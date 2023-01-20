1. Вам часто приходит мысль, что с вами что-то не так, что вы плохой?

Осознайте, что низкая самооценка — не констатация того, что вы плохой, а просто один из видов психологических дисфункций , подлежащий коррекции.

Зубная боль, к примеру, никак не характеризует вас как личность, и ее можно просто вылечить. Низкая самооценка, по сути, та же зубная боль, в причинах которой вы, скорее всего, не виноваты.

2. Вы часто сравниваете себя с другими?

Перестаньте это делать. Потому что всегда есть кто-то, кто в чем-то лучше вас. Так же, как есть масса людей, которые в чем-то вам уступают.

Особенно вредно сравнивать себя с какими-то образами из соцсетей . То, что демонстрируется там, к реальности имеет мало отношения. Фотошоп, фильтры и буйная фантазия делают чудеса.

3. Вы редко себя хвалите?

На самом деле надо хвалить себя постоянно и за все. Самооценка — во многом навык, который надо нарабатывать и поддерживать .

Употребляйте больше положительных оценочных суждений в свой адрес: «я молодец», «я умная», «я хороший» и так далее. И не бойтесь себя перехвалить. Это активирует системы, отвечающие за различного рода позитивный настрой, который должен стать фоновым.

4. Вы часто напоминаете себе, что мало добились в жизни?

Напишите список любых своих достижений за всю жизнь, начиная с детства. Вы удивитесь, насколько их много. А это лишний повод похвалить себя.

5. Вы часто себя ругаете?

Никогда не делайте этого. Если что-то сделали не так, просто разберите конкретный поступок, проведите работу над ошибками — без оценок и эмоций. Помните, что ошибаются все, даже гении — от этого они не становятся дураками.

6. Вам важно мнение других людей?

Меньше обращайте внимания на мнение других людей. Как говорил философ Артур Шопенгауэр, слишком много чести для них. Если кто-то вас постоянно критикует или обесценивает иным способом, попросите его это прекратить или сами прекратите общение.

И еще. Старайтесь не общаться с унылыми и депрессивными людьми, неуверенными в себе и тоже с низкой самооценкой. Они будут тащить вас с собой на дно.

7. Вы часто испытываете чувство вины и страха?

Чтобы избавиться от них, в течение нескольких дней записывайте все страхи и источники чувства вины, которые не дают вам покоя. Затем выделите те, что повторяются особенно часто.

Выберите один пункт из отобранных и напишите для себя разрешение. Например: «У меня есть право пропустить тренировку», «У меня есть право быть забывчивым» или «У меня есть право на неудачу». В следующий раз, когда вас будет сковывать страх или вина, взгляните на записку — вам станет легче.

8. Вы недовольны своей фигурой или внешностью, но при этом ничего не делаете?

Если на вашу самооценку влияют вещи, которые вы в состоянии самостоятельно изменить (внешний вид, физическая форма, недостаток знаний), сделайте это. Сходите к косметологу, стилисту, в спортзал, занимайтесь самообразованием.