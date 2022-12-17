Споры о том, какая елка лучше для новогоднего праздника, будут длиться вечно: поклонников и у живых, и у искусственных деревьев предостаточно. Но чтобы не омрачить торжество проблемами со здоровьем, важно выбирать елку правильно.
При этом у каждого из вариантов есть и положительные, и отрицательные стороны. Помочь «Доктору Питеру» определиться с тем, какую елку ставить, согласилась аллерголог-иммунолог, пульмонолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Питиримова.
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Польза живой елки
Сами веточки и иголки живой сосны или ели выделяют фитонциды. Это полезные, ценные для человека эфирные масла, придающие деревцу специфический запах. Они обладают бактерицидным, противовоспалительным эффектом, помогают в лечении респираторных инфекций. Кроме того, именно в теплом помещении ель или сосна активно испаряют эти летучие фитонциды.
Они вступают в контакт с молекулами в воздухе комнаты, образуя отрицательно заряженные ионы, которые полезны для слизистых дыхательной системы. Фитонциды обеззараживают воздух, поддерживают здоровье нервной системы, стимулируют иммунитет.
Опасность живой елки
К сожалению, живые елки могут быть и опасными для здоровья. По данным исследований, 7 из 10 деревьев, которые продают на елочных базарах, заражены опасным микроскопическим плесневым грибком. На холоде грибок никак себя не проявляет, а в тепле начинает активнее размножаться. Чем больше елка простоит, тем выше будет концентрация грибка в помещении. У людей, чувствительных к этому грибку, возникают крайне неприятные проявления:
нарушения дыхания, одышка, затруднение вдоха или выдоха;
длительный, не проходящий кашель;
заложенность носа, выделение жидкой слизи;
Это состояние назвали «синдромом рождественской елки». Во время исследований выяснилось, что позитивные эффекты хвойных проявлялись в первые 2–3 суток. После того, как дерево «отстоится», объем фитонцидов резко снижается. Зато грибок в тепле размножается активно. Спустя неделю рождественское дерево становится опасным для людей с ослабленной иммунной системой и аллергиков, астматиков.
Как выбирать натуральную елку
Для снижения вредных веществ рождественское дерево рекомендовано тщательно помыть и затем хорошо высушить. Только потом его можно ставить в комнату. Но в наших реалиях трескучих морозов — это проблема. Если вы предпочитаете натуральные елки, покупайте их за 1–2 дня до 31 декабря и не держите в комнате более недели. Если в семье есть аллергики, астматики, малыши до трех лет, стоит предпочесть искусственную елку.
Плюсы искусственных елок
Если говорить о плюсах, такие елки долговечны, хорошим вариантом можно пользоваться до 10 и более лет. На них не живут плесневые грибки, клещи и прочие возбудители, они безопаснее для аллергиков. Вы можете выбрать елку по своему вкусу, пышную и густую, необходимой вам высоты, густоты и даже цвета.
У нее не осыпаются иголки, ставить и затем убирать ее после завершения праздников гораздо удобнее. Эти деревья, если они качественные, обладают пожаростойкостью, даже при неполадках гирлянды они не вспыхнут и не приведут к пожару.
Но все эти плюсы справедливы, если искусственная елка качественная и имеет все сертификаты безопасности. Но такие деревья стоят достаточно дорого, более дешевые не так красивы внешне и не настолько безопасны, как кажется.
Опасности искусственных елок
Основная опасность — некачественные дешевые и токсичные материалы, из которых эти елки могут быть изготовлены. Если это пластик, он может испарять целый ряд вредных для здоровья соединений — это формальдегид, толуол, хлористый винил, ацетон и т.д. Они раздражают дыхательные пути, могут провоцировать головную боль, недомогание или отравление.
Кроме того, в отношении дешевых изделий есть вопросы к пожарной безопасности — некачественный пластик может гореть или плавиться еще и с выделением крайне токсичных соединений.
Как выбирать искусственную елку
Не гонитесь за ценой и скидками — качественная елка не будет стоить очень дешево. Понюхайте дерево, если оно сильно и резко пахнет, запах вас раздражает, стоит отказаться от подобной покупки. При соблюдении технологии запах изделия после ее изготовления быстро исчезает. При установке елки дайте ей немного постоять, выветриться на балконе или в проветриваемой комнате.