Пришла в салон — осталась без бровей

Почему после популярных процедур брови больше не растут? Речь идет о таких салонных процедурах, как перманентная коррекция и ламинирование.

1. Перманент бровей (татуаж)

Татуаж — это введение краски в верхние слои эпидермиса (на глубину до 0,8 см) иглой при помощи тату-машинки. Метод используют для коррекции бровей и их создания. Во время процедуры происходит многократная инвазивная травматизация кожного лоскута. Такое воздействие приводит к образованию участков фиброзной ткани (рубцов) в районе волосяных луковиц, что может привести к нарушению роста волоса или к его полной гибели.

2. Ламинирование бровей

Ламинирование бровей — это процедура, которая заключается в нанесении специального состава на брови, который помогает придать им более плотный и объемный вид, а также фиксирует форму бровей на длительное время.

Если татуаж повреждает не все волосяные луковицы, то ламинирование затрагивает более обширную площадь . Химический состав воздействует на все полотно брови. На первом этапе специальный состав разрушает дисульфидные связи в структуре волоса, чтобы сделать его послушным, на втором — мастер останавливает этот процесс при помощи состава, который фиксирует волоски в нужном положении, и на третьем — специальный лак закрепляет форму бровей.

В результате такого воздействия разрушается естественная защита волоса, на месте которой создается новая из синтетического материала. Но самое главное — разрушаются самые тонкие молодые волоски. В итоге после нескольких регулярных процедур ламинирования мы получаем химический ожог волос, нарушение цикла их обновления, поредение, утолщение и изменение направления роста отдельных волосков.