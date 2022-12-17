В новогоднюю ночь в нашей стране сложился обычай накрывать пышный стол с традиционными блюдами, в основном калорийными, плотными, жирными и сложными для усвоения. В целом питание в каникулы тоже сложно назвать здоровым — надо доесть многочисленные остатки после праздника, а потом — все чаще обращаться к полуфабрикатам, чтобы лишний раз не стоять у плиты.

И одновременно многие мечтают прямо с 1 января что-то изменить в своей жизни, например перейти на более здоровый и правильный рацион, исключить из повседневного и выходного меню некоторые продукты. Как это сделать безболезненно и не сорваться, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.