Ученые провели исследование, чтобы выяснить, какая еда может в разы снижать риск сахарного диабета. Результаты их работы опубликованы в American Diabetes Associaion. Оказалось, что секрет прост — ваш организм могут защитить овощи. Чтобы в разы снизить риск сахарного диабета, старайтесь каждый день есть брокколи, огурцы, помидоры, зелень, кабачки, лук, капусту — список можно продолжить. Выбирайте плоды на свой вкус. Однако есть одно исключение: картошка в этой борьбе точно не ваш союзник, говорят эксперты.

Исследователи проанализировали данные 54 793 человек. Эксперимент охватил довольно длительный период — 16 лет и 3 месяца. Среди всех участников исследования за эти годы сахарный диабет 2-го типа выявили у 7 695 человек. Ученые обнаружили, что опасное заболевание в основном развивалось у тех, кто ел мало овощей или не ел их вообще. У таких людей был высокий ИМТ — индекс массы тела, следовательно, в разы повышался риск возникновения сахарного диабета. В среднем они съедали около 67 граммов овощей в день.

Люди, которые любили шпинат, капусту и другие подобные продукты, были лучше всего защищены от заболевания: ученые выяснили, что в среднем каждый из них съедал около 300 граммов овощей в день. По сути, это не так уж и много, особенно если добавлять немного зелени в блюда во время завтрака, а к ужину нарезать огурец, помидор в качестве гарнира или легкого салата.

Что касается картофеля, то он и правда увеличивает риск появления диабета. Исследователи выяснили, что вероятность возрастает на целых 9%, а если есть картошку каждый день, то процент точно будет выше.