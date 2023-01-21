Эпиляция или депиляция — в чем разница

Многие женщины и мужчины не понимают разницы между этими терминами, они звучат очень похоже. Между тем суть процесса совершенно разная, поэтому важно определиться — каким методом вы планируете удалять волосяной покров.

Эпиляцией называют полное удаление волосяного стержня с корнем, сопровождающееся разрушением самого фолликула (волосяной луковицы). Методы эпиляции могут быть различными — лазерная, электроэпиляция, фотоэпиляция. Все эти методы провоцируют разрушение области волосяной луковицы. Если проводить процедуры регулярно, рост волос существенно замедлится, сами стержни волос истончатся, потеряют пигмент, станут редкими . Процедура обычно проводится косметологами в салонах красоты, центрах на дорогостоящих аппаратах. Есть и домашние приборы, но они менее эффективны.

Депиляция — это менее травматичная процедура. При ней удаляются только видимые части волоса, которые растут над поверхностью кожи. Второй вариант — удаление волосков с корнем, но без разрушения самой луковицы. При депиляции используют различные кремы, которые расщепляют волосы, одновременно ухаживая за поверхностью кожи. Кроме того, волосы удаляют воском, сахарной пастой.