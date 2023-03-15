Вас не критикуют и еще 8 признаков, что вы нашли своего косметолога

Часто при поиске профессионального косметолога мы ориентируемся на народную рекламу — советы подруг или родных, которые ходили к этому мастеру и, главное, остались довольны результатом. Однако иногда поиски могут затянуться — то что-то смущает, то слишком дорого или чересчур далеко от дома-работы.
Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова составила чек-лист, который может пригодиться при выборе косметолога. На что обратить внимание, чтобы не ошибиться и действительно найти своего специалиста, которому можно доверять?
Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог, нутрициолог, основатель Центра косметологии и эстетической медицины «CosmetologBest»Личный сайт
1. Он работает в специализированном кабинете
Кабинет — это «визитная карточка» врача-косметолога. Домашним кабинетам и обычным салонам красоты стоит сразу сказать «Нет». Они хороши для простых манипуляций — маникюра, макияжа, новой прически. Качественные косметологические процедуры требуют высокой квалификации специалиста, гарантированной стерильности и современного оборудования. Поэтому лучше ищите косметологические центры и клиники со специализированными кабинетами.
Даже если конкретного специалиста горячо рекомендует ваша лучшая подруга, не поленитесь и загляните внутрь клиники. Убедитесь, что все поверхности в помещениях сверкают чистотой, инструменты хранятся в стерильных пакетах, персонал одет в спецодежду и пользуется новейшим оборудованием.
2. У него опрятный внешний вид
Красивая и, главное, чистая униформа, аккуратная шапочка на голове, приветливая улыбка — это то, что сразу бросается в глаза.
Желательно обратить внимание и на внешность, ухоженность специалиста — она должна быть такой, чтобы вам захотелось иметь нечто подобное. Если врач умеет ухаживать за собой, ему, скорее всего, можно доверять.
3. У него есть дипломы и сертификаты
В целом — все необходимые документы и разрешения. Посмотрите, есть ли среди них диплом медвуза по специальности «Лечебное дело», интернатуры (или ординатуры) по дерматовенерологии, диплом по переподготовке на косметолога, действующие сертификаты.
Не стесняйтесь задавать врачу вопросы об образовании и опыте работы. Хороший специалист с удовольствием вам ответит и даже, возможно, немного похвастается.
4. Он знает о новинках
Знание новинок — «альфа и омега» профессиональной работы. Методики чистки кожи лица и тела, избавления от накопившихся жировых отложений, борьбы с морщинами и пигментными пятнами постоянно совершенствуются. Появляются новые препараты, инструменты, технологии. Настоящий профессионал должен постоянно следить за новинками и повышать свою квалификацию.
Поинтересуйтесь, какие новые подходы будут эффективны конкретно в вашем случае. Специалист с удовольствием ответит на эти вопросы.
5. На первой консультации задает подробные вопросы
По первой консультации и тому, как врач общается с вами, можно получить достаточно информации о его методе работы. При первой встрече с вами хороший косметолог:
подробно расспросит о проблемах лица и тела, которые вас беспокоят (причем не онлайн, а очно в кабинете);
обратит внимание на наличие/отсутствие аллергических реакций, хронических заболеваний;
предложит вам подходящие методики и предварительный план лечения;
расскажет о рисках;
сориентирует по ценам;
обязательно заведет вашу персональную карту, в которую будет заносить данные и ход лечения.
Не упускайте возможность задать любые интересующие вас вопросы и уточнить непонятные моменты.
6. Он не критикует вас
Если косметолог критикует вашу внешность, а еще и упрекает в том, что вы не следите за своей кожей и формами тела, — бегите от него. Кстати, по ходу дела он может также убеждать вас, что только он сможет помочь.
Уважающий себя специалист никогда не допустит некорректного поведения по отношению к клиенту. Он поддержит вас в стремлении к совершенствованию и исправлению недостатков, объяснит, почему проблемы возникли и какие способы есть для их преодоления.
7. Он не демпингует
Прежде чем идти к косметологу, соберите информацию о средней стоимости конкретной услуги. Если ваш новый косметолог предлагает процедуру очень дешево, есть вероятность, что он будет использовать устаревшие технологии и некачественные препараты.
8. Вскрывает упаковку препаратов в вашем присутствии
Ответственный специалист вскроет препарат в вашем присутствии и обязательно проинформирует вас о сроках годности. При этом будет использовать одноразовые перчатки, которые также наденет непосредственно перед процедурой.
9. Не оставит вас одну после процедуры
Опытный косметолог обязательно проследит за вашим состоянием после манипуляций, оценит риск осложнений. Ему важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно. А при появлении аллергических реакций сможет быстро оказать профессиональную помощь.