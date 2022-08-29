Стресс, возраст, а теперь еще и ковид: почему выпадают волосы и как их сохранить

Поискать причину

Если искать общую причину выпадения волос, когда у пациента нет очаговой симптоматики, то для поиска возможного гипотиреоза нужно исследовать тиреотропный гормон (ТТГ) с гормоном Т4 свободным, пояснила Ирина Марьянченко. Железодефицит также может вызывать выпадение волос, при этом около 80% женщин находится в этом состоянии. У кого-то он явный, с развитием железодефицитной анемии, а у кого-то латентный, при котором гемоглобин будет в норме, но будут видны нарушения со стороны эпителиальных тканей: кожи, волос, ногтей. Помимо железа в синтезе тиреоидных гормонов участвуют селен и цинк. Так что при нормальном гемоглобине в клиническом анализе крови смотрят еще и на эритроцитарные индексы, снижение которых уже говорит о дефиците железа. Обязательно при подозрении на дефицит железа проверять уровень трансферрина и ферритина. Но если в организме есть воспалительный процесс — например после болезни, то может наблюдаться блок железа, которое организм не расходует, что тоже влияет на структуру волос, и в таком случае смотрят на С-реактивный белок.

— Если же говорить о стрессе, то это так называемый функциональный гиперкортицизм, он сопровождается повышением уровня кортизола, — пояснила Марьянченко. — Если это длительный хронический уровень стресса, когда организм перестраивается на безуглеводные способы получения энергии, все это сопровождается низкоуровневым воспалением. Здесь важен уровень дегидроэпиандростерона (ДГЭА) — гормона, который в противовес кортизолу обладает анаболическим действием, налаживает все нарушенные метаболические связи, и организм восстанавливается. Для этого проводят тест на кортизол и ДГЭА в слюне. Еще можно коснуться метаболического синдрома, с первоначальным увеличением окружности талии и последующим развитием низкоуровневого воспаления, и это будет вести к длительному развитию сосудистой дисфункции кровоснабжения фолликула. Так что основные тесты — ТТГ, Т4, общий анализ крови, ферритин, железо сывороточное, коэффициент насыщения трансферрина.

— Когда у вас болит зуб, вы идете к стоматологу, — возразила Татьяна Силюк. — Моя точка зрения такова, что если проблема в самих волосяных фолликулах, то на первый план выходят методы их исследования. Например, цифровая оптическая диагностика — трихоскопия, которая помогает оценить состояние стержня волоса, устье — место выхода волоса на поверхность, межфолликулярное пространство, состояние кожи, сосудистый рисунок. А самое главное, прежде чем начинать поиск причин выпадения волос, вначале нужно убедиться, что волосы действительно выпадают больше ежедневной нормы, т.е измерить жалобу количественно. Если, например, человек жалуется врачу на повышенную температуру, то прежде чем начинать обследование, доктор с помощью градусника ее измерит. И фототрихограмма — это исследование, которое позволяет измерить выпадение волос, оценить его выраженность, является ли оно диффузным или зональным, выпадают волосы истонченные или нормальной толщины. Эта информация в значительной мере облегчает диагностический поиск и определяет его направление. В некоторых случаях также выполняют биопсию с последующим гистологическим исследованием фолликула по срезам вдоль и поперек на клеточном уровне.

— Дефицит железа плюс стресс и избыток кортизола нарушают питание луковиц волосистой части, — отметил Борис Никулин. - Поэтому лучше смотреть общее состояние и сам фолликул. Выпадение волос может быть первичным, но, думаю, это состояние может говорить о наличии основного заболевания, потому лабораторные методы исследования тут должны занимать не последнее место. Исследование луковиц обязательно, но не надо забывать, что волосы — часть организма и обследование нужно строить с точки зрения оценки общих обменных процессов.