закрывают только верхнюю часть носовой полости, пока не закрывают все пространство носовой полости. Полипы, как губки, впитывают в себя все инфекции.
Почему у одних людей нет полипов в носу, а другие мучаются этой проблемой всю жизнь, при каких условиях полипы «озлокачествуются», перерождаясь уже в онкологическое заболевание — рак полости носа или рак носовых пазух, «Доктор Питер» спросил Александра Калашникова, врача-отоларинголога НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.
Врач-оториноларинголог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
— Полипы образуются у тех людей, у которых есть предрасположенность к этому заболеванию, это врожденное свойство организма к подобному изменению верхних дыхательных путей, — рассказывает Александр Калашников. — В каких-то случаях это даже генетическая особенность. Если кто-то из близких родственников страдает бронхиальной астмой, то велика вероятность, что у вас будет предрасположенность к полипозу и бронхиальной астме в том числе. Существует даже аспириновый синдром, при котором обязательно сочетание бронхиальной астмы, аллергии на аспирин и полипоза полости носа.
Полипы просто так, на ровном месте, не возникнут — обязательно для этого процесса есть своя предрасположенность. Даже если полипы убрать хирургическим путем, никто не даст гарантии, что слизистая вновь не видоизменится в полипозную. Поэтому полипы требуют постоянного наблюдения. Это хроническое состояние, и по большому счету уже не в чистом виде заболевание, а особенность функционирования организма, так же как и бронхиальная астма.
Могут ли полипы в носу переродиться в раковую опухоль?
— Полипы — это доброкачественный процесс, — объясняет Александр Калашников. — Но если полипы существуют очень долго, если они часто травмируются, если они фиброзируются, что возможно для каждого доброкачественного новообразования, то они могут, скажем так, «озлокачествоваться».
Когда из обычных водянистых образований, преобразованных из кистозной, полипозной слизистой, полипы начинают активно прорастать сосудами, которые потом начинают кровоточить, то, естественно, начинается процесс их перерождения. Но это долгий, поэтапный процесс. Поэтому наблюдать за полипами необходимо в любом случае. Сейчас существует большое количество методов медикаментозной терапии. На ранней стадии полипы хорошо лечатся и легко убираются, пока они маленькие.
Факторы, при которых может запуститься онкология при полипах в носу:
длительный процесс развития полипов
травматизация полипов
прорастание сосудов полипов
Самые яркие настораживающие признаки полипов в носу, по словам эксперта, — это отсутствие нормального носового дыхания и кровотечение. При большом развитии полипозной ткани человек может чувствовать распирание, тяжесть в области переносицы, лба, может быть нарушение восприятия запахов.
— Под банальными полипозом часто скрывается инвертированная папиллома — это условно злокачественное образование, хотя первично относится к доброкачественным, но оно очень активно растет, давит на кости, разрушает их, — рассказывает Александр Калашников. — Соответственно, по своему течению эта папиллома является злокачественной. Она лечится и оперативным, и лучевым методом. Поэтому, если появились какие-то образования в носу, надо показаться врачу, чтобы понять, что это такое.