Всего каких-то 10 лет назад на пике моды были четкие брови-ниточки, и девушки старательно выщипывали лишние волоски, добиваясь идеальной геометрии. Но мода изменчива, и на смену тонким изгибам пришли натуральные широкие брови. Что делать, если быть в тренде хочется, а волоски перестали расти, «Доктору Питеру» рассказал дерматолог-трихолог, доктор Руслан Джалилов.
Врач-дерматолог, трихолог
Пришла в салон — осталась без бровей
Почему после популярных процедур брови больше не растут? Речь идет о таких салонных процедурах, как перманентная коррекция и ламинирование.
1. Перманент бровей (татуаж)
Татуаж — это введение краски в верхние слои эпидермиса (на глубину до 0,8 см) иглой при помощи тату-машинки. Метод используют для коррекции бровей и их создания. Во время процедуры происходит многократная инвазивная травматизация кожного лоскута. Такое воздействие приводит к образованию участков фиброзной ткани (рубцов) в районе волосяных луковиц, что может привести к нарушению роста волоса или к его полной гибели.
2. Ламинирование бровей
Ламинирование бровей — это процедура, которая заключается в нанесении специального состава на брови, который помогает придать им более плотный и объемный вид, а также фиксирует форму бровей на длительное время.
Если татуаж повреждает не все волосяные луковицы, то ламинирование затрагивает более обширную площадь. Химический состав воздействует на все полотно брови. На первом этапе специальный состав разрушает дисульфидные связи в структуре волоса, чтобы сделать его послушным, на втором — мастер останавливает этот процесс при помощи состава, который фиксирует волоски в нужном положении, и на третьем — специальный лак закрепляет форму бровей.
В результате такого воздействия разрушается естественная защита волоса, на месте которой создается новая из синтетического материала. Но самое главное — разрушаются самые тонкие молодые волоски. В итоге после нескольких регулярных процедур ламинирования мы получаем химический ожог волос, нарушение цикла их обновления, поредение, утолщение и изменение направления роста отдельных волосков.
Растим брови дома
Можно ли восстановить рост волосков бровей в домашних условиях? Возможно, но для этого необходимо следовать ряду правил и рекомендаций.
Во-первых, необходимо обеспечить бровям достаточное питание и увлажнение. Для этого можно использовать специальные средства для роста бровей, такие как сыворотки, гели или масла. Они могут содержать питательные вещества: биотин, касторовое масло, витамин Е и другие, которые способствуют росту и укреплению бровей.
Во-вторых, важно не повреждать брови при их коррекции. Например, не стоит часто использовать пинцет, чтобы не вырывать слишком много волосков, и не красить брови агрессивными красителями.
В-третьих, необходимо уделять внимание уходу за кожей вокруг бровей. Регулярные пилинги и увлажнение помогут убрать омертвевшие клетки и подготовить кожу к более эффективному росту бровей.
В-четвертых, следует убедиться в том, что вы употребляете достаточное количество питательных веществ и витаминов, которые необходимы для здоровья ваших волос. Витамины группы В, в частности биотин, могут помочь стимулировать рост бровей.
Пересадка бровей
Впрочем, если брови совсем не растут, можно пойти на радикальные меры. Пересадка бровей — это косметическая процедура, при которой специальным имплантатором волоски перемещаются со здоровой области головы на область бровей. Процедура может потребоваться при разреженности, полной или частичной потере бровей, нежелательной форме, старении.
Подготовка к пересадке волос начинается с консультации, на которой оценивается состояние бровей и определяется, каких результатов можно достичь. Затем проводится местная анестезия на области донорской зоны (обычно на затылке) и на области бровей. После этого берутся отдельные волоски с затылка и переносятся на область бровей. Волоски вставляются в кожу бровей по одному, чтобы создать естественный и равномерный эффект.
Пересадка бровей обычно занимает несколько часов. Пациент может вернуться к нормальной деятельности в течение нескольких дней после процедуры, но окончательные результаты будут видны только через несколько месяцев, когда волоски полностью врастут в кожу бровей. В большинстве случаев пересадка бровей является эффективной процедурой и может привести к значительному улучшению внешнего вида бровей.