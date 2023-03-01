Что будет с волосами, если месяц не расчесываться

Меньше выпадать не будут
Как рассказала врач-дерматолог, трихолог Городского кожно-венерологического диспансера в Петербурге Ольга Медецкая, на скорость выпадения волос расчесывание особо не влияет. Иначе говоря, расчесывайся не расчесывайся, по факту выпадет одинаковое количество.
По словам специалиста, дело в том, что волосяные фолликулы живут по своим законам и имеют запрограммированные стадии роста и выпадения. Если волос перешел в фазу выпадения и продвигается от дермального сосочка к поверхности кожи, он планирует полностью покинуть нас в среднем за 3 месяца.
врач-дерматовенеролог, трихолог СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» (СПб ГБУЗ «ГорКВД»)
- Когда мы регулярно расчесываем волосы, моем кожу головы и проводим другие рутинные, казалось бы, манипуляции с волосами, ежедневное выпадение волос для нас, как правило, остается незаметным. Если при абсолютно такой же интенсивности выпадения мы не будем расчесывать волосы долгое время, произойдет просто «накопление» тех волос, которые должны были нас покинуть вчера или 3 дня назад. Когда мы все же расчешем волосы, то увидим, что выпало намного больше волос, чем мы привыкли видеть каждый день, — объясняет Ольга Медецкая.
По мнению же врача-дерматовенеролога, трихолога СМ-клиники в Санкт-Петербурге Алены Романовой, отказ от расчески не только не поможет предотвратить выпадение волос, а, наоборот, может даже привести к противоположному эффекту — они будут выпадать больше.
Врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог СМ-клиники в СПбЛичный сайт
- Расчесывание не «убивает» здоровые волосы, а помогает убрать из шевелюры те, которые уже «умерли» самостоятельно. Если отказаться от этой процедуры, выпавшие волоски будут запутываться в здоровых, утяжелять их и сокращать их жизненный цикл. Иными словами, волос будет выпадать только больше, — говорит Алена Романова.
А вот в подобие дредов за это время ваши волосы точно не превратятся. По словам врача, чтобы такое случилось, должно пройти не меньше 2-3 лет.
- За это время волосы действительно могут «сваляться» до состояния косм, расчесать которые будет физически невозможно. Если же мы говорим о нескольких неделях, речь идет об отдельных колтунах и узелках из волос, — заверяет Алена Романова.
Но могут появиться другие проблемы
Но не все так радужно. Даже если вас не сильно беспокоит, как вы выглядите. Как напоминают трихологи, регулярное расчесывание волос, так же как и регулярное мытье головы, важно не только для эстетики, но и для здоровья.
По словам Ольги Медецкой, если регулярно не пользоваться расческой, со временем волосы начинают образовывать у корней трудно расчесываемые участки — что-то вроде колтунов. А они, в свою очередь, становятся причиной скопления там чешуек кожи головы и кожного сала. В итоге можно заработать нечто неприятное — например, обострение себорейного дерматита (воспалительное заболевание на участках кожи, богатых сальными железами). А вместе с ним зуд и жжение кожи головы. Оно вам надо?
- Впоследствии эти участки будет сложно распутать. Есть риск, что в процессе вы можете повредить и обломать стержни волос, — добавляет врач.
Кроме того, волосы станут ломкими и пересушенными.
- Одна из функций расчесывания состоит в распределении себума, или кожного сала, по длине волос. С помощью расчески мы равномерно разносим его от корней к кончикам. Переизбыток кожного жира способен ускорить загрязнение волос. Но и его недостаток не принесет никакой пользы. Дело в том, что себум играет роль естественного бальзама. Он помогает поддерживать необходимый уровень увлажненности волос. При отказе от расчесывания жир начнет копиться у корней, а остальная часть волос будет испытывать недостаток увлажнения, — объяснила Алена Романова.
Кстати
Если вы не хотите расчесываться, потому что процесс доставляет вам дискомфорт и болезненные ощущения в области кожи головы, правильный вариант — сходить к врачу-трихологу. По словам Алены Романовой, боль во время расчесывания — яркий симптом такого заболевания, как триходиния. Это не страшно — оно поддается лечению.
Как выбрать идеальную расческу
По словам Ольги Медецкой, на самом деле идеальной может быть любая расческа, которая отвечает этим трем требованиям:
Выполняет свои функции. Это значит, что ваша расческа должна бережно и качественно расчесывать волосы. А еще у нее не должно быть дефектов. Например, у железных расчесок должны быть все защитные шарики, а у деревянных — недеформированные зубчики.
Вы ее регулярно очищаете. Расческу надо регулярно чистить от волос и не менее двух раз в неделю мыть с мылом или шампунем для удаления с нее укладочных средств, кожного сала и чешуек кожи.
Она вам нравится.
Но если же вам все равно хочется свести свое «общение» с расческой к минимуму, трихолог Алена Романова советует попробовать расчесываться хотя бы один раз в день — например, перед сном.
- Это обеспечит коже головы минимальный массаж, поможет удалить выпавшие волосы и скопившиеся за день пыль и загрязнения. А предотвратить образование колтунов поможет регулярное использование кондиционера и дополнительного ухода — специальных спреев или масла для разглаживания волос. Но злоупотреблять средствами для укладки, если вы стараетесь расчесываться реже, не стоит. Без регулярного вычесывания их остатки будут оседать на волосах и ухудшат их внешний вид, — рекомендует специалист.