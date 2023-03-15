Вас не критикуют и еще 8 признаков, что вы нашли своего косметолога

1. Он работает в специализированном кабинете

Кабинет — это «визитная карточка» врача-косметолога. Домашним кабинетам и обычным салонам красоты стоит сразу сказать «Нет». Они хороши для простых манипуляций — маникюра, макияжа, новой прически. Качественные косметологические процедуры требуют высокой квалификации специалиста, гарантированной стерильности и современного оборудования. Поэтому лучше ищите косметологические центры и клиники со специализированными кабинетами.

Даже если конкретного специалиста горячо рекомендует ваша лучшая подруга, не поленитесь и загляните внутрь клиники. Убедитесь, что все поверхности в помещениях сверкают чистотой, инструменты хранятся в стерильных пакетах, персонал одет в спецодежду и пользуется новейшим оборудованием.

2. У него опрятный внешний вид

Красивая и, главное, чистая униформа, аккуратная шапочка на голове, приветливая улыбка — это то, что сразу бросается в глаза.

Желательно обратить внимание и на внешность, ухоженность специалиста — она должна быть такой, чтобы вам захотелось иметь нечто подобное. Если врач умеет ухаживать за собой, ему, скорее всего, можно доверять.

3. У него есть дипломы и сертификаты

В целом — все необходимые документы и разрешения. Посмотрите, есть ли среди них диплом медвуза по специальности «Лечебное дело», интернатуры (или ординатуры) по дерматовенерологии, диплом по переподготовке на косметолога, действующие сертификаты.

Не стесняйтесь задавать врачу вопросы об образовании и опыте работы. Хороший специалист с удовольствием вам ответит и даже, возможно, немного похвастается.

4. Он знает о новинках

Знание новинок — «альфа и омега» профессиональной работы. Методики чистки кожи лица и тела, избавления от накопившихся жировых отложений, борьбы с морщинами и пигментными пятнами постоянно совершенствуются. Появляются новые препараты, инструменты, технологии. Настоящий профессионал должен постоянно следить за новинками и повышать свою квалификацию.

Поинтересуйтесь, какие новые подходы будут эффективны конкретно в вашем случае. Специалист с удовольствием ответит на эти вопросы.

5. На первой консультации задает подробные вопросы

По первой консультации и тому, как врач общается с вами, можно получить достаточно информации о его методе работы. При первой встрече с вами хороший косметолог:

подробно расспросит о проблемах лица и тела, которые вас беспокоят (причем не онлайн, а очно в кабинете);

обратит внимание на наличие/отсутствие аллергических реакций, хронических заболеваний;

предложит вам подходящие методики и предварительный план лечения;

расскажет о рисках;

сориентирует по ценам;

обязательно заведет вашу персональную карту, в которую будет заносить данные и ход лечения.

Не упускайте возможность задать любые интересующие вас вопросы и уточнить непонятные моменты.

6. Он не критикует вас

Если косметолог критикует вашу внешность, а еще и упрекает в том, что вы не следите за своей кожей и формами тела, — бегите от него. Кстати, по ходу дела он может также убеждать вас, что только он сможет помочь.

Уважающий себя специалист никогда не допустит некорректного поведения по отношению к клиенту. Он поддержит вас в стремлении к совершенствованию и исправлению недостатков, объяснит, почему проблемы возникли и какие способы есть для их преодоления.