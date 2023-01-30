«Дочке 5 лет, заметила очень много выпавших волос на кровати и подушке после сна, в некоторых местах находила даже клочки волос, я в панике… Дело в том, что при расчесывании на расческе нет огромного количества волос — штук 6-7, но после сна, когда дочка встает, вся подушка и кровать в волосах, я очень переживаю, не могу себе места найти, что это может быть?
Маргарита, 26 лет.
Причины выпадения волос у детей
- Выпадение волос у детей — пугающий и расстраивающий симптом для родителей, — отвечает на вопрос читателя врач-дерматовенеролог Светлана Турбовская. — Существует множество возможных причин выпадения волос у детей, самыми распространенными являются инфекции, физические, аутоиммунные и реактивные причины.
Инфекции
Стригущий лишай волосистой части головы (tinea capitis) — одна из наиболее распространенных причин выпадения волос, его легко распознать по характерным признакам на коже головы: округлому красному пятну с каймой из чешуек по периферии, обломанным волосам и зуду.
Физические причины
Тракционная алопеция — еще одно распространенное состояние, при котором выпадение волос вызвано ношением тугих косичек или «конских» хвостов.
Трихотилломания — это состояние, при котором ребенок навязчиво выдергивает свои волосы. У этих детей наблюдается заметное выпадение волос, и они часто нуждаются в лечении у детского психиатра или психолога, специализирующегося на этом заболевании.
Аутоиммунные причины
- Очаговая алопеция — состояние, при котором иммунная система ребенка атакует волосяные фолликулы и волосы выпадают очагами, образуя округлые или овальные участки с отсутствием волос, — уточняет доктор.
Телогеновое выпадение волос
— Еще одна причина выпадения волос у детей, которая возникает через 6-12 недель после перенесенной операции, недавнего заболевания (обычно с высокой температурой), потери веса или эмоционального стресса, — объясняет Светлана Турбовская. — В таком состоянии дети теряют волосы в течение нескольких недель или месяцев, но затем их рост снова возобновляется — без каких-либо вмешательств извне и процедур.
Нехватка витаминов
Другими причинами выпадения волос у детей дерматолог называет заболевания щитовидной железы, включая гипотиреоз и гипертиреоз, системную красную волчанку, сахарный диабет и железодефицитную анемию.
- Также выпадение волос у ребенка может вызвать дефицит витамина Н, или биотина, одного из витаминов группы В, который помогает организму преобразовывать углеводы в глюкозу для подпитки организма, — объясняет врач. — А еще — нехватка цинка, важнейшего минерала, участвующего во многих аспектах клеточного метаболизма. Он поддерживает нормальный рост и развитие ребенка во время беременности, детства и подросткового возраста. В некоторых случаях выпадение волос может быть симптомом избытка витамина А.
По словам врача, выпадение волос также может быть вызвано структурными аномалиями волосяного стержня, что обычно приводит к легкой сухости и ломкости волос. Детский дерматолог обычно может выявить такого рода аномалии, посмотрев на волоски под микроскопом.