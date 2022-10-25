Лекарство от облысения: японские ученые научились выращивать волосы в лаборатории

Это, пожалуй, мечта любого человека, безвозвратно теряющего пышную шевелюру — чтобы на месте выпадающих волос всегда вырастали новые. Похоже, большой шаг к этой мечте уже сделан. Японские ученые из Йокогамского национального университета совершили небольшой научный прорыв. Они успешно вырастили зрелые волосяные фолликулы — правда, пока не человеческие и пока только в лабораторных условиях.

Но открытие считают реальным прорывом в борьбе с облысением. Результаты исследования японцев опубликованы в журнале Science Advances .