Отоларинголог Калашников рассказал, когда полипы в носу могут переродиться в рак

— Полипы образуются у тех людей, у которых есть предрасположенность к этому заболеванию, это врожденное свойство организма к подобному изменению верхних дыхательных путей, — рассказывает Александр Калашников. — В каких-то случаях это даже генетическая особенность. Если кто-то из близких родственников страдает бронхиальной астмой, то велика вероятность, что у вас будет предрасположенность к полипозу и бронхиальной астме в том числе. Существует даже аспириновый синдром, при котором обязательно сочетание бронхиальной астмы, аллергии на аспирин и полипоза полости носа.

Полипы просто так, на ровном месте, не возникнут — обязательно для этого процесса есть своя предрасположенность. Даже если полипы убрать хирургическим путем, никто не даст гарантии, что слизистая вновь не видоизменится в полипозную. Поэтому полипы требуют постоянного наблюдения. Это хроническое состояние, и по большому счету уже не в чистом виде заболевание, а особенность функционирования организма, так же как и бронхиальная астма.

Могут ли полипы в носу переродиться в раковую опухоль?

— Полипы — это доброкачественный процесс, — объясняет Александр Калашников. — Но если полипы существуют очень долго, если они часто травмируются, если они фиброзируются, что возможно для каждого доброкачественного новообразования, то они могут, скажем так, «озлокачествоваться».

Когда из обычных водянистых образований, преобразованных из кистозной, полипозной слизистой, полипы начинают активно прорастать сосудами, которые потом начинают кровоточить, то, естественно, начинается процесс их перерождения. Но это долгий, поэтапный процесс. Поэтому наблюдать за полипами необходимо в любом случае. Сейчас существует большое количество методов медикаментозной терапии. На ранней стадии полипы хорошо лечатся и легко убираются, пока они маленькие.