Лекарство от облысения: японские ученые научились выращивать волосы в лаборатории

Это, пожалуй, мечта любого человека, безвозвратно теряющего пышную шевелюру — чтобы на месте выпадающих волос всегда вырастали новые. Похоже, большой шаг к этой мечте уже сделан. Японские ученые из Йокогамского национального университета совершили небольшой научный прорыв. Они успешно вырастили зрелые волосяные фолликулы — правда, пока не человеческие и пока только в лабораторных условиях.
Но открытие считают реальным прорывом в борьбе с облысением. Результаты исследования японцев опубликованы в журнале
Пока только волосы…
Ученые, занимавшиеся проблемой роста волосяных фолликулов и пигментацией волос, вырастили настоящий волос в лабораторном сосуде — чашке Петри. Для этого использовались эмбриональные клетки кожи мышей, культивированные в специальном геле. Именно он позволил клеткам расти — так, как они делают это в живом организме.
В итоге ученым удалось искусственно вырастить полностью зрелые фолликулы со стержнем (волосом) длиной 3 мм. Также ученые улучшили цвет волосяных фолликулов после добавления препарата, повышающего уровень меланина, природного пигмента.
Пока это получилось сделать без использования человеческих клеток, но открытие считается очень важным шагом к пониманию нарушений, связанных с выпадением волос, и к поиску новых препаратов для роста волос.
… а потом и зубы
— Наш следующий шаг — использовать клетки человеческого происхождения и подать заявку на разработку и внедрение эффективного метода борьбы с облысением, — заявил профессор Иокогамского университета Джунджи Фукуда.
Будущие исследования помогут разработать новые методы лечения выпадения волос, облысения, уверены ученые. И не только.
Открытие ученых может продвинуть регенеративную медицину далеко в будущее — например, вполне реально будет научиться выращивать даже искусственные зубы или даже органы, поскольку каждый волос — это тоже крошечный маленький орган,
Почему выпадают волосы
Те, кто считает лучшей прической мужчины лысину, уже острят по поводу открытия ученых, научившихся выращивать настоящие волосы в лаборатории: «И что, снова платить за стрижку? Нет, спасибо!»
На самом деле, почему выпадают волосы и как остановить облысение — очень серьезные вопрос и проблема, над которыми давно бьются ученые и врачи. Сейчас трихологи могут помочь вернуть пышность прическе только в том случае, если после болезни, гормональных сбоев или других проблем со здоровьем волосяные фолликулы сохраняются. Это значит, восстановить рост волос возможно.
При рубцовой (необратимой) алопеции зачастую поможет только хирургический путь решения проблемы — трансплантация собственных волос.