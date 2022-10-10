Кожа на лице первой реагирует на холода — ее ведь шапкой не закроешь. Морозный воздух более сухой, кроме того, центральное отопление снижает влажность в помещении — значит, недостаток влаги в коже будет ключевой проблемой. Кроме того, замедляется отшелушивание рогового слоя.
Разбираемся, какие средства по спасению от преждевременных морщин должны быть в осенне-зимней косметичке.
Правило №1: отшелушиваем
— Зимой актуальны домашние мягкие пилинги либо с небольшим содержанием фруктовых кислот либо ферментов, — рекомендует врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Лебедева. — Использование этих средств будет способствовать быстрому обновлению клеток, кожа станет выглядеть более свежей.
Правило №2: меняем гели и кремы
Средства очищения зимой должны становиться более мягкими. Вместо геля используйте эмульсии. Вместо легкого увлажняющего крема — маслянистые плотные составы.
— Обязательно наносите крем за 20-30 минут до выхода, так как если в вашем креме содержится вода — на морозе она замерзнет, микрокристаллы будут ранить вашу кожу, — предупреждает косметолог. — Конечно, сразу это не станет заметно, но может привести к общему раздражению и холодостойкой аллергии.
Правильные компоненты зимнего крема: масло ши, масло авокадо, токоферол.
Правило №3: увлажняем
Увлажнять кожу нужно усиленно. И тут подойдут все средства: во-первых, инъекционные методики, во-вторых, увлажняющие маски в домашнем уходе. Причем заботиться стоит не только о лице.
В холодную погоду так хочется постоять под горячим душем, но не забывайте, что горячая вода способствует удалению гидролипидного слоя с кожи и, как следствие, обезвоживает ее дополнительно. Поэтому всегда имейте наготове увлажняющие лосьоны для тела.
— Зима — это еще и сезон появления фолликулярного гиперкератоза — мелких красных прыщиков на бедрах и плечах, — объяснила Анна Лебедева. — Обратите на них особое внимание — это может быть сигналом дефицита витаминов А и С. Справиться с гиперкератозом помогут витамины внутрь, а также наружные увлажняющие средства, содержащие витамины.
Правило №4: утепляемся
Старайтесь не пренебрегать теплыми варежками: кистям рук, за счет маленького количества на них сальных желез, на морозе приходится несладко. Если вы посещаете косметолога, попросите для рук профессиональное увлажнение, если нет, на прикроватной тумбочке, в ванной, в сумочке имейте тюбики с кремом для рук — так вы не будете забывать увлажнять и питать кожу.
— Обратите внимание, чтобы зимний крем имел маслянистую структуру и на первом месте в списке ингредиентов в нем не было воды, — напоминает косметолог Анна Лебедева.
Для того чтобы губы зимой не трескались, можно провести процедуру по увлажнению — легкому наполнению губ гиалуроновой кислотой. Если вы противник инъекций, питающие бальзамы и маски для губ будут помогать ухаживать за нежной кожей. А вот гигиенические помады зачастую усугубляют проблему, вызывая привыкание.
Правило №5: правильно наносим макияж
При нанесении макияжа зимой нельзя пренебрегать основой. Если летом нам обычно хватает ВВ-крема, то в холодное время такой способ будет дополнительно иссушать кожу. Поэтому сначала на очищенное лицо нужно нанести увлажняющий крем, после его впитывания — основу и уже затем макияж.