Считается, что многие люди начинают остро осознавать свой возраст после 30 — когда замечают первые признаки морщин и седины, ощущают боль в суставах. Но не стоит сразу впадать в панику, еще больше теряя силы и красоту. В то же время не стоит оставлять незамеченными признаки преждевременного старения — это всегда повод заняться своим здоровьем, изменить образ жизни и привычки, обратиться к врачу и пройти обследование. Эксперты напоминают: заботясь о своем теле и разуме, мы можем наслаждаться высоким качеством жизни по мере старения.
Специалисты портала Eat This, Not That!
1. Постоянно что-то болит
Для большинства людей хроническая боль или воспаление в повседневной жизни — не в порядке вещей. По словам диетолога Лизы Ричардс, если у вас нет медицинского диагноза, который бы объяснял эти симптомы, возможно стоит поискать виновника в своем питании. Сокращение в рационе насыщенных жиров, рафинированных углеводов, добавленного сахара и других продуктов, вызывающих воспаление, может помочь замедлить этот процесс и уменьшить неприятные эффекты. Можно также добавлять в меню продукты с противовоспалительными свойствами, в том числе богатые антиоксидантами. Все это улучшит здоровье кишечника и общее самочувствие, поддержит иммунитет.
2. Теряется мышечная масса
По словам семейного врача Томи Митчелла, мышечная масса начинает снижаться примерно с 30 лет, и с возрастом этот процесс только ускоряется. Причин может быть несколько, в том числе снижение выработки гормонов (к примеру, тестостерона, гормона роста) и уменьшение количества мышечных клеток. А если вы к тому же неправильно питаетесь и не даете себе физических нагрузок, процесс старения идет еще быстрее.
Чтобы замедлить потерю мышечной массы и сохранить силу, эксперт советует наконец заняться физической активностью и обязательно включать в пищу продукты, богатые белком и другими питательными веществами.
3. Кожа становится тонкой и теряет эластичность
Изменение внешнего вида кожи — один из самых заметных признаков старения. С возрастом кожа истончается, становится менее эластичной, из-за чего появляются морщины, пигментные пятна, сухость. Избыток солнца, курение, опять же неправильно питание или сидячий образ жизни еще больше ускоряют этот возрастной процесс. Если хотите замедлить его и защитить свою кожу от преждевременного повреждения, вы уже знаете, что делать.
4. Кости становятся слабее
Доктор Митчелл напоминает: «С возрастом наше тело претерпевает множество изменений. Одно из самых заметных — изменение наших костей. Со временем они становятся слабее и ломче». Из-за снижения плотности костей растет риск травм, переломов, восстановиться после них с возрастом все тяжелее и дольше. Опять же стоит подумать о своем питании и упражнениях, а лучше — посоветоваться со своим врачом, что подойдет именно вам.
5. Выпадают волосы
Причин, почему у вас выпадают волосы, тоже много. Это может быть связано с гормональным дисбалансом, дефицитом витаминов, стрессом. Но одна из возможных причин — преждевременное старение.
- Выпадение волос — естественно во время старения, поскольку волосяные фолликулы постепенно производят более тонкие и слабые пряди волос. Однако потеря большого количества волос может означать, что вы стареете быстрее, чем должны, — предупреждает доктор Митчелл.
6. Мучает бессонница
По словам Томи Митчелла, бессонница — один из самых ранних признаков старения. Конечно, причин проблем со сном тоже бывает много. Но, как объясняет доктор, с возрастом наш организм вырабатывает все меньше гормонов, которые помогают крепко спать. Кроме того, многие лекарства, которые обычно назначают пожилым людям, могут иметь побочные эффекты, влияющие на сон. Пытаясь решить проблему бессонницы, вы тоже можете замедлить свое старение.
Первый признак психологической старости
Согласитесь, то, как мы выглядим и как себя чувствуем, с возрастом все больше и больше зависит от наших мыслей, эмоций, отношения к жизни. Есть даже такое понятие как «психологическая старость».
По словам психолога Дианы Шулиной, первый признак психологической старости — ощущение, что самые главные и интересные события вашей жизни произошли в прошлом, а в будущем вас уже не ждет ничего важного. Отсутствие целей, планов, взгляда в будущее приводит к тому, что человек начинает жить прошлым, запуская преждевременные процессы старения.
Психологически «старые» люди часто раздражительны, вспыльчивы, не контролируют поток негативных мыслей и слов, ограничивают социальные контакты и предпочитают быть наедине с самими собой. А внутренний дисбаланс начинает провоцировать нежелательные внешние изменения. Совет психолога, как продлить молодость, читайте ЗДЕСЬ.