Правило №4: утепляемся

Старайтесь не пренебрегать теплыми варежками: кистям рук, за счет маленького количества на них сальных желез, на морозе приходится несладко. Если вы посещаете косметолога, попросите для рук профессиональное увлажнение, если нет, на прикроватной тумбочке, в ванной, в сумочке имейте тюбики с кремом для рук — так вы не будете забывать увлажнять и питать кожу.

— Обратите внимание, чтобы зимний крем имел маслянистую структуру и на первом месте в списке ингредиентов в нем не было воды, — напоминает косметолог Анна Лебедева.

Для того чтобы губы зимой не трескались, можно провести процедуру по увлажнению — легкому наполнению губ гиалуроновой кислотой. Если вы противник инъекций, питающие бальзамы и маски для губ будут помогать ухаживать за нежной кожей. А вот гигиенические помады зачастую усугубляют проблему, вызывая привыкание.

Правило №5: правильно наносим макияж