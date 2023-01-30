Причины выпадения волос у детей

- Выпадение волос у детей — пугающий и расстраивающий симптом для родителей, — отвечает на вопрос читателя врач-дерматовенеролог Светлана Турбовская. — Существует множество возможных причин выпадения волос у детей, самыми распространенными являются инфекции, физические, аутоиммунные и реактивные причины.

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