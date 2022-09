Считается, что многие люди начинают остро осознавать свой возраст после 30 — когда замечают первые признаки морщин и седины, ощущают боль в суставах. Но не стоит сразу впадать в панику, еще больше теряя силы и красоту. В то же время не стоит оставлять незамеченными признаки преждевременного старения — это всегда повод заняться своим здоровьем, изменить образ жизни и привычки, обратиться к врачу и пройти обследование. Эксперты напоминают: заботясь о своем теле и разуме, мы можем наслаждаться высоким качеством жизни по мере старения.

Специалисты портала Eat This, Not That! назвали признаки, которые могут говорить о том, что вы стареете быстрее положенного.

1. Постоянно что-то болит

Для большинства людей хроническая боль или воспаление в повседневной жизни — не в порядке вещей. По словам диетолога Лизы Ричардс, если у вас нет медицинского диагноза, который бы объяснял эти симптомы, возможно стоит поискать виновника в своем питании. Сокращение в рационе насыщенных жиров, рафинированных углеводов, добавленного сахара и других продуктов, вызывающих воспаление, может помочь замедлить этот процесс и уменьшить неприятные эффекты. Можно также добавлять в меню продукты с противовоспалительными свойствами, в том числе богатые антиоксидантами. Все это улучшит здоровье кишечника и общее самочувствие, поддержит иммунитет.

2. Теряется мышечная масса

По словам семейного врача Томи Митчелла, мышечная масса начинает снижаться примерно с 30 лет, и с возрастом этот процесс только ускоряется. Причин может быть несколько, в том числе снижение выработки гормонов (к примеру, тестостерона, гормона роста) и уменьшение количества мышечных клеток. А если вы к тому же неправильно питаетесь и не даете себе физических нагрузок, процесс старения идет еще быстрее.

Чтобы замедлить потерю мышечной массы и сохранить силу, эксперт советует наконец заняться физической активностью и обязательно включать в пищу продукты, богатые белком и другими питательными веществами.