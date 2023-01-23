Эту ошибку совершают практически все: «безобидная» привычка, из-за которой выпадают волосы

Человек ежедневно теряет волосы — это нормальный и естественный процесс. В среднем, у нас выпадает по 50-100 волосинок в день. Это никак не отражается на нашем внешнем виде, ведь место выпавших волос быстро занимают новые.

Некоторым повезло: у них от природы густые и крепкие волосы, которым практически не нужен специальным уход и постоянный контроль. Другие люди с печалью называют свою шевелюру «крысиный хвостик» и втирают в нее всевозможные средства, которые обещают эффект здесь и сейчас. Как сделать так, чтобы волосы стали гуще и сильнее?