Диагност Малиновская назвала выпадение волос одним из признаков появления бляшек в сосудах

- Количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний растет с каждым годом. Причин тому немало: малоподвижный образ жизни, любовь к жирной и сладкой еде, вредные привычки. Все это — факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, влияние которых можно попробовать минимизировать каждому, — говорит Ольга Малиновская.

К наиболее распространенным признакам, которые многие связывают с проблемами сердечно-сосудистой системы, относятся:

боль за грудиной,

учащенное сердцебиение,

одышка,

появление отеков.

Но есть и другие, менее очевидные, появление которых редко связывают именно с сердцем.

Как вовремя распознать гипертонию

Гипертонию, состояние, при котором повышается артериальное давление, многие совсем не замечают. Болезнь может протекать абсолютно бессимптомно, при этом день за днем ослабляя организм.

При гипертонии пациенты могут ощущать и не самые типичные симптомы, например, столкнуться с:

шумом в ушах,

тошнотой,

появлением мушек перед глазами,

сильной утомляемостью,

нарушениями сна,

повышенной потливостью.

Кроме того, они часто становятся чересчур эмоциональны и испытывают сильную тревогу.