Место в помойке: как по банке с консервами понять, что ее содержимое превратилось в яд

Иногда консервы — это настоящая палочка-выручалочка. Так, например, баночка сайры может спасти на даче, если продукты внезапно закончились, а магазин слишком далеко. Дома у многих хозяек тоже нередко хранятся консервы на всякий случай: срок годности у них долгий, можно быстро соорудить ужин или же просто использовать в качестве закуски.
Безусловно, если герметичность банки нарушена, вы увидите, что она начала протекать, то есть такие консервы нельзя. Но как большинство людей поступают, видя, что какая-то часть банки немного деформирована? Правильно: смотрят на сроки годности, герметичность. Все в порядке? Значит, можно есть! И вот такой вывод — большое заблуждение.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Главный санитарный врач по Красноярскому краю.
— На первый взгляд может показаться, что в мятой банке нет ничего опасного. На самом же деле деформация упаковки консервов приводит к нарушению внутреннего защитного покрытия банки. Из-за этого металлическая упаковка напрямую контактирует с содержимым, что совсем не безопасно, — говорит эксперт.
Из-за деформации банки происходит миграция вредных веществ прямиком в консервы, в том числе токсичных элементов — ионов железа, олова, цинка, свинца.
Эти элементы накапливаются в организме человека и наносят существенный вред здоровью, вызывая:
тератогенные (провоцирующие аномалии развития — Прим. ред.);
мутагенные;
и канцерогенное действия.
Помните, что законодательство запрещает продавать консервы в мятых банках, говорит Дмитрий Горяев. Если вы заметили, что на прилавках в магазине есть такой продукт, то нужно обязательно сообщить об этом в местное управление Роспотребнадзора.
— Ответственного привлекут к административной ответственности. Так, одному из магазинов Красноярска после жалобы уже назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, — заключил Дмитрий Горяев.
Кстати
Один из главных плюсов консервов — долгий срок годности. Большинство консервированных продуктов можно держать на полках в неоткрытом виде до 2-3 лет, даже если их срок хранения истек. Исключение из правил — консервированные помидоры и фрукты, содержащие кислоты.
Некоторые продукты, помимо консервов, вполне безопасны для здоровья и через несколько дней или даже недель после даты, указанной на упаковке. Что можно есть, если срок на упаковке уже вышел? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.