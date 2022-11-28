Место в помойке: как по банке с консервами понять, что ее содержимое превратилось в яд

Помните, что законодательство запрещает продавать консервы в мятых банках, говорит Дмитрий Горяев. Если вы заметили, что на прилавках в магазине есть такой продукт, то нужно обязательно сообщить об этом в местное управление Роспотребнадзора.

— Ответственного привлекут к административной ответственности. Так, одному из магазинов Красноярска после жалобы уже назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, — заключил Дмитрий Горяев.

Кстати

Один из главных плюсов консервов — долгий срок годности. Большинство консервированных продуктов можно держать на полках в неоткрытом виде до 2-3 лет, даже если их срок хранения истек. Исключение из правил — консервированные помидоры и фрукты, содержащие кислоты.

Некоторые продукты, помимо консервов, вполне безопасны для здоровья и через несколько дней или даже недель после даты, указанной на упаковке. Что можно есть, если срок на упаковке уже вышел? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.