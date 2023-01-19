Из самых известных средств, которое применяют для стимуляции роста волос и улучшения их внешнего вида, можно выделить репейное масло. Но применять его зачастую неудобно, волосы становятся жирными, нужно потратить время на то, чтобы нанести средство, а потом еще и смыть.
В Интернете предлагают и другие варианты — отвар шелухи лука, настои различных трав — ромашки, шалфея, полыни, рисовую воду. «Доктор Питер» спросил врача-дерматовенеролога, трихолога, косметолога «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Алену Романову: работают ли народные рецепты для волос?
Вечный спор между врачами и пациентами
Польза и потенциальный вред народных рецептов для волос — давний предмет споров между врачами и любителями самодельных масок и отваров. Сторонники домашних рецептов апеллируют к опыту прошлых поколений. Если посмотреть на старые фотографии — людей с густыми, здоровыми волосами действительно как будто было больше. При этом ни трихологов, ни дерматологов в те времена толком не существовало, и для ухода за волосами использовали отвары ромашки, луковую шелуху, кефир и т. д.
Связав эти два факта, люди делают очевидный, на первый взгляд, вывод о положительном влиянии народных средств на состояние волос. На самом деле все не так просто.
Генетика решает практически все
Во-первых, густота и длина волос — это вопрос наследственной предрасположенности, которая досталась вам от мамы с папой. Если генетика «предписала» вам волосы в 15 сантиметров, то никакие отвары ромашки не сделают из вас Рапунцель. Поэтому посмотрите на шевелюры родителей — ваши волосы будут чем-то средним.
Во-вторых, людей с заболеваниями волос и кожи головы в принципе становится больше по мере роста населения планеты. Еще недавно андрогенная алопеция встречалась довольно редко. Сегодня же мы видим рост заболевания. Это нормальная закономерность развития: чем больше в мире людей — тем больше болезней и генетических особенностей.
Поможет только снаружи
Важно понимать, что любые народные средства оказывают исключительно внешнее воздействие — они не в состоянии проникнуть глубоко, дальше поверхностных слоев кожи. Чтобы по-настоящему оздоровить волосы и кожу головы, действие должно идти изнутри — через приток крови. Если ткани получают достаточно питательных компонентов, они работают максимально активно.
Отвары, маски и другие средства для наружного применения дают чисто косметический эффект. Тот же рисовый отвар вроде бы содержит и антиоксиданты, и витамины группы B. После его применения волосы могут начать выглядеть более упругими и блестящими, но здоровее от этого они не станут. Это равносильно тому, как «лечить» акне тональным кремом: внешне прыщи не заметны, но по-прежнему остаются на месте.
Могут ли народные рецепты навредить волосам?
Народные средства серьезно навредить волосам, конечно, не смогут. По крайней мере, если нет индивидуальной непереносимости отдельных компонентов. В противном случае можно получить аллергическую реакцию кожи с шелушением, зудом и корочками. Тогда подобный рецепт категорически запрещено использовать в последующем.
Если реакции нет, расслабляться вам тоже не стоит. Такие рецепты опасны косвенным вредом. Временный эффект от их использования способен обнадежить человека и заставить его отказаться от визита к врачу. В результате действие средства быстро сойдет на нет, состояние волос ухудшится, а шанс на своевременное решение проблемы будет упущен.
Народные рецепты против профессионального ухода
Возникает закономерный вопрос — есть ли народный рецепт, который действительно работает, или лучше доверять профессиональному уходу? Доктор Романова подчеркивает — народные рецепты не имеют доказанной эффективности и обладают лишь краткосрочным действием. Максимум, на что можно рассчитывать, — это положительный результат при работе с «точечными» проблемами.
Например, отвар ромашки бесполезен для роста и увеличения густоты волос. Однако в качестве успокаивающего средства подойдет для снятия раздражения при себорейном дерматите или псориазе. Но в этом случае необходимо ополаскивать кожу головы, а не волосы. Так что лучший вариант — это профессиональный уход и терапия для волос, подбирать которые обязательно должен врач-трихолог.
Помните о побочных эффектах
Помимо того, что различные отвары, настои или маски из различных компонентов могут влиять на кожу головы, они еще могут давать и неожиданные «побочные эффекты» в отношении окрашивания волос. Особенно это важно тем, у кого волосы осветлены.
После масок с луковой шелухой, ромашкой, корой дуба, а тем более хной, басмой, волосы могут приобрести очень неожиданный оттенок. Об этом нужно знать заранее, поскольку вывести растительные пигменты из структуры волоса затем очень сложно. Луковая шелуха даст медный блеск, ромашка слегка осветлит.