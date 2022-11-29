Не подхватить вирус и простуду можно, если одеваться по погоде, не находиться в одном помещении с больными, мыть руки, носить маску в сезон подъема заболеваемости, а еще — проветривать помещение и держать дома некоторые полезные растения.
Считается, что они способны улучшить качество воздуха и снизить вероятность распространения респираторных заболеваний. Особенную пользу могут принести эфирные масла, полученные из этих растений.
— Они уменьшают количество токсинов, плесени, вирусов и бактерий в помещении, улучшая качество воздуха, — заявил эксперт по здоровому образу жизни доктор Тим Бонд со
Комнатные растения против вирусов
Эхинацея
Эхинацея вполне может расти в комнатном горшке — идеальным местом для нее будет солнечная комната или закрытый балкон.
По словам доктора Бонда, эхинацея широко используется для лечения и профилактики простуды и гриппа.
— Она стимулирует иммунную функцию за счет повышения эффективности слизистого барьера в дыхательных путях, — продолжил он.
Обзор 14 исследований показал, что эхинацея может снизить риск развития простуды более чем на 50% и сократить продолжительность простуды на полтора дня.
Английский плющ
— Это растение уменьшает количество токсинов в воздухе помещений, таких как формальдегид, его также не любит плесень, которая часто может появляться в квартирах зимой из-за конденсации, — сказал доктор Бонд.
Плесень может быть источником раздражения и воспаления дыхательных путей.
Герань
Это популярное горшечное растение, его можно часто встретить в квартирах. Растение обладает противовирусными свойствами.
— Герань — естественный воздушный фильтр, помогающий очищать воздух и останавливать распространение респираторных инфекций, таких как простуда и грипп, — заявил врач.
Лаванда
Лаванду часто считают уличным растением, но она может хорошо расти в помещении, если вы поставите ее на солнечное место.
— Запах лаванды дает мягкий, но действенный снотворный эффект, а хороший сон необходим для иммунитета и поможет противостоять вирусам. Лучше всего это растение держать в спальне, — считает доктор Бонд.
Эвкалипт
По словам доктора Бонда, эвкалипт, который хорошо растет на открытом воздухе, также можно держать и в закрытом помещении.
— Эвкалипт уже давно используется для лечения респираторных заболеваний и обладает огромным потенциалом для профилактики простуды и гриппа, — говорит врач.
Сначала посоветуйтесь с врачом!
Иммунолог же считает, что не все комнатные растения одинаково полезны — иногда они вполне могут нанести вред здоровью.
врач — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)Личный сайт
— Определенным эффектом некоторые домашние растения, бесспорно, обладают, — считает врач-иммунолог Елена Парецкая. — Но важно помнить о том, что это не панацея от гриппа, ОРВИ или ковида.
Растительные экстракты, фитонциды и эфирные соединения не настолько сильны, чтобы уничтожать все вирусы поголовно, считает иммунолог. Они могут использоваться как дополнительное средство, и только после согласования с врачом.
— Если в доме есть ребенок, взрослый, страдающий поллинозом, астмой, хроническим бронхитом или ХОБЛ, то растения могут ухудшить состояние, спровоцировать аллергию. Индивидуальные реакции на запахи тоже возможны, — предупреждает врач.
И не принимайте их внутрь!
Крайне осторожными также нужно быть с различными народными рецептами на основе некоторых растений, которые рекомендуют для укрепления, стимуляции иммунитета и борьбы с уже развившимися ОРВИ.
— Каждое из них имеет как свои показания, так и обширный список противопоказаний, — предупреждает врач. — Кроме того, многие растения, если их использовать неправильно, если вы не фитотерапевт и не фармаколог, могут нанести серьезный вред здоровью. Совершенно неверно думать, что если это растение, оно не может обладать сильнодействующим эффектом. По сути, растительные экстракты были прародителями современных таблеток. Поэтому без разрешения врача никакие растительные отвары, настои, капельки и другие средства использовать нельзя.
Герань и плющ при приеме внутрь могут проявить токсические эффекты;
эвкалипт, лаванда — аллергенны;
эхинацея может проявить иммунодепрессивный эффект, если ее употреблять часто и много.
По мнению врачей, чтобы не заболеть, наиболее правильно даже в зимнее время регулярно проветривать (в мороз — открывать форточку на 5 минут раз в 2-3 часа), увлажнять воздух и регулярно делать влажную уборку дома.
— Чистый, влажный и прохладный воздух действует даже лучше фитонцидов растений, — резюмирует иммунолог.