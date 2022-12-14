Полноценный уход за кожей необходим в любом возрасте. Важно тщательно очищать кожу от загрязнений, увлажнять ее и напитывать необходимыми веществами, защищать от ультрафиолета, низких температур и ветра. Особенно это важно зимой и в межсезонье, когда температуры сильно колеблются.

Но возьмите любую баночку, тюбик или флакончик с косметическими средствами и посмотрите на состав. Там будет несколько строк малопонятных для вас химических названий, которые совершенно ничего вам не говорят. Что же нужно искать среди этих надписей, какие из компонентов будут полезны? Об этом «Доктор Питер» поговорил с Анастасией Храмович, косметологом, дерматологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.