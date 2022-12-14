Полноценный уход за кожей необходим в любом возрасте. Важно тщательно очищать кожу от загрязнений, увлажнять ее и напитывать необходимыми веществами, защищать от ультрафиолета, низких температур и ветра. Особенно это важно зимой и в межсезонье, когда температуры сильно колеблются.
Но возьмите любую баночку, тюбик или флакончик с косметическими средствами и посмотрите на состав. Там будет несколько строк малопонятных для вас химических названий, которые совершенно ничего вам не говорят. Что же нужно искать среди этих надписей, какие из компонентов будут полезны? Об этом «Доктор Питер» поговорил с Анастасией Храмович, косметологом, дерматологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Ниацинамид
Ниацинамид, соединение никотиновой кислоты, — это производная витамина B3. Преимущество этого вещества — в его универсальности.
Обладательницам жирной кожи ниацинамид помогает бороться с воспалениями, акне и проблемой закупоренных или расширенных пор.
Сухую кожу он способен смягчить и придать ей дополнительное увлажнение.
Средства с ниацинамидом можно смело включать в уход за возрастной кожей: они стимулируют выработку коллагена, что повышает упругость тканей.
Компонент дает осветляющий эффект, что важно для выравнивания цвета лица и устранения пигментных пятен.
Врач отмечает, что ниацинамид хорошо сочетается с другими активами в уходовой косметике и отлично уживается с ультрафиолетовым излучением. Так что наносить его можно как вечером, так и утром.
Ретинол
Ретинол — одна из форм витамина A. Как и ниацинамид, он работает сразу в нескольких направлениях. За счет стимуляции выработки коллагена, гиалуроновой кислоты и эластина ретинол способствует сглаживанию морщин и глубокому увлажнению кожи. Косметика с ретинолом нормализует работу сальных желез, поэтому она будет полезна жирной коже, склонной к высыпаниям и расширенным порам. Компонент также «разгоняет» естественный процесс обновления клеток кожи, который обычно замедляется после 25 лет. В результате лицо становится более свежим, приобретает ровный тон и гладкость.
Средства с ретинолом рекомендуется применять курсами. В начале использования компонент может дать ряд побочных эффектов: повысить сухость и чувствительность кожи, спровоцировать шелушения. Пугаться этого не стоит: через 1-2 недели симптомы пройдут. Тем не менее «знакомиться» с ретинолом лучше всего постепенно, начиная с одного-двух нанесений в неделю. Причем обязательно — на ночь, так как компонент делает кожу уязвимой к солнечному свету.
Глицерин
Глицерин известен высокой гигроскопичностью — способностью притягивать воду. Этому «таланту» соединение обязано своей формуле, куда входят сразу три молекулы воды. В состав косметических средств глицерин входит, прежде всего, в качестве увлажняющего компонента.
При этом он не только напитывает кожу влагой, но и помогает удерживать воду в тканях, образуя на поверхности эпидермиса защитную пленку. Мощное увлажнение разглаживает складки на лице, снижает видимость морщин и минимизирует последствия фотостарения. За счет смягчающего действия глицерин также устраняет шелушения, снимает воспалительные процессы и раздражение.
Витамин С
Аскорбиновая кислота, или витамин С, — это мощный антиоксидант, который подавляет действие свободных радикалов, разрушающих мембраны клеток и ускоряющих старение кожи. Вещество снижает выработку меланина, придает лицу сияние, осветляет пигментные пятна и следы от акне. Кроме того, витамин С участвует в выработке коллагена и эластина, поэтому его так любят производители антиэйдж-косметики.
Масло чайного дерева
Косметика с маслом чайного дерева особенно хороша для комбинированной и жирной кожи. Этот компонент считается природным антисептиком. Он восстанавливает микрофлору эпидермиса и купирует воспалительные процессы. Средства на основе этого масла также можно наносить точечно — при ожогах и небольших ранках. В этом случае оно подсушит кожу и ускорит процесс заживления.
Гиалуроновая кислота
Гиалуроновая кислота известна своими увлажняющими свойствами. Но что еще более важно, она стимулирует выработку собственной гиалуроновой кислоты и защищает кожу от обезвоживания. Под воздействием неблагоприятных внешних факторов и климатических условий влага может испаряться с поверхности нашей кожи. В свою очередь, средства с гиалуроновой кислотой помогают удерживать воду в эпидермисе, а еще — питают и смягчают кожу, что важно при борьбе с возрастными изменениями.