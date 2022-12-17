Споры о том, какая елка лучше для новогоднего праздника, будут длиться вечно: поклонников и у живых, и у искусственных деревьев предостаточно. Но чтобы не омрачить торжество проблемами со здоровьем, важно выбирать елку правильно.

При этом у каждого из вариантов есть и положительные, и отрицательные стороны. Помочь «Доктору Питеру» определиться с тем, какую елку ставить, согласилась аллерголог-иммунолог, пульмонолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Питиримова.