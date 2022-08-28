Проявляются после 40: названы 6 неочевидных признаков ухудшения кровотока

У людей с холодными руками не горячее сердце, как твердят нам цитаты из статусов романтичных барышень в соцсетях, а проблемы с кровообращением. Проблемы с кровотоком сами по себе не проходят и при этом могут стать серьезной угрозой вашему здоровью, а в перспективе даже довести до инсульта, тромбоза и сердечной недостаточности.

Особенно часто это состояние беспокоит людей старше 40 лет. Так что если вы относитесь к этой возрастной группе, вам особенно важно знать о признаках нарушенного кровообращения, которые не стоит игнорировать.