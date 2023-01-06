Почему в январе аллергия накрывает даже тех, кто от нее никогда не страдал

Елки, мандарины, сладости, разнообразные салаты, подарки. Все это приятно для здоровых людей, но может быть очень опасно для аллергиков. После Нового года в отделениях аллергологии — всегда аншлаг.