По словам клинического психолога Дениса Долгова, низкая самооценка — очень частая проблема, с которой люди идут к психологам и психотерапевтам. Но есть приятная новость: она решается. У специалистов есть много разных методик, которые реально работают. Есть также эффективные способы самопомощи — их можно использовать без привлечения экспертов.
Что происходит с вашей самооценкой и насколько она занижена? Ответьте себе честно на эти 8 вопросов. Если везде ответ будет утвердительный, вероятно, проблема есть и пора что-то делать. Как можно самому улучшить самооценку? Психолог Денис Долгов
1. Вам часто приходит мысль, что с вами что-то не так, что вы плохой?
Осознайте, что низкая самооценка — не констатация того, что вы плохой, а просто один из видов психологических дисфункций, подлежащий коррекции.
Зубная боль, к примеру, никак не характеризует вас как личность, и ее можно просто вылечить. Низкая самооценка, по сути, та же зубная боль, в причинах которой вы, скорее всего, не виноваты.
2. Вы часто сравниваете себя с другими?
Перестаньте это делать. Потому что всегда есть кто-то, кто в чем-то лучше вас. Так же, как есть масса людей, которые в чем-то вам уступают.
Особенно вредно сравнивать себя с какими-то образами из соцсетей. То, что демонстрируется там, к реальности имеет мало отношения. Фотошоп, фильтры и буйная фантазия делают чудеса.
3. Вы редко себя хвалите?
На самом деле надо хвалить себя постоянно и за все. Самооценка — во многом навык, который надо нарабатывать и поддерживать.
Употребляйте больше положительных оценочных суждений в свой адрес: «я молодец», «я умная», «я хороший» и так далее. И не бойтесь себя перехвалить. Это активирует системы, отвечающие за различного рода позитивный настрой, который должен стать фоновым.
4. Вы часто напоминаете себе, что мало добились в жизни?
Напишите список любых своих достижений за всю жизнь, начиная с детства. Вы удивитесь, насколько их много. А это лишний повод похвалить себя.
5. Вы часто себя ругаете?
Никогда не делайте этого. Если что-то сделали не так, просто разберите конкретный поступок, проведите работу над ошибками — без оценок и эмоций. Помните, что ошибаются все, даже гении — от этого они не становятся дураками.
6. Вам важно мнение других людей?
Меньше обращайте внимания на мнение других людей. Как говорил философ Артур Шопенгауэр, слишком много чести для них. Если кто-то вас постоянно критикует или обесценивает иным способом, попросите его это прекратить или сами прекратите общение.
И еще. Старайтесь не общаться с унылыми и депрессивными людьми, неуверенными в себе и тоже с низкой самооценкой. Они будут тащить вас с собой на дно.
7. Вы часто испытываете чувство вины и страха?
Чтобы избавиться от них, в течение нескольких дней записывайте все страхи и источники чувства вины, которые не дают вам покоя. Затем выделите те, что повторяются особенно часто.
Выберите один пункт из отобранных и напишите для себя разрешение. Например: «У меня есть право пропустить тренировку», «У меня есть право быть забывчивым» или «У меня есть право на неудачу». В следующий раз, когда вас будет сковывать страх или вина, взгляните на записку — вам станет легче.
8. Вы недовольны своей фигурой или внешностью, но при этом ничего не делаете?
Если на вашу самооценку влияют вещи, которые вы в состоянии самостоятельно изменить (внешний вид, физическая форма, недостаток знаний), сделайте это. Сходите к косметологу, стилисту, в спортзал, занимайтесь самообразованием.
Фраза, которая разрушает самооценку и психику
Анализировать свои поступки и проводить работу над ошибками полезно, но с самокритикой всегда надо быть аккуратным. Иначе есть риск вместо помощи просто загнать себя в угол.
По мнению Дениса Долгова, самая разрушительная для самооценки и психологической стабильности фраза — «Я никогда себе этого не прощу!». Как объяснял ранее специалист, в каждом конкретном случае человек поступает наиболее оптимальным, доступным ему в тот момент и в тех условиях образом. То есть, иначе он поступить просто не мог. Поэтому и ругать, не прощать (а значит, — наказывать) себя за то, что поступил единственно возможным в тот момент правильным способом, нельзя.
Кроме этого, эксперт настоятельно советует в разговоре с самим собой стоит отказаться от негативных оценочных суждений в собственный адрес (например, «я дурак» или «я ни на что не гожусь») и обобщений («и во всем я такой», «у меня никогда ничего не получится»).