1. Натуральные масла

Самое полезное средство для потрескавшейся и сухой кожи рук — это натуральный жир. Он помогает удерживать влагу и защищает от воздействия бактерий и окружающей среды. В качестве полезного жира для рук подойдут оливковое, кокосовое или миндальное масла.

Использовать их просто — натрите маслом кожу рук и дайте ему впитаться. Идеально — наносить масло перед сном , чтобы дать ему время оказать максимальную пользу вашей коже. На руки хорошо надевать тонкие хлопковые перчатки, чтобы не испачкать постельное белье и себя.

2. Масляная ванночка

Для еще более интенсивного ухода за кожей рук можно сделать масляные ванночки. Для этого потребуется чуть больше масла, чем для смазывания рук на ночь.

Налейте оливковое или кокосовое масло в глубокую тарелку, чуть нагрейте, чтобы оно стало слегка теплым и опустите в него кисти рук. Продолжительность воздействия — не менее 5 минут.

Затем оставьте остатки масла на руках еще на пять минут, а затем не мойте руки, а просто аккуратно вытрите их тканью.

3. Маска для рук из овсянки

Овсянка содержит много витаминов группы В, которые помогут коже сохранять красоту и здоровье. Сделать маску для рук, чтобы они были нежными и выглядели ухоженными, очень просто.

Разведите стакан овсяных хлопьев теплой водой до консистенции густой кашицы. Нанесите эту смесь на руки, накройте полотенцем, подождите 10 минут. Затем удалите пасту чистой водой и ополосните руки.

4. Крем из авокадо

Мякоть авокадо также содержит много витаминов, ускоряющих регенерацию клеток. Кроме того, высокое содержание жира в авокадо защищает кожу.

Для маски не нужно слишком много мякоти авокадо. Разомните ее с небольшим количеством оливкового масла. Получится кремообразная масса. Ее нанесите на руки и оставьте для воздействия на 15 минут. Затем смойте — без мыла.

5. Теплая вода и мыло с нейтральным pH

Важно — если вы будете делать маски для рук, а потом мыть их мылом и часто полоскать в горячей воде, нужного эффекта не будет. Жировой барьер кожи заметно пострадает от агрессивного воздействия моющих средств и кипятка — и руки вновь будут сухими.

Хорошее решение — мыть руки только теплой водой, и пользоваться мылом с нейтральным для кожи значением pH — 5,5.