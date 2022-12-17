В новогоднюю ночь в нашей стране сложился обычай накрывать пышный стол с традиционными блюдами, в основном калорийными, плотными, жирными и сложными для усвоения. В целом питание в каникулы тоже сложно назвать здоровым — надо доесть многочисленные остатки после праздника, а потом — все чаще обращаться к полуфабрикатам, чтобы лишний раз не стоять у плиты.
И одновременно многие мечтают прямо с 1 января что-то изменить в своей жизни, например перейти на более здоровый и правильный рацион, исключить из повседневного и выходного меню некоторые продукты. Как это сделать безболезненно и не сорваться, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.
гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
Можно начать с новогоднего стола
Правильнее всего не откладывать такое благое начинание на следующий год. Пусть до него и осталась всего пара недель. Стоит задуматься о своем питании уже сегодня и составить меню на праздники таким образом, чтобы сократить или вовсе исключить из питания потенциально вредные продукты и блюда. Это поможет вам чувствовать себя лучше, не переедать и не набирать лишние килограммы.
Новой традиции стоит придерживаться и в дальнейшем. Переход к более здоровой пище поможет нормализовать пищеварение, снизить уровень холестерина и глюкозы крови, предупредить серьезные болезни.
Какие группы продуктов стоит исключить и ограничить
Конечно, не обязательно вычеркивать из рациона все потенциально вредные продукты, изредка они вполне допустимы. Во всем должен быть принцип умеренности — нет однозначно полезных и категорически вредных блюд и продуктов. Но для того, чтобы сделать питание максимально здоровым, стоит сократить до минимума:
острые блюда, которые могут раздражать пищеварительный тракт;
жирную пищу, особенно при проблемах поджелудочной железы и желчного пузыря;
увеличить количество овощей и фруктов, особенно — свежих, если нет обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта;
сократить сахар и сладкие блюда, особенно при наличии избыточного веса.
Есть также целый список продуктов и блюд, которые специалисты рекомендуют исключить или резко ограничить.
1. Майонез в любых блюдах
Это достаточно «тяжелый», калорийный и жирный продукт. Он состоит из яичных желтков, растительного масла с добавлением сахара, соли, горчицы и уксуса. Если это магазинный продукт, в нем также будут еще и различные химические добавки. Потребление большого количества майонеза — это нагрузка на пищеварение, лучше сделать выбор в пользу несладкого йогурта, нежирной сметаны или мацони. Можно заправлять салаты соусами на основе йогурта, растительным маслом, лимонным соком.
2. Колбаса, мясные деликатесы
Колбасы разного типа, сосиски, сардельки, ветчина из магазина — не самый полезный продукт. Помимо сырья невысокого качества в них много соли, жира, химических добавок, нитритов. Стоит сократить количество этих продуктов до минимума, заменив их запеченным мясом, рыбой, птицей, домашней ветчиной, холодцом, заливным. Так будет и полезнее, и вы будете точно знать, что содержится в этих блюдах.
3. Полуфабрикаты из магазина и фарш
Аналогично предыдущей группе для этих блюд производители выбирают не самое высококачественное сырье, добавляют много жира и различных консервантов, чтобы сохранить продукты дольше. Поэтому стоит заменить их домашним фаршем, приготовленным из мяса, птицы или рыбы. Сами вы точно проконтролируете, что добавлено в котлеты или пельмени. Кроме того, для этих блюд важно выбрать правильные гарниры — картофель стоит заменить баклажанами, перцами, томатами, цветной капустой, морковью.
4. Различные виды консервов
Разнообразные консервы из мяса, овощей, рыбы, птицы в жестяных или стеклянных банках содержат избыток соли, жира, консервантов и Е-добавок. Стоит заменить их натуральными продуктами — мясными, рыбными или овощными блюдами. Так вы уменьшите количество соли, улучшите вкус и будете уверены в качестве продукта.
5. Плавленый сыр
Хотя сами сыры — это полезный продукт, при приготовлении плавленого продукта в ход идет сырье не самого высокого качества. Поэтому отдайте предпочтение натуральному сыру, лучше твердых сортов и несоленому. Для салатов можно использовать сыр моцарелла или фета.
6. Крабовые палочки
Эти продукты не имеют ничего общего с мясом крабов, кроме названия. Они изготавливаются из дешевой рыбы с добавлением красителей и ароматизаторов, отдаленно имитирующих вкус крабов. Никакой пользы для здоровья этот продукт не принесет. Лучше заменить его натуральной рыбой или настоящим мясом краба.
7. Пирожные и торты с масляным кремом
Если вы никак не можете без выпечки, магазинные торты, пирожные и другие десерты с масляным кремом и различными добавками замените хотя бы бисквитом или заварным тестом с добавлением фруктовых начинок, сухофруктов. Отличными вариантами замены могут стать сладкие десерты в форме фруктовых салатов, которые заправлены несладким йогуртом, ассорти из фруктов и ягод, желе, пудинги.
8. Сладкие газировки
Избыток сахара, консерванты, красители — все это не несет пользы для организма. Поэтому стоит выбрать здоровые альтернативы этим напиткам — морсы, компоты, домашний лимонад, натуральные соки, разбавленные водой наполовину или на две трети.
Жареное мясо, птица, рыба
Хотя сами по себе мясные и рыбные блюда, птица — полезны, но при жарке часть полезных свойств теряется, могут образовываться канцерогенные вещества в зажаристых корках. Поэтому предпочтите приготовление на пару, отваривание, тушение, приготовление на гриле без масла или на мангале (но не зажаривайте мясо до черноты).