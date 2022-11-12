Этот популярный витамин против старения может стать причиной развития рака

Чтобы мы как можно реже страдали от каких-либо заболеваний и хорошо себя чувствовали, необходимо соблюдать баланс микро- и макроэлементов в организме. Каждый витамин и минерал отвечает за определенный «механизм», и его поломка может привести к различным осложнениям.
Сейчас на витринах аптек — обилие витаминов в красивых разноцветных баночках. Они продаются в виде капсул, таблеток, жидких капель и растворимых «шипучек». Когда мы покупаем необходимые нам лекарства, то часто берем что-то еще, например добавку с определенным витамином и минералом.
Только не учитываем, что назначать витамины должен только врач. Во-первых, избыток может быть хуже дефицита. Во-вторых, добавка может оказаться опасной, например провоцировать развитие онкологии.
Так, навредить здоровью может никотинамид рибозид — это форма витамина B3 и популярная anti-age-добавка. Ученые из Института химических наук и техники (Швейцария) провели исследование, после которого пришли к выводу, что В3, возможно, увеличивает риск рака и его метастазирование. Работа
Авторы исследования разработали новую методику, которая основана на сверхчувствительной биолюминесцентной визуализации. Именно этот метод позволяет количественно определять уровни никотинамида рибозида в режиме реального времени, причем неинвазивным способом.
Ученые, как и положено в научном мире, в первую очередь проводили эксперименты на лабораторных мышах. Исследователи применили новую методику, чтобы понять, какова роль употребления популярной добавки — никотинамида рибозида — в распространенности рака и образовании метастазов.
Результаты исследования показали, что такие биодобавки приводят к значительному увеличению распространенности рака и метастазам в головной мозг. А ведь это очень серьезный вид онкологии: обнаружить трудно, лечить — долго и сложно, а процент летальности очень высок.
— Однако стоит учитывать важную деталь: в любом исследовании существует ряд ограничений, плюс подопытными все-таки были животные. Поэтому «прямой перенос» на людей сделать не так-то просто. Кто знает, как отреагирует наш организм? Однозначно требуются дополнительные исследования, но насторожиться все-таки стоит, — комментирует Александр Бурлаков.