Этот популярный витамин против старения может стать причиной развития рака

Чтобы мы как можно реже страдали от каких-либо заболеваний и хорошо себя чувствовали, необходимо соблюдать баланс микро- и макроэлементов в организме. Каждый витамин и минерал отвечает за определенный «механизм», и его поломка может привести к различным осложнениям.

Сейчас на витринах аптек — обилие витаминов в красивых разноцветных баночках. Они продаются в виде капсул, таблеток, жидких капель и растворимых «шипучек». Когда мы покупаем необходимые нам лекарства, то часто берем что-то еще, например добавку с определенным витамином и минералом.