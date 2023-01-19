Из самых известных средств, которое применяют для стимуляции роста волос и улучшения их внешнего вида, можно выделить репейное масло. Но применять его зачастую неудобно, волосы становятся жирными, нужно потратить время на то, чтобы нанести средство, а потом еще и смыть.

В Интернете предлагают и другие варианты — отвар шелухи лука, настои различных трав — ромашки, шалфея, полыни, рисовую воду. «Доктор Питер» спросил врача-дерматовенеролога, трихолога, косметолога «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Алену Романову: работают ли народные рецепты для волос?