Фен или полотенце: трихолог Храмович объяснила, какой способ сушки волос самый опасный

Жаркие дни остались позади, однако проще жить людям с жирной кожей головы не стало: в шапках волосы пачкаются тоже достаточно быстро. При этом в холодное время года особенно важно как следует просушивать шевелюру — а не то и волосам можно навредить, и простудиться.

Но как сушить волосы лучше — феном или естественным путем? Полезны ли для вашей прически новомодные шелковые полотенца? Есть ли еще какие-нибудь особенности ухода за волосами зимой? Разбираемся вместе с экспертом.