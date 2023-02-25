Передозировка БАДов, проблемы со щитовидкой и еще 10 причин, почему выпадают ресницы

Ресницы придают нашему образу очарования, могут сделать его ярким и эффектным. Но, что более важно, они защищают глазное яблоко от инородных тел и раздражителей. И если проблему коротких от природы ресниц можно решить наращиванием, то с их поредением или выпадением все не так просто. Процесс этот может происходить в любом возрасте, и нужно обязательно выяснить причину чем раньше, тем лучше.

Неприятные изменения могут вызвать самые разнообразные причины. «Доктор Питер» выяснил у врача-дерматовенеролога, ведущего консультанта по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Савкиной, почему мы теряем ресницы и насколько это опасно.