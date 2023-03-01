Что будет с волосами, если месяц не расчесываться

Но могут появиться другие проблемы

Но не все так радужно. Даже если вас не сильно беспокоит, как вы выглядите. Как напоминают трихологи, регулярное расчесывание волос, так же как и регулярное мытье головы, важно не только для эстетики, но и для здоровья.

По словам Ольги Медецкой, если регулярно не пользоваться расческой, со временем волосы начинают образовывать у корней трудно расчесываемые участки — что-то вроде колтунов. А они, в свою очередь, становятся причиной скопления там чешуек кожи головы и кожного сала. В итоге можно заработать нечто неприятное — например, обострение себорейного дерматита (воспалительное заболевание на участках кожи, богатых сальными железами). А вместе с ним зуд и жжение кожи головы. Оно вам надо?

- Впоследствии эти участки будет сложно распутать. Есть риск, что в процессе вы можете повредить и обломать стержни волос, — добавляет врач.

Кроме того, волосы станут ломкими и пересушенными.