Фен или полотенце: трихолог Храмович объяснила, какой способ сушки волос самый опасный

Жаркие дни остались позади, однако проще жить людям с жирной кожей головы не стало: в шапках волосы пачкаются тоже достаточно быстро. При этом в холодное время года особенно важно как следует просушивать шевелюру — а не то и волосам можно навредить, и простудиться.
Но как сушить волосы лучше — феном или естественным путем? Полезны ли для вашей прически новомодные шелковые полотенца? Есть ли еще какие-нибудь особенности ухода за волосами зимой? Разбираемся вместе с экспертом.
Трихолог, косметолог СМ-клиники в Санкт-Петербурге
Чем вредит полотенце
Как отмечает трихолог Храмович, вопрос способа сушки волос не так прост, как кажется:
— Естественную сушку традиционно считают более полезной для волос, но есть и противоположная точка зрения. Противники естественной сушки утверждают, что в мокром состоянии основная часть волоса увеличивается в объеме. В результате кутикула — внешний защитный слой волоса — начинает растягиваться и деформируется. Чем чаще и дольше волосы остаются мокрыми, тем слабее и тоньше становится кутикула.
Однако каких-либо масштабных и всесторонних исследований на этот счет не проводилось. Так что широкого распространения в трихологии эта теория пока не получила. С точки зрения медицины естественная сушка наносит волосам меньше вреда по сравнению с феном.
Как использовать фен
Впрочем, даже если вы предпочитаете использовать фен, все равно есть несколько правил, которые помогут вам минимизировать вред, отмечает Храмович:
— Сушку феном обязательно нужно совмещать с использованием термозащитных спреев. Они обволакивают волос защитной пленкой, что минимизирует термическое повреждение. Впрочем, даже самый профессиональный и дорогой спрей не даст 100-процентной гарантии защиты волос, если использовать фен на максимальной температуре.
Как выбрать правильный температурный режим? Направьте струю воздуха на внешнюю сторону кисти руки: если кожу не обжигает, температура подходящая. В процессе сушки перемещайте фен между разными участками головы: это позволит избежать перегрева кожи. Если есть необходимость быстро высушить волосы, по возможности все равно лучше избегать высоких температур — в крайнем случае можно увеличить скорость подачи воздуха.
Наконец, важно соблюдать дистанцию между феном и волосами. Оптимальное расстояние: 30–40 сантиметров.
Ищите правильное полотенце
Впрочем, и у естественной сушки тоже есть несколько правил, поясняет врач:
— Сделать сушку менее вредной и в целом улучшить состояние волос поможет правильная последовательность мытья головы. После использования шампуня обязательно нужно использовать маску по типу и потребностям волос, а на завершающем этапе — кондиционер. Он поможет пригладить чешуйки кутикулы волос, раскрывшиеся в процессе мытья. Кроме того, влажные волосы не следует слишком сильно растирать полотенцем.
Кстати про полотенце: материал имеет значение. Оптимальный вариант — полотенце из хлопка, такое лучше всего впитывает воду. Шелк в силу своей гладкости может дополнительно приглаживать кутикулу и придавать волосам блеск. Однако его впитывающие свойства оставляют желать лучшего.
Что убивает волосы
Как отмечает трихолог, способ сушки — далеко не единственный фактор, влияющий на состояние волос:
— Волосы страдают в любую погоду. Летом их главным врагом становится ультрафиолет. Не случайно в солярии волосы рекомендуют закрывать полотенцем или специальной шапочкой. В противном случае они теряют влагу и пересушиваются. Зимой в большей степени страдают волосяные фолликулы. При перепаде температур происходит спазм сосудов, из-за чего ухудшается питание луковиц волос.
В целом волосы довольно уязвимы ко внешним факторам. Это касается и погодных условий, и частого использования средств для укладки, и даже болезней. Не секрет, что выпадение волос — довольно частое последствие перенесенного коронавируса.
Поэтому если хотите красивые локоны, будьте готовы за ними ухаживать круглый год.
Приучить волосы не получится
Кстати об уходе: распространенное мнение, будто бы волосы нельзя мыть слишком часто, — всего лишь миф, поясняет Храмович:
— Волосы нужно мыть по необходимости — в зависимости от типа кожи головы. Универсальной схемы, которая подходила бы всем людям, здесь не существует.
У обладателей сухой кожи вырабатывается меньше кожного сала — себума, поэтому волосы дольше остаются чистыми. Для жирной кожи характерна более активная работа сальных желез, из-за чего голова пачкается быстрее. Как-либо повлиять на эту закономерность человек не может: переучить сальные железы или заставить их работать по-другому невозможно.
Если человек с жирным типом кожи будет мыть голову раз в неделю, он просто будет чаще ходить с грязными волосами. На объемы выработки кожного сала это никак не повлияет.
Так что, если вы чувствуете, что волосы утратили чистоту, смело отправляйтесь в душ вне зависимости от того, когда вы мыли их в последний раз.