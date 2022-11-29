— Определенным эффектом некоторые домашние растения, бесспорно, обладают, — считает врач-иммунолог Елена Парецкая. — Но важно помнить о том, что это не панацея от гриппа, ОРВИ или ковида.

Растительные экстракты, фитонциды и эфирные соединения не настолько сильны, чтобы уничтожать все вирусы поголовно, считает иммунолог. Они могут использоваться как дополнительное средство, и только после согласования с врачом.

— Если в доме есть ребенок, взрослый, страдающий поллинозом, астмой, хроническим бронхитом или ХОБЛ, то растения могут ухудшить состояние, спровоцировать аллергию. Индивидуальные реакции на запахи тоже возможны, — предупреждает врач.

И не принимайте их внутрь!

Крайне осторожными также нужно быть с различными народными рецептами на основе некоторых растений, которые рекомендуют для укрепления, стимуляции иммунитета и борьбы с уже развившимися ОРВИ.

— Каждое из них имеет как свои показания, так и обширный список противопоказаний, — предупреждает врач. — Кроме того, многие растения, если их использовать неправильно, если вы не фитотерапевт и не фармаколог, могут нанести серьезный вред здоровью. Совершенно неверно думать, что если это растение, оно не может обладать сильнодействующим эффектом. По сути, растительные экстракты были прародителями современных таблеток. Поэтому без разрешения врача никакие растительные отвары, настои, капельки и другие средства использовать нельзя.

Герань и плющ при приеме внутрь могут проявить токсические эффекты;

эвкалипт, лаванда — аллергенны;

эхинацея может проявить иммунодепрессивный эффект, если ее употреблять часто и много.

По мнению врачей, чтобы не заболеть, наиболее правильно даже в зимнее время регулярно проветривать (в мороз — открывать форточку на 5 минут раз в 2-3 часа), увлажнять воздух и регулярно делать влажную уборку дома.

— Чистый, влажный и прохладный воздух действует даже лучше фитонцидов растений, — резюмирует иммунолог.