Еще древние греки озаботились вопросами излишней растительности, они считали, что изящное женское тело и волосы на ногах, в подмышечных впадинах или над губой — несовместимы. Но тогда процесс депиляции был очень сложным делом, длительным и крайне неприятным. Как правило, для этого использовались пинцеты, несколько служанок пощипывали растительность на теле своей госпожи.
Сегодня многое изменилось, но одно правило осталось — удаление волос должно быть безопасным. О борьбе с нежелательной растительностью «Доктор Питер» поговорил с экспертом, врачом-гинекологом Анной Дворецкой.
Врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Московской клиникиЛичный сайт
Эпиляция или депиляция — в чем разница
Многие женщины и мужчины не понимают разницы между этими терминами, они звучат очень похоже. Между тем суть процесса совершенно разная, поэтому важно определиться — каким методом вы планируете удалять волосяной покров.
Эпиляцией называют полное удаление волосяного стержня с корнем, сопровождающееся разрушением самого фолликула (волосяной луковицы). Методы эпиляции могут быть различными — лазерная, электроэпиляция, фотоэпиляция. Все эти методы провоцируют разрушение области волосяной луковицы. Если проводить процедуры регулярно, рост волос существенно замедлится, сами стержни волос истончатся, потеряют пигмент, станут редкими. Процедура обычно проводится косметологами в салонах красоты, центрах на дорогостоящих аппаратах. Есть и домашние приборы, но они менее эффективны.
Депиляция — это менее травматичная процедура. При ней удаляются только видимые части волоса, которые растут над поверхностью кожи. Второй вариант — удаление волосков с корнем, но без разрушения самой луковицы. При депиляции используют различные кремы, которые расщепляют волосы, одновременно ухаживая за поверхностью кожи. Кроме того, волосы удаляют воском, сахарной пастой.
Зоны эпиляции и депиляции
Чаще всего женщины удаляют волосы на голенях, реже — на бедрах, в области бикини, в подмышечных впадинах, на предплечьях и плечах, над верхней губой. Корректируются зоны бровей. Мужчины удаляют волосы на груди, в области бикини, на лице — но делают они это гораздо реже, нежели женщины.
Насколько безопасна эпиляция в интимной зоне
Гинеколог Анна Дворецкая говорит — эпиляция неопасна и может проводиться любыми способами (воск, сахар, лазер, электроэпиляция, крема для депиляции, бритва), если нет аллергии или противопоказаний.
Сам способ удаления волос каждая женщина выбирает на свое усмотрение, никаких запретов в этом вопросе нет. Кто-то, наоборот, не удаляет волосы на теле — это тоже выбор женщины. С точки зрения медицины наличие или отсутствие волос в интимной зоне — личное дело каждой женщины.
5 правил деликатного и безопасного удаления волос
Косметологи рекомендуют перед проведением процедуры соблюдать несколько простых правил, чтобы эффект был более выраженным и сохранился дольше.
Перед депиляцией откажитесь от бритвы. Если сбривать волосы, эффект от процедуры будет недлительным. Нужно выждать около 3-4 недель. Это связано с тем, что не все волоски находятся в одной стадии роста. Некоторые из них спят, и если побрить, они пробудятся и начнется активный рост. После 3-4 недель можно удалить максимум волосков, что даст длительный эффект.
Стоит избегать солнца. Примерно за 1-2 суток до депиляции стоит беречь кожу от УФ-лучей и солнца. Если нужно выйти на улицу, необходим солнцезащитный крем. В противном случае возможно раздражение кожи и пигментация.
Важно увлажнение. После процедуры удаления волос нужны средства для увлажнения и успокоения кожи — гели, кремы, сыворотки. Это важно в любое время года, чтобы кожа не сохла и не раздражалась.
Избегайте вросших волос. Если в области депиляции много вросших волос, проводить процедуру не рекомендуется. Их нужно предварительно вытащить при помощи скрабов для тела — они помогут волоскам пробиться на поверхность. Затем волоски нужно удалить пинцетом. Через сутки уже можно проводить процедуру депиляции.
Стоит избавиться от раздражения. Иногда одних только увлажняющих средств для кожи недостаточно. Особенно это актуально при депиляции воском или сахаром. Можно снять раздражение препаратами с пантенолом из аптеки.
Как выбирать средства для домашнего применения
Сегодня в аптеках и магазинах косметики много разных средств для удаления нежелательных волос. Можно использовать любые из них, которые имеют инструкцию на русском языке, удобны в применении и сроки годности которых строго соблюдены. Полезны средства, в которых дополнительно введены увлажняющие, успокаивающие компоненты, масла и витамины. Для разных зон стоит выбирать те средства, которые рекомендует производитель.
Обычно для лица и тела производятся отдельные препараты — в них разные концентрации активных веществ или размеры полосок, количество крема, геля или воска. Перед применением нужно внимательно прочитать инструкцию и предварительно провести пробу на аллергию на сгибе локтя за сутки до процедуры.