В новогодние праздники прибавляется работы всем врачам. Гололед и падения, грипп и ОРВИ, обострение хронических болезней на фоне стресса, смены погоды — все это поводы для обращения к медикам. Но есть и еще одна проблема, которая может затронуть детей и взрослых, — это обострение аллергии.
Многие ошибочно считают, что проблема возникает весной и летом. Но нет, реакции на пищу, окружающую среду и даже пыльцу вполне возможны и зимой. Некоторые из проявлений могут быть очень опасны, поскольку развиваются быстро и грозят серьезными проблемами, вплоть до удушья. Подробнее о проблеме «январской» аллергии «Доктор Питер» поговорил с врачом — аллергологом-иммунологом высшей категории клиники «АБИА» Оксаной Шабалиной.
Врач — аллерголог-иммунолог высшей категории, взрослый и детский специалистЛичный сайт
Горячая пора для аллергологов
- Новогодние праздники — время дебюта хронических заболеваний, — говорит доктор Шабалина. — Еще будучи студентами, мы знали, что в отделение, где проходила наша практика, после праздников поступят пациенты с сильными проявлениями аллергии, дебютом сахарного диабета и обострением хронических заболеваний. И так каждый год.
Все дело в избыточном потреблении сладких и вредных продуктов. Очень сложно отказать себе в удовольствии и съесть всего пару долек мандарина, одну конфетку из новогоднего подарка или не переедать за праздничным столом. Неумеренность и отсутствие контроля в праздничные дни — наиболее частые провокаторы проблем у детей-аллергиков и взрослых людей.
Аллергены и гистаминолибераторы — две проблемы праздничных столов
Выделяют две группы веществ, которые могут провоцировать проблемы. Это аллергенные продукты (истинные аллергены) или гистаминолибераторы — они могут вызвать очень тяжелые аллергические реакции, такие, как отек Квинке, крапивница, приступ удушья, дерматит.
К гистаминолибераторам относятся продукты, которые способствуют выработке гистамина в организме. А гистамин — это основное вещество, которое вызывает покраснение, зуд и отек.
Обычно на новогоднем столе одновременно присутствует весь список гистаминолибераторов. Эти соединения — не аллергены в прямом смысле слова. Гистаминолибераторы вызывают реакцию, похожую на аллергию, даже у тех людей, которые никогда аллергиками не были. Важно еще и то, что такие продукты вызывают реакции только при избыточном употреблении.
Где их искать?
Гистаминолибераторным эффектом обладают вполне привычные для нас продукты. Вот этот список:
вино;
сыр с плесенью;
копченые мясные и рыбные блюда;
майонез;
горчица;
цитрусовые фрукты;
шоколад;
орехи;
помидоры;
клубника.
Алкоголь способствует быстрому всасыванию этих продуктов в кишечнике, поэтому аллергическая реакция наступает быстрее и тяжелее.
В зоне риска — дети
У детей обострение аллергии связано с употреблением большого количества конфет, шоколада, цитрусовых. В кишечнике под воздействием углеводов усиливаются процессы брожения, аллергены всасываются быстрее, что также способствует возникновению достаточно быстрой и яркой аллергической реакции.
Совет к новогоднему столу — избегать излишеств, стараться не подвергать стрессу свой организм, умеренно пробовать новые блюда, ограничить употребление сладостей и алкоголя. Иначе праздник может закончиться в больнице.
врач — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)Личный сайт
Что еще может стать аллергеном?
В зимнее время, особенно перед праздниками, возможно обострение аллергического ринита. И связано оно с живой елкой, привезенной из леса. В холоде, если елки растут в своей привычной среде, они не сильно выделяют в воздух биологически активные соединения.
Но принесенные домой, постоявшие в тепле, они могут испарять с иголок и ствола частицы пыли, пыльцы, налипшей на них еще летом и весной. Чем дольше елка стоит дома, тем длительнее контакт с аллергенами. Поэтому людям, склонным к поллинозам, стоит отказаться от живой красавицы в пользу искусственных изделий.
Пыль и клещи
Зимой, когда мы много времени проводим дома, занимаемся генеральной уборкой, перетрясая антресоли, шкафы и ковры, в воздух поднимается большое количество пыли. Обитающие в ней пылевые клещи в условиях сухого и жаркого помещения активно размножаются. Это может стать причиной обострения реакций.
Новая косметика, духи, бытовая химия
Возможны реакции на новую косметику или духи, подаренные родными или друзьями. Поэтому важно предварительно всегда проводить пробу, исключая возможные реакции. В периоды перед праздниками и в последующие дни, когда есть время на наведение порядка, при частом и длительном контакте с бытовой химией тоже могут возникать реакции.