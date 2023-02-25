Передозировка БАДов, проблемы со щитовидкой и еще 10 причин, почему выпадают ресницы

Ресницы придают нашему образу очарования, могут сделать его ярким и эффектным. Но, что более важно, они защищают глазное яблоко от инородных тел и раздражителей. И если проблему коротких от природы ресниц можно решить наращиванием, то с их поредением или выпадением все не так просто. Процесс этот может происходить в любом возрасте, и нужно обязательно выяснить причину чем раньше, тем лучше.
Неприятные изменения могут вызвать самые разнообразные причины. «Доктор Питер» выяснил у врача-дерматовенеролога, ведущего консультанта по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Савкиной, почему мы теряем ресницы и насколько это опасно.
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
И с одного глаза, и с двух сразу
На медицинском языке выпадение ресниц (а также бровей) называется мадароз. Процесс может затронуть один или оба глаза. Если это произошло из-за травмы или имеются какие-то воспалительные, гнойные процессы, заболевания, то в местах выпадения могут образоваться рубцы, которые в большинстве случаев не дадут ресницам восстановиться.
Если рубцевания нет, есть шансы вернуть глазам здоровый вид и красоту. В этом случае волосяные фолликулы сохраняются, остается вероятность восстановления роста.
12 причин, почему мы теряем ресницы
Чтобы снова отращивать ресницы, нужно устранить причины их выпадения. Основных проблем со здоровьем, из-за которых мы теряем наши ресницы, довольно много — 12, но все они важные, и относиться к ним нужно серьезно.
Инфекционные заболевания глаз. Чаще всего это стафилококки или вирусы герпеса.
Гнездная алопеция. Считается, что это аутоиммунный процесс, когда собственная иммунная система атакует волосяные фолликулы. Но точного объяснения причины выпадения волос на участках тела при такой патологии до сих пор нет.
Химио- или лучевая терапия у онкобольных вызывает выпадение не только волос на голове, но и ресниц. После лечения их рост восстанавливается, но если хочется ускорить процесс, можно обратиться к дерматологу за консультацией.
Стрессы — известный фактор многих заболеваний. Обычно после сильного нервного потрясения волоски выпадают через 3 месяца. Но за этим обычно следует восстановление.
Заболевания щитовидной железы. Отмечается истончение волосинок. Для гипотиреоза характерно их выпадение в наружной трети брови (хвост бровей). Если вы еще не проверяли функцию щитовидки, то изменение их структуры, поредение или выпадение могут быть сигналом для обращения к эндокринологу.
Кожные заболевания. Псориаз, атопический дерматит, дискоидная красная волчанка, склеродермия — любые болезни с локализацией в области роста волос могут вызвать изменения в их фолликулах. Как следствие — выпадение бровей и ресниц, изменение их структуры.
Сифилис. При отсутствии лечения первичного сифилиса развивается вторичный, и начинается выпадение волосяного покрова. Выглядит это как мелкоочаговая алопеция на голове, а длина ресниц становится неравномерной.
Недостаточное поступление важных нутриентов, таких как биотин, железо, цинк или белки.
Травмы области глаз, повреждение зон роста ресниц.
Передозировка тяжелыми металлами — таллий, ртуть, и биодобавками — селен, витамин А.
Прием наркотиков.
Психические нарушения, при которых пациент сам выдергивает волосы, в том числе ресницы.
К кому обращаться и что делать?
Какая бы ни была причина, первым шагом к решению проблемы должен стать визит к врачу-дерматовенерологу. Он проведет осмотр ресниц и их фолликулов с помощью дерматоскопа или трихоскопа.
Могут потребоваться исследования, которые делаются в лаборатории:
на грибки (посев, ПЦР);
на герпес-вирусы (ПЦР);
бактериальные инфекции (посев, ПЦР);
биопсия кожи для гистологического подтверждения диагноза (при необходимости);
анализы на гормоны щитовидной железы;
уровень витамина А.
Также может быть назначен общий анализ крови, например для выявления анемии. Возможно, понадобится сделать исследование на сифилис, при этом рекомендуется сразу провериться на ВИЧ и вирусы гепатитов В и С.
После диагностики врач может направить человека к другим специалистам для установления или исключения сопутствующих заболеваний.
Не бывает универсального лечения
Уже понятно, что лечение напрямую зависит от причины и не может быть универсальным. К примеру, при подтвержденной бактериальной инфекции будут назначены антибиотики. Если фолликулы сохранены, для стимуляции роста могут использоваться специальные препараты простагландины (биматопрост). Но их нужно подбирать вместе с дерматологом, чтобы учесть особенности применения.