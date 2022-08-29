Стресс, возраст, а теперь еще и ковид: почему выпадают волосы и как их сохранить

С чем в принципе может быть связано выпадение волос, можно ли его предотвратить или вернуть уже утраченные волосы, рассказали эксперты на круглом столе «Доктора Питера».
Фактор риска
врач-трихолог, президент Русского общества исследования волос, член правления международного общества трихоскопии, главный врач клиник «Центр здоровья волос»longreads.doctorpiter.ru/czv_siluk
Причин выпадения волос, или по-научному алопеции, можно насчитать около сотни, и львиная доля непосредственно связана с нарушением работы самих волосяных фолликулов, отмечает
медицинский директор научно-лабораторного комплекса Chromolablongreads.doctorpiter.ru/chromolab_nikulin
— Когда мы рассматриваем организм человека в целом, не стоит делать акцент на одном органе — все взаимосвязано, — считает
врач клинической лабораторной диагностики, специалист по научной поддержке сети лаборатории KDLlongreads.doctorpiter.ru/kdl_maryanchenko
— Например, диффузная алопеция не затрагивает структуры именно волосяного фолликула, хоть на его долю приходится меньшая доля патологии нарушения роста волос, — добавила эксперт. — Из общих причин выпадения волос наиболее частая у женщин — стрессовые воздействия на организм, вызывающие сосудистый спазм и нарушение кровоснабжения луковиц, а еще — нарушение со стороны щитовидной железы. Алопецию даже называют маской гипотиреоза. Есть еще множество гормональных причин — например, эстрогеновые нарушения, когда тестостерон идет не по пути превращения в эстроген, а превращается в дигидротестерон, И это нарушение становится причиной алопеции.
Кто в ответе за волосы
Если есть проблема со стороны волос, нужно идти к специалисту- трихологу, уточнила Ирина Марьянченко. Если это часть комплексной патологии, тогда — к терапевту, который оценит состояние, изучит анамнез и выявит причину выпадения.
— Лысый мужчина считается самым сильным в мужском плане, потому что у него огромный уровень дигидротестостерона, — отметил Борис Никулин. — Мы десять лет работали с клиниками по пересадке волос и выявляли, будет ли пересадка эффективна, например, для женщин с гирсутизмом, гиперандрогенией и избытком роста волос, так как этот процесс сопровождается активным выпадением волос и атрофией луковиц. Анализ выявил у таких женщин избыток мужских половых гормонов, и том числе дигидротестостерона. Так что, наверное, тут дорога сначала к своему профильному врачу и к трихологу. Нужно выявить основную причину — нет ли основного заболевания, вызывающего выпадение волос. Эта дорога, в том числе, и к гинекологу-эндокринологу, потому что уровень эстрогенов и тестостерона может вызвать нарушение питания луковиц волосистой части головы.
— Я рекомендую обращаться к профильному специалисту — трихологу- дерматологу, фокус профессиональных интересов которого заключается в диагностике и лечении дерматозов скальпа и различных видов выпадения, — продолжила Татьяна Силюк. — Этот доктор владеет специфическими методами обследования, способными не только выявить причину, но и количественно измерить процент выпадающих волос, их плотность и толщину — фототрихограмма, трихоскопия, биопсия. Все-таки волосы — это производная кожи, и соответственно, специализированный доктор — это дерматолог.
Поискать причину
Если искать общую причину выпадения волос, когда у пациента нет очаговой симптоматики, то для поиска возможного гипотиреоза нужно исследовать тиреотропный гормон (ТТГ) с гормоном Т4 свободным, пояснила Ирина Марьянченко. Железодефицит также может вызывать выпадение волос, при этом около 80% женщин находится в этом состоянии. У кого-то он явный, с развитием железодефицитной анемии, а у кого-то латентный, при котором гемоглобин будет в норме, но будут видны нарушения со стороны эпителиальных тканей: кожи, волос, ногтей. Помимо железа в синтезе тиреоидных гормонов участвуют селен и цинк. Так что при нормальном гемоглобине в клиническом анализе крови смотрят еще и на эритроцитарные индексы, снижение которых уже говорит о дефиците железа. Обязательно при подозрении на дефицит железа проверять уровень трансферрина и ферритина. Но если в организме есть воспалительный процесс — например после болезни, то может наблюдаться блок железа, которое организм не расходует, что тоже влияет на структуру волос, и в таком случае смотрят на С-реактивный белок.
— Если же говорить о стрессе, то это так называемый функциональный гиперкортицизм, он сопровождается повышением уровня кортизола, — пояснила Марьянченко. — Если это длительный хронический уровень стресса, когда организм перестраивается на безуглеводные способы получения энергии, все это сопровождается низкоуровневым воспалением. Здесь важен уровень дегидроэпиандростерона (ДГЭА) — гормона, который в противовес кортизолу обладает анаболическим действием, налаживает все нарушенные метаболические связи, и организм восстанавливается. Для этого проводят тест на кортизол и ДГЭА в слюне. Еще можно коснуться метаболического синдрома, с первоначальным увеличением окружности талии и последующим развитием низкоуровневого воспаления, и это будет вести к длительному развитию сосудистой дисфункции кровоснабжения фолликула. Так что основные тесты — ТТГ, Т4, общий анализ крови, ферритин, железо сывороточное, коэффициент насыщения трансферрина.
— Когда у вас болит зуб, вы идете к стоматологу, — возразила Татьяна Силюк. — Моя точка зрения такова, что если проблема в самих волосяных фолликулах, то на первый план выходят методы их исследования. Например, цифровая оптическая диагностика — трихоскопия, которая помогает оценить состояние стержня волоса, устье — место выхода волоса на поверхность, межфолликулярное пространство, состояние кожи, сосудистый рисунок. А самое главное, прежде чем начинать поиск причин выпадения волос, вначале нужно убедиться, что волосы действительно выпадают больше ежедневной нормы, т.е измерить жалобу количественно. Если, например, человек жалуется врачу на повышенную температуру, то прежде чем начинать обследование, доктор с помощью градусника ее измерит. И фототрихограмма — это исследование, которое позволяет измерить выпадение волос, оценить его выраженность, является ли оно диффузным или зональным, выпадают волосы истонченные или нормальной толщины. Эта информация в значительной мере облегчает диагностический поиск и определяет его направление. В некоторых случаях также выполняют биопсию с последующим гистологическим исследованием фолликула по срезам вдоль и поперек на клеточном уровне.
— Дефицит железа плюс стресс и избыток кортизола нарушают питание луковиц волосистой части, — отметил Борис Никулин. - Поэтому лучше смотреть общее состояние и сам фолликул. Выпадение волос может быть первичным, но, думаю, это состояние может говорить о наличии основного заболевания, потому лабораторные методы исследования тут должны занимать не последнее место. Исследование луковиц обязательно, но не надо забывать, что волосы — часть организма и обследование нужно строить с точки зрения оценки общих обменных процессов.
Ковид против прически
Выпадение волос последние годы врачи связывают еще и с коронавирусом — это одно из проявлений постковидного синдрома. Как отметила Татьяна Силюк, постоквидное выпадение волос — доказанный медицинский факт, и здесь работает целый комплекс причин, причем у каждого пациента на первый план будет выходить что-то свое.
— Фолликул имеет развитую сосудистую сеть, поэтому вызванные вирусом микротромбозы нарушают эту систему, что приводит к выпадению, — пояснила она. — Также играет роль вызванное вирусом токсическое влияние. Мы знаем, что при внедрении вируса организм вырабатывает цитокины и они приводят к повреждению волосяного фолликула. Кроме того, стресс и страх смерти у пациентов с тяжелым течением — это тоже причина, как и побочное влияние препаратов для лечения вируса — антикоагулянтов, антибиотиков. В абсолютном большинстве постковидное выпадение длится 2-3 месяца с постепенным возвращением к норме выпадения к концу 3-4 месяца. В случаях фонового заболевания самих фолликулов бывает затяжное выражение этого синдрома.
— Мы обследовали таких пациентов с акцентом на нарушение микроциркуляции не только кожи, но и фолликула, поскольку ковид — это и цитокиновый шторм, и нарушение со стороны сосудов плюс аутоиммунный воспалительный процесс, — добавил Борис Никулин. — Мы измеряли уровень аминокислот, органических кислот, минералов и некоторых витаминов, параметров сосудистой стенки. По итогам мы пришли к выводу, что одной из причин потери волос является нарушение обмена определенных аминокислот — фенилаланина и триптофана — с выделением ксантуреновой и кинуреновой кислот. Они обладают нейротоксическим действием и нарушают в первую очередь иннервацию фолликулов и их питание. Плюс при обследовании 80 человек с постковидной проблемой с волосами мы выявили у них нарушение обмена аминокислоты аргинина, из-за чего в крови растет уровень асимметричного диметиларгинина, который не дает сосудам быть эластичными. В результате нарушается питание и кожи, и волосяного фолликула.
Он добавил, что характерный для постковидных больных лабораторный показатель низкого количества железа и повышенного ферритина вместе с низким кислородом и гемоглобином препятствуют микроциркуляции, в том числе и волосистой части головы. В результате в каталоге по диагностике постковидного выпадения волос был введен целый комплекс исследований.
Ирина Марьянченко добавила, что это очень персонифицированные и «крутые» исследования, и важен вопрос их ценовой доступности и интерпретации. Исследование дает понимание биохимических причин возникновения патологий, но не каждый специалист понимает, как интерпретировать его результаты.
— Мы, в основном, смотрим на лонг-ковид, который по классификации ВОЗ длится от 4-й до 12-й недели, и пост-ковид — с 12-й до 24-ю неделю. Считается, что к 24 неделе либо все восстановится, либо оформляются какие-то осложнения, — отметила она.
Лечить волосы или весь организм
Методы лечения в трихологии Татьяна Силюк разделила на три вида: медикаментозные, физиотерапевтические и хирургические. В первый входят средства с той или иной активной молекулой, которые могут применять как наружно — в шампунях, кремах, масках, лосьонах так и в пероральной форме — в таблетках, для доставки активных компонентов к волосяному фолликулу изнутри. Эти активные вещества бывают разные — универсальные стимуляторы роста, препараты с прямой митогенной активностью, способные увеличивать митозы в зоне луковицы, также это могут антиандрогены, блокирующие ферменты и ингибиторы андрогеновых рецепторов.
— Физиотерапевтические методы — это, например, лазер, а хирургические — пересадка фолликула из донорской зоны в места, где они погибли и разрушились и образовалась от соединительная ткань, — добавила она.
— Я, как врач клинической лабораторной диагностики, могу сказать, что проведя исследования, и выявив нарушения в биохимических процессах, мы можем сказать, что для лечения не только этой проблемы, но и, например, неврологической симптоматики, целесообразно введение в комплекс лечения и препаратов железа, и витаминов, и некоторых пищевых добавок с триптофаном и фениларгинином, — продолжил Борис Никулин. — Введение недостающих аминокислот — один из перспективных путей восстановления организма в постковидный период, причем это касается не только восстановления волос.
Татьяна Силюк напомнила, что волосяной фолликул это самостоятельный орган — анатомически и иммунно, он работает циклами, и это единственный орган, который в ходе своей работы разрушается более чем на половину, а через какое-то время его анатомия выстраивается снова.
— Поэтому я, безусловно, рекомендую обращать внимание на болезни именно самого фолликула, как и использовать препараты, воздействующие прежде всего на фолликулы — пояснила она. Но встречаются тревожные пациенты, предпочитающие пройти сто лабораторных исследований в поисках причин изнутри. Я вижу пациентов с толстыми папками анализов, которые обследовали все — щитовидную железу, железо, аминокислоты, гормоны стресса, хеликобактер, и при этом продолжают жаловаться на волосы — так как либо в анализах ничего не нашли, либо нашли, но от выпадения лечение не помогло, так как не было целевым, направлено на волосяные фолликулы. — Тем не менее, я сторонник прихода к врачу, который, если нужно, не пренебрежет и лабораторными исследованиями.
Вернуть утраченное
Выпадение волос бывает разным, и восстановить их можно в зависимости от причины нарушения их роста, поясняет Татьяна Силюк. Когда в фолликуле нет стержня волоса, но сам фолликул сохранен как орган, можно рассчитывать на полное или частичное восстановление его работы. Если же волосы выпали потому, что сам фолликул получил серьезные органические поражение, то в таких случаях кроме трансплантации других методов восстановления нет. При андрогенетической алопеции, значительное улучшение характеристик волос возможно на начальных этапах болезни, в запущенных случаях используется комбинированное лечение: препараты и пересадка волос.
По словам эксперта, правильнее говорить не о количестве потерянных в день волосинок, а о проценте волосяных фолликулов, находящихся в фазе телогена (отдыха), содержащих в себе волос, который выпадет в течение трех месяцев. Нормальной считается доля в 10-15% таких фолликулов, и подсчитать их поможет фототрихограмма. Процент будет варьироваться, в зависимости от исходной густоты волос у разных людей количество потерянных волос может различаться в 2 раза. Сигналом для обращения к врачу стоит считать выпадение больше привычного в течение двух-трех месяцев и дольше.
— Что касается масок и шампуней, все зависит от их состава и проблемы, которую надо решить, — продолжила эксперт. — Если это псориаз, себорейный дерматит, то такие шампуни скажутся положительно. Если же лечить шампунями рубцовую алопецию, например, декальвирующий фолликулит, дискоидную красную волчанку, то здесь вы не добьетесь ничего.
Любое местное раздражающее воздействие пробуждает активность клеток, поэтому, вероятнее всего, некоторые шампуни за счет усиления кровоснабжения и смогут пробудить уснувшие луковицы, считает Борис Никулин.
Ирина Марьянченко тоже полагает, что шампуни могут идти как часть комплексной терапии, но без грамотного профессионального подхода, понимания причин потери волос и стратегии восстановления это будет, скорее, плацебо.
— Все-таки я считаю, что если у пациента есть сопутствующая патология по щитовидке или железодефициту, только питанием структуры волоса мало чего добьешься — нужно лечить само состояния, — добавила она. — То же самое, если в случае андрогенной алопеции не использовать гормональные препараты.
Профилактика облысения
Если есть семейная история облысения, то это вовсе не обязательно проявится во всех поколениях, как и ее отсутствие не является защитой от того, что кто-то из мужчин не станет первым облысевшим в семье. Как пояснила Татьяна Силюк, разрушительное влияние дигидротестостерона действует только внутри волосяного фолликула, и огромное заблуждение считать, что и в крови этого гормона тоже много.
— Подумайте, наибольшая степень облысения приходится на пожилой возраст, — неужели именно тогда у мужчин как раз самый высокий тестостерон? — добавила она. — Имея пациента с классической андрогенетической алопецией, мы никогда не направляем его на анализы на тестостерон. Если его уровень действительно высок, при этом есть множество других жалоб, и свой диагностический путь такие мужчины не начинают с трихологов. И у тех лысеющих мужчин, которые прочитали или услышали где-то, что во всем виноват избыток тестостерона, и самостоятельно сдали анализы, обнаруживается его нормальный или даже низкий уровень. Что касается профилактики, то при начале андрогенетической алопеции можно применять стимулирующие препараты, максимально тормозящие эти процессы — миноксидил и аналоги, антиандрогены, которые снизят гормональную нагрузку на фолликул. При этом они работают на уровне фолликулов и никак не влияют на уровень тестостерона в организме.
— Поскольку к атрофии луковиц волос головы приводит избыток андрогенов и дигидротестостерона, этот избыток можно как-то модулировать, либо обращаться к трихологу и в клинику по пересадке. Надо смотреть произошла полная атрофия луковиц или нет, — подытожил Борис Никулин. — Врач должен направить пациента в лабораторию для конкретных исследований. Лаборатории сегодня обладают обширными возможностями, которые позволяют уточнить причину облысения. Давайте все же более досконально выявлять причину заболевания пациента.
Ирина Марьянченко добавила, что нужны ежегодные чекапы организма, чтобы вовремя диагностировать дефицит нутриентов, который, как правило, есть у пациентов с андрогенной алопецией. Что касается тестостерона, то согласно урологических клинических рекомендации, норма от 12 нмоль на литр и выше, хотя референсные пределы бывают и от 8.
— И в целом очень важен здоровый образ жизни, — подытожил она. — Если есть какие-то заболевания — сразу идти их лечить. Ведь любые проблемы начинаются потихоньку, но тянутся долго, снижая качество жизни. И если есть проблема с волосами, нужно сразу же идти к профильному специалисту и никогда не пользоваться сомнительными средствами.